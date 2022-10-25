«Многие татары-хлебопашцы были вынуждены заниматься мелочной торговлей»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует пятую главу книги о торговли и промыслах в Восточном Закамье в XIX — начале ХХ вв.

Многие татары-хлебопашцы, не имея возможности обеспечить себя и свои семьи средствами к пропитанию исключительно сель­ским хозяйством, были вынуждены заниматься отхожими промыс­лами и мелочной торговлей. Как справедливо отмечалось в одной из работ уфимского земства: «главной причиной, обусловливающей возникновение и развитие отхожих промыслов, без сомнения явля­ются малоземелье, обременительные прямые и косвенные налоги, высокие арендные цены, плохие урожаи. Падение натурального хо­зяйства и развитие капиталистического, падение кустарных промы­слов — все это способствовало развитию отхожих промыслов».

По данным 1884 г., среди актанышцев зара­ботки на стороне имел 101 человек. Из них 70 человек нанимались на сезонные работы на пристани на реках Каме и Белой, 15 человек устраивались на другие поденные работы, 10 — держали постоялые дворы, четверо — занимались торговлей, двое — плотничали, один — занимался выделкой овчин, 80 — промышляли другими неземледельческими занятиями. В это же время в дер. Байсарово было зафиксировано наличие пяти плотников, двух чеботарей, четырех пильщиков, одного валяльщика, одного овчинника, двух печников, трех пчеловодов, десяти кирпичников, пятерых мясников, одного колесника, одного кузнеца. Часть жителей специализировалась на пере­возке продуктов и товаров на пристани, занимались поденной рабо­той.

В дер. Такталачук 9 человек нанимались батраками на сельскохо­зяйственные работы, 3 человека вели торговлю, 10 — плотничали, 60 — занимались пилкой леса, по 2 человека шили одежду и обувь, 12 валяли овчину, 5 — выкладывали печи, 10 — занимались слесар­ным промыслом, 2 — были колесниками. Много крестьян после за­вершения аграрного сезона подряжались на работу на горные заво­ды соседней Пермской губернии. В дер. Поисево 4 человек плотни­чали, 3 — изготовляли обувь, 2 — делали печи; в дер. Новое Алимово — 7 человек жили в работниках, 2 — валяли шерсть и обрабатывали овчину, 12 — плотничали, 20 — занимались рубкой леса. Наиболее распространенным сезонным отхожим промыслом мастеевцев был ломовой извоз кулей с зерном на пристани, работа на Миасских зо­лотых приисках, винокуренных заводах Бирского уезда Уфимской губернии, а также на железной дороге. Приведем данные начала ХХ века о заработках по некоторым распространенным отхожим про­мыслам. Средний заработок за день на лесных работах составлял 50 коп., «пробивка барж» (бурлачество) — 20 коп., работа на приста­нях — 16 коп., плотничество 30—40 коп., работа на железной дороге — 40 коп. Выделка овчин приносила 23 рубля в месяц.

Подавляющее большинство отходников были заняты на этих работах относительно непродолжительное время, проводя основ­ную часть времени дома. Об этом свидетельствует выданные воло­стной администрацией виды на жительство за пределами волости. В 1884 г. такими видами воспользовались: в дер. Актаныш месячны­ми и полугодовыми — по 2 человека; в дер. Мастеево — годовыми 1 человек, полугодовыми — 2, месячными — 7; в дер. Байсарово — годовыми 1 человек, полугодовыми — 63, месячными — 5; в дер. Поисево — полугодовыми 3 человека, месячными — 33; в дер. Новое Алимово — полугодовыми 1 человек. Хотя с проникновением ка­питалистических отношений в деревню во второй половине XIX — начале ХХ в. число отходов в целом росло, однако их количество было меньше чем в соседних регионах. Это было связано с тем, что Уфимская губерния, в отличие от поволжских губерний, продолжа­ла оставаться преимущественно аграрным краем, здесь отсутство­вали крупные промышленные фабрично-заводские центры, на гор­ных же заводах ощущался переизбыток «рабочих рук».

Численность отходников сильно колебалась в разные годы и за­висела от материального состояния местных жителей. В урожайные годы, когда земледельцы могли прокормиться полученным урожа­ем, количество отходников было небольшим, напротив, в голодные годы их количество резко увеличивалось. Так, в неурожайный 1903 г. статистикой было зафиксировано максимальное количество отходов, что было связано с голодом, вынуждавшим крестьян ис­кать средства к пропитанию. Среди татар Мензелинского уезда преобладали отходы взрослого мужского населения, семейные от­ходы были довольно редки.

Фото: workshome.ru

Развитие отхожих промыслов и рост социальной мобильности имели весьма важное значение в социально-экономической и куль­турной модернизации татарской деревни Актанышского края. Тата­рин-хлебопашец, весь мир которого ограничивался родной дерев­ней и волостью, уезжая в крупные городские и промышленные цен­тры, расширял свой кругозор, вступал в тесные контакты с предста­вителями других народов, знакомился с передовыми для того вре­мени техниками производства, осваивал ремесла. «На больших рынках труда крестьянин выходит из того небольшого круга инте­ресов, которыми он живет у себя дома. Сталкиваясь с кипучей жиз­нью города, где могущество капитала и неравенство социальных отношений резко подчеркивается и всей тяжестью ложиться на не­го, как продавца рабочей силы, побывавший на заработках стано­вится уже не тем, кем он был раньше» — отмечалось в одном из исследований уфимского земства.

В архивных документах сохранились имена некоторых извест­ных в крае кустарей. Среди них кузнецы Араслангарей и Шаймардан Мурзакеевы (дер. Байсарово), Шайхатар Негаметуллин (дер. Новое Алимово). По информации старожила дер. Поисево своим мастерством и высоким качеством работы были известны: печник — Шайхразий карт, кирпичники Загретдин карт, Морзагали Нуретдинов, Исхаковы, мастера по изготовлению саней и повозок Тажыкай карт, плотники — Миргалим Хатипов, Нуретдин карт, Салах карт, Сарвар карт, Кэшби; ткачиха — Якут эби; пекари — Важетдин Хаертдинов, Тимерхан Каримов.

Одной из особенностей кустарного промысла Актанышского края была его «внутренняя» направленность. В связи с отдаленно­стью от крупных городских и промышленных центров местные кус­тари ориентировались в первую очередь на удовлетворение внут­реннего спроса местного сельского населения, часто производя то­вары для конкретных лиц и практически не производя его для про­дажи на крупных торговых площадках Приуралья.

О развитии отдельных кустарных производств свидетельствуют некоторые сохранившиеся топонимы. Например, недалеко от дер. Новое Алимово имеется небольшой овраг под названием «Дегет ку­ле» (Дегтярное озеро). По преданию, на этом месте раньше было озе­ро, на берегу которого находился поташный завод. Здесь местные жители производили на продажу поташ и дегтярную смолу. Другой топоним дер. Новое Алимово — «Краснов буасы» (озеро Краснова) также связан с одним из занятий местных жителей. Само озеро, вер­нее пруд, образовалось вследствие антропогенного воздействия че­ловека. Раньше отсюда извлекалась красная глина для производства сырцового кирпича. Постепенно возникший овраг заполнился водой, образовался пруд, получивший свое названия от фамилии промыш­ленника Краснова, хозяина кирпичного производства.

Развитию торговли и связанных с ней промыслов способство­вало удачное расположение селений, находившихся вблизи круп­ных транспортных артерий региона — торгового тракта Казань — Уфа, рