«Послание — не абстрактный документ с горой цифр и общих предложений»

Суть 13-го послания президента РТ Госсовету и добро на реконструкцию старейшего особняка Казани — события недели от программы «7 дней»

На чем расставил акценты в своем ежегодном послании республиканскому парламенту президент Татарстана, какой он — герой нашего времени, павший смертью храбрых в спецоперации, а был ли купец Михляев и его встреча с царем Петром I и что в городе важнее — люди или дороги? Ответы на эти вопросы в очередном выпуске «7 дней» искали ее ведущий и журналисты еженедельной информационно-аналитической программы телеканала ТНВ. Главные темы выпуска — в обзоре «Реального времени».

Не раздавал щедрых обещаний, был предельно конкретен, а главное — вселял уверенность

Одним из главных событий минувшей недели в Татарстане стало послание президента республики Рустама Минниханова Государственному совету. Этот важнейший программный документ с четко расставленными акцентами в экономике и социальной сфере нес в себе ясные сигналы обществу. «Лично для меня самым ценным в послании является то, что оно не является неким абстрактным документом с горой цифр и общих предложений. Оно всегда очеловечено присутствием конкретных людей, лидеров в той или иной области человеческой деятельности», — отметил ведущий «7 дней» — депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

— Присутствие в зале, я бы так сказал, героев послания — это прежде всего ясный сигнал обществу, определение правильного направления развития личности, моральный и общественный императив жизненного успеха, не побоюсь громких слов — пример для подражания. Для меня это еще и источник оптимизма и веры, что когда-нибудь все будет хорошо. Как у Маяковского: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!». В нашем случае — пока такие люди в Татарстане есть. Согласитесь, любое достижение, творение бессмысленно, если оно не имеет в своей основе человека. Так и послание Рустама Минниханова Госсовету было пронизано заботой о благополучии населения республики — насколько мы это можем себе позволить в нынешних тяжелых для всех нас условиях, — отметил ведущий.

Аминов подчеркнул, что президент Татарстана всегда отвечает за свои слова в послании и не дает пустых обещаний, добиваясь максимальной реализации намеченного. Если перечитать предыдущие президентские обращения к парламенту, а потом оглянуться вокруг, то каждый может увидеть множество подтверждений выполнения стратегических задач и целей, озвученных в разные годы Рустамом Миннихановым в своих посланиях: «Они в изменившемся облике наших городов и сел, в новых школах «Адымнар», которые уже и школами назвать трудно — скорее это храмы науки и образования. Они — в тысячах новых производств и прорывных проектов», — уточнил ведущий.



В своей 13-й по счету программной речи глава Татарстана традиционно не раздавал щедрых обещаний, не упрекал в нерасторопности чиновников, был предельно конкретен. А главное, как отмечали затем многие, кто слушал послание, Минниханов вселял уверенность, что сегодня является одним из важных элементов в жизни каждого россиянина, с учетом сложной международной политической и экономической обстановки.

Фото: president.tatarstan.ru

Неслучайно свое обращение к республиканскому парламенту президент начал со строчек одного из стихотворений народного поэта Татарстана Мудариса Аглямова. А затем подчеркнул: «Родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции, богатое историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие — все эти ценности всегда были и останутся нашей главной гордостью, предметом особого, бережного отношения». Именно эти традиционные ценности приходится отстаивать сегодня, когда страна подвергается беспрецедентному внешнему давлению Запада.

— Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу! Выбрав путь служения Родине и ее народу, наши доблестные воины защищают мир порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество, отвагу. В этих условиях работать нужно с удвоенной и даже утроенной энергией. Потому как Татарстан — это еще и тыл нашей Отчизны, мощная оборонная промышленность, которая работает на общую победу.

При этом решать стратегические задачи как в оборонном комплексе, так и в целом в экономике приходится в условиях беспрецедентных антироссийских санкций. Хотя Татарстан и был готов к этим вызовам: «В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам».

