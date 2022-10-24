«КОС-Синтез» традиционно занял лидирующую позицию

Чемпионат России становится интереснее

Три проведенные домашние серии были выиграны казанским клубом «КОС-Синтез», и наиболее уверенными выглядели свежие победы надо астраханским «Динамо-СШОР». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как четырехкратные чемпионы России в очередной раз лидируют в чемпионате страны.



Реваз Чомахидзе: «Не ожидали большой разницы в счете»

Двойное противостояние «КОС-Синтеза» и астраханского «Динамо-СШОР» ожидалось как самая главная дуэль третьего тура. Но в итоге выяснилось, что вся борьба если и была, то только в первом периоде повторного матча — 3:2. Но и в этой игре казанцы по капле накапливали преимущество, и сомнений в победителе не было, в итоге — 15:7. Что касается первого матча, то Астрахань может вспомнить только момент, когда их голкипер Кирилл Корнеев отразил пенальти в исполнении Аделя Латыпова, что не спасло его от последующей замены на воспитанника казанского водного поло Никиту Саратова, в итоге — 18:3.



— Не ожидали большой разницы в счете, но тот счет, который был зафиксирован на табло, показывает не только разницу между командами, но помощь домашних стен. То, что Сергей Лисунов сделал пента-трик в первом матче, забросив пять мячей, показывает высокий уровень его мастерства. Плюс меня порадовали наши молодые игроки, которые показали достойную игру в первом противостоянии с МК СШОР «Восток». Вся основная команда болела за них перед своим матчем, надеюсь, ребята будут прибавлять в дальнейшем, — главный наставник «КОС-Синтеза» Реваз Чомахидзе был немногословен в послематчевом комментарии пресс-службе клуба.

Его комплименты в адрес игроков команды Евгения Ярощука касались первого из двух матчей казанцев с МК СШОР «Восток» — 10:14. Учитывая, что ранее молодежка обыграла в гостях подмосковный «Штурм-2002» — 12:8, то старт «КОС-Синтез-УОР» в чемпионате тоже стоит признать достаточно успешным.

Кстати, «Штурм-2002», проигравший один из двух домашних матчей второй команде Казани, реабилитировался в минувшие выходные, дважды навязав серьезное сопротивление питерской «Балтике» —7:8 и 9:10. Питерцы, в свою очередь, до этого серьезно побились с волгоградским «Спартаком» в гостевых матчах, что, конечно же, радует. Поскольку команд-участниц в чемпионате немного, игр немного, важно, чтобы они были качественными.

Чемпионат России по водному поло: «КОС-Синтез», Казань — «Динамо-СШОР», Астрахань — 18:3, 15:7.

Фото: sintez-kazan.ru

Что у нас в Сербии?

В конце сентября в сербском Валево проходил Международный турнир Vidra Cup, который должен заинтересовать казанских любителей водного поло. Там играли Тимур Шайхутдинов, перешедший в этом сезоне в «Шабац», где он стал партнером члена сборной России Никиты Круга и Ивана Копцева из Москвы. Круг перешел в «Шабац» из сербского суперклуба «Раднички» из Крагуеваца, образовав в «Шабаце» самое крупное российское представительство в европейском водном поло. Сербы, правда, пока не совсем привыкли к татарской фамилии Тимура и называют его Шукадиновым.

Местный «Валис» из Валево покинул другой воспитанник казанского водного поло — Владислав Егоров, перешедший в черногорскую «Будву». Тем самым «Валис» сейчас делает ставку на легионеров из Голландии Раувенхорст и двух персов Алмаси и Язданкаха.

В целом чемпионат Сербии остается наиболее интересным как для россиян, так и для любителей водного поло бывшего СССР. У россиян есть интерес к «Партизану», чьи ворота защищает экс-голкипер «Синтеза» Евгений Костров, к «Црвене звезде», которой снова руководит Деян Савич, ушедший с поста главного тренера в сборной Сербии. В первой лиге будет интересно понаблюдать за «Бечеем», у которого голкипера Михаила Мурашова сменил Сергей Некредин.

Что у нас в еврокубках?