По традиции в послании Рустам Минниханов поименно поблагодарил тех, кто внес особый вклад практически в каждую из сфер социальной жизни и экономики региона. Например, вырастил рекордный урожай, оказывает помощь участникам спецоперации и мобилизованным татарстанцам, их семьям, учит детей и лечит жителей республики, производит и реализует, несмотря ни на что, различные виды продукции. Отличившихся так или иначе ежегодно приглашают стать участниками важного политического события в республике.

Минниханов отдельно отметил главу Тетюшского района Рамиса Сафиуллова и предпринимателя из Муслюмовского района Ильгиза Исламова — они одни из тех, кто активно помогает участникам спецоперации и мобилизованным татарстанцам. Так, на поддержку призванных из родного района Ильгиз Исламов отдал 3 миллиона рублей — каждый мобилизованный получил по 50 тысяч рублей. Среди тех, чье имя назвал президент, и заслуженный фермер России Ренат Ханов, который занимается растениеводством в Тукаевском районе. Глава республики ему и еще пяти передовикам-аграриям за вклад в развитие АПК выразил благодарность. Слова признательности прозвучали в адрес учителя в четвертом поколении Рафика Закирова, учителя года Ильсура Зиганшина и победителя муниципального этапа конкурса Ларисы Ефимовой.

Фото: president.tatarstan.ru

Впервые в зале Большого Государственного концертного зала имени С. Сайдашева присутствовала основательница компании «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук, которая является давним партнером и инвестором республики — объем вложенных ею в экономику Татарстана средств превысил 5 млрд рублей, создано более 7 тыс. рабочих мест.

Татарстан продолжает активное движение в сторону расширения цифровых возможностей и границ — к концу года все 325 государственных и муниципальных услуг будут доступны населению в электронном виде. Мощный прорыв ждет дорожное строительство — к 2025 году в два раза увеличится протяженность дорог первой категории, появятся два моста — через Волгу и Каму, динамично на территории республики реализуются два мегапроекта — строится трасса М-12 и идет реконструкция М-7.

Как всегда, в центре всех масштабных проектов стоит главная цель — повышение качества жизни жителей Татарстана. При этом много раз в нынешнем послании Рустам Минниханов говорил о нематериальных ценностях — духовности, сохранении и развитии языков, культуры и традиций. Год цифровизации в 2023-м сменит Год национальных культур и традиций.

— Мы, жители Татарстана, многонациональной России, по праву гордимся нашими многовековыми традициями, которые передаются из поколения в поколение. Это бережное и уважительное отношение к старшим, любовь к труду, своей земле, крепкая дружная семья. Эти базовые ценности мы стали ценить сегодня как никогда. Именно они основа нашего будущего и будущего наших детей. Если опираться на них, нам все будет по плечу.

Орден мужества — посмертно

В послании президент немало внимания уделил патриотизму и тем героям, которые сегодня отдают свой долг служения Родине в зоне специальной военной операции. Память тех, кто погиб, защищая целостность и неприкосновенность страны, почтили минутой молчания.

jutaza.tatarstan.ru

Один из таких героев — гвардии капитан, командир комендантской роты отдельной мотострелковой бригады первой гвардейской танковой армии Западного военного округа Ильдар Сайфуллин.

Ему было всего 33 — он погиб, спасая боевых товарищей, на территории Харьковской области. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в специальной военной операции, Ильдара Сайфуллина наградили орденом Мужества — посмертно. Его похоронили в поселке Уруссу, а юнармейскому отряду в школе, где он учился, хотят присвоить имя павшего героя — чтобы помнили и чтили не только те, кто знал. Каким был Ильдар Сайфуллин, о чем мечтал и какие мечты успел претворить в жизнь, можно узнать, посмотрев сюжет в этом выпуске «7 дней». Съемочная группа программы пообщалась с родными настоящего воина, его учителями и тренером.

«Шулицы» как современное явление больших городов

Говорили в выпуске и об одном из масштабных казанских проектов — реконструкции Горьковского шоссе, ведущего из столицы Татарстана в сторону Зеленодольска. Журналисты решили не углубляться в технические подробности, а попытались найти ответы на ряд вопросов: почему расширяют дорогу и почему на въезде в город строят развязку? Казалось бы, ответ лежит на поверхности — чтобы избавиться от ежедневных автомобильных пробок. «Но это ответ из настоящего, ответ, который рожден обстоятельствами, и это даже не единственный ответ. Вопросы, которыми мы зададимся сегодня, немного другие: а поможет ли, а надолго ли? И, возможно, главный вопрос: а можно ли было вообще избежать этих вопросов? — спрашивает ведущий Ильшат Аминов.

Современная городская магистраль — это множество широких полос для движения и дорожных знаков, высокие скорости, при этом почти полное отсутствие светофоров. Это значит, что такую дорогу, где безраздельно властвуют автомобили, возможности перейти пешком нет. По мнению журналиста Александра Любимова, это скорее «шулица» — современный гибрид шоссе, дороги и улицы. Она идеальна для автомобиля — скорость движения высокая, а риск минимальный. Здесь вряд ли появится случайный пешеход — выход на городскую автостраду ему перегородит либо забор-отбойник, либо подземный переход. Такая магистраль — явно не для людей, максимально «античеловеческое» пространство города, считает Любимов.

При создании проекта таких дорог, скорее всего, задумывались над вопросом, не сколько человек можно перевезти по этой дороге, а именно сколько машин могут проехать по ней. Другие варианты дорог в крупных городах, в том числе и Казани, сегодня вряд ли найдутся. Вряд ли специально выделенные полосы для общественного транспорта на этих «шулицах» избавят ее от пробок. Виной тому нескончаемая автомобилизация населения.

Фото: kzn.ru

В ходе реконструкции Горьковского шоссе на стыке улиц Болотникова, Фрунзе и Восстания появится трехуровневая развязка — в городе, прямо под окнами домов. Ни к чему станут светофоры и пешеходные переходы. Вместо них — надземные переходы. Появится третья полоса — для автобусов. Скорее всего, днем она будет пустовать, зато в часы пик, утром и вечером, здесь будут пробки.

Возникает еще один вопрос: почему при проектировании тысячных «человейников» застройщики не задумываются: чем займутся жители этих домов, где и как они будут зарабатывать себе на жизнь? Сегодня в городах не строят среду обитания — строят дома. Российский мегаполис — это город дорожников и застройщиков. При этом строительство гигантских магистралей с развязками — лишь временная мера по решению транспортных проблем. Спустя какое-то время бурная автомобилизация населения опять даст знать о себе.

Другой путь начиная с этого года избрали в Нижнекамске. Власти города решили избавить население от засилья автомобилей на дорогах, устроив «транспортную революцию». Большинство владельцев авто остались ею явно недовольны. Начиная с весны в городе освоен огромный объем работ по реконструкции городских магистральных дорог — да, они стали ровными, бесколейными, исчезли ямы и выбоины. Но. Сами дороги стали гораздо уже, а парковки вдоль дорог и парковочные карманы вовсе местами ликвидировали. У нового мэра Нижнекамска новые приоритеты: это не автомобили, а общественный транспорт. Поэтому скорости в городе будут снижаться — где-то за счет сокращения ширины автодороги, где-то — за счет тактического урбанизма.

В отличие от Нижнекамска, который не стремится к захвату новых территорий, Казань растет ввысь, вширь и в километрах в час. Но чье это видение? Кого назначить ответственным за этот железобетон, за эти миллионы квадратных мыслей, за эти «шулицы»? Еще один вопрос наших дней — нужны ли люди в таком городе?..

Юбилей Петра в особняке купца Михляева — быль или городская легенда?