Параллельно с матчами «Синтеза» ранее проходили отборочные матчи предварительных этапов ватерпольных Евролиги и Кубка Европы. Среди участников любопытно отметить датский «КВИК Каструп». Датчане не довольствовались участием в международном турнире под названием «Нормандская лига», где собиралось дебютировать львовское «Динамо». Сразу две команды заявила Босния и Герцеговина, которая к «Баня Луке», с которым ранее уже играл «Синтез», прибавила еще и «Инвиктум» из Сараево.

В составе словацкого «Кошице» выступали украинский воспитанник Владислав Мужичук, ранее поигравший за Волгоград и Санкт-Петербург, плюс Артем Камлев из Днепропетровска и Богдан Мотыль из Ужгорода, двух не самых популярных ранее центров развития водного поло в стране. Но об украинском водном поло стоит поговорить чуть позднее, благо есть о чем, а сейчас вернемся снова к еврокубкам и европейским чемпионатам.

Павел Халтурин. Фото: spartak-volgograd.com

Но самыми неожиданными участниками Лиги чемпионов стали два новичка черногорского «Ядрана» из Херцег-Нови. Признаться, обнаружив в заявке фамилию Павла Халтурина, я поначалу решил, что это компьютерный сбой. Халтурину 39 лет, и прошлый год он отдыхал, завершив карьеру в волгоградском «Спартаке», а мы его помним еще по выступлениям за казанский «Синтез» в 2010 году. Но тем-то и уникально водное поло, что в нем можно завершить карьеру в 39 лет, после чего еще год играть, приезжая на матчи вахтовым методом. Так, казахстанский немец Томас Шертвитис жил в Берлине, а летал на матчи питерской «Балтики». А камбэк века совершил, конечно же, Николай Максимов, блистательно защищавший ворота московского «Динамо» в 49 лет. Что любопытно, Максимов, Халтурин, Шертвитис и еще один возвращенец — титулованный Кирилл Новоксенов — все поиграли за «Синтез» в конце нулевых — начале десятых, возможно, даже одновременно.

Кроме того, партнером Халтурина в «Ядране» стал Родион «Зизюдин», фамилию которого, как и Шайхутдинова, просто неправильно написали. На самом деле, это ватерполист молодежного состава сборной России Родион Зюзин из «Штурма-2002». Иными словами, в Черногории нам тоже есть за кем последить. При малом количестве команд — всего четыре, в них играют сразу три россиянина: Егоров, Зюзин и Халтурин.

Практически одновременно с чемпионатом России стартовал и чемпионат Греции. Увы, после ухода Ивана Гусарова из «Аполлона» Смирны россиян там не осталось, хотя есть сразу четыре канадца и японца.

Что у нас в Европе?

И вот в ответ на удивление автора о возвращении в спорт 39-летнего Халтурина или 37-летнего Новоксенова греческий чемпионат демонстрирует составы своих команд Суперлиги, где в «Илисиакосе» четыре ватерполиста старше 38 лет, в АЕК таковых трое, в «Палело Фалиро» и «Хиосе» — по двое. Причем в АЕК одному из ватерполистов уже 45, а другому — 43. При этом чемпионат Греции точно входит в квартет сильнейших в мире, за Италией, Венгрией, Испанией. А уж тот факт, что составы ватерпольных команд публикуются не в профильном издании, а на страницах местной газеты «Политика» (!), доказывает популярность этого вида спорта в Элладе.

Иван Нагаев, перешедший из чемпионата Германии в Венгрию, уже доказывает свою необходимость в «Вашаше», а черногорский наставник Петар Поробич, проигнорировавший Нагаева при комплектовании состава сборной Германии на недавний чемпионат Европы, уже ушел со своего поста. Кстати, один из популярных ватерпольных сайтов «Тотал ватерполо» перечислил в анкете Поробича и «Синтез», который он якобы тренировал. Нет, это не так.

Российским зрителям также будет любопытно понаблюдать за чемпионатом Венгрии, где и Даниил Меркулов в «Ференцвароше», и перешедший из Греции Иван Гусаров в «Сентеше».