В конце мая 2022 года исполнилось 300 лет с тех пор, как в первый и единственный раз Казань посетил русский император Петр I. По легенде, последний русский царь приехал в Казань в 1722 году аккурат в день своего юбилея и отпраздновал его с великим размахом. Городские легенды гласят, что ночевал император в доме Михляева, в том здании, что сегодня на пересечении улиц Профсоюзной и Мусы Джалиля. Многие годы на этом доме висела соответствующая табличка. Так ли это на самом деле? Задаться этим вопросом и вспомнить о приезде Петра творческую бригаду «7 дней» заставила новость о том, что президент Татарстана принял решение о реконструкции памятника казанской архитектуры.

Дом Михляева считается самым старым из сохранившихся жилых домов в Казани — ему как-никак уже три века. Одно время на здании висела табличка, что в 1722 году в этом доме останавливался царь Петр I. Сегодня таковой уже не имеется. Кем же был в Казани Иван Афанасьевич Михляев, что ему выпала честь принимать у себя царя? На тот момент ему было 55 лет, и по тем временам он слыл в Казани богатейшим купцом — торговал пушниной, салом, пряжей, сукном, шерстью, владел суконной фабрикой, кожевенными и винокуренными заводами — в общем, олигарх разлива XVIII века. Откуда точно появился — неизвестно, предположительно, вышел из крестьян. Причем фамилия купца писалась вовсе не через букву «х», через «к» — Микляев. Подтверждением тому служит имеющаяся в Национальном музее Татарстана чаша-потир с его подписью — подарок купца Петропавловскому собору. Фамилия «Микляев» стоит и на разных документах.

Фото: wikipedia.org

Ему принадлежал большой кусок земли по соседству с Казанским кремлем, которую он купил в 1720 году. Здесь и начал строить свой особняк купец и промышленник Михляев, а недалеко от своего дома, на месте старого прихода Петра и Павла, стоявшего на этом месте еще с XVI века, — еще и собор. Так что церковь эта своим названием не имеет ничего общего с приездом Петра Великого. Если бы в 1722 году Петр и мог оказаться здесь, то увидел бы на месте Петропавловского собора лишь фундамент. Поэтому данные о том, что храм якобы был показан неким единым ансамблем с построенным уже домом, является лишь легендой. На самом же деле собор был достроен лишь после смерти Петра, в 1726 году.

Нет никаких подтверждений и тому, что царь Петр был в доме Михляева и даже праздновал там свое 50-летие. Дело в том, что на момент приезда русского самодержца в Казань в 1722 году дом Михляева еще даже не был достроен. Как и нет упоминаний о встрече Петра и купца в корабельных журналах императора. Зато в них имеются записи о том, что все ночи в Казани царь провел на своем струге. Скорее всего, промышленник и первый российский император встретились во время визита последнего, но или в Кремле или же на территории Суконной слободы, где тогда действовали так необходимые государству кожевенные и суконные заводы, а Михляев был в числе компаньонов — и заводов, и Петра.

Каким был дом купца и промышленника 300 лет назад? Это двухэтажное каменное здание с ажурной кирпичной кладкой, с крыльцом на второй этаж и наличниками в стиле русского барокко. Дом был построен на века, выдержал все потрясения. В XX веке здесь была и гостиница, и харчевня, и склады, и даже производственные цеха. Стараниями помощника президента Олеси Балтусовой дом Михляева, вернее, то, что от него оставалось, удалось сберечь. Его законсервировали, сделали крышу, и с 2014 года начался совсем не быстрый процесс его восстановления. В прошлые выходные на территории здания побывал президент Татарстана Рустам Минниханов и на месте принял решение — реставрации здания быть.

Особняк Михляева еще лет 10 назад передали во владение Музею изобразительных искусств Татарстана. Его сотрудники вместе с архитекторами и исследователями дома и разработали проект по его приспособлению. После долгожданной и масштабной реконструкции внешний вид дома будет очень близок к своему первоначальному облику. Но музеем он не станет — здесь создадут выставочное и образовательное пространство для детей и взрослых — ремесленную мастерскую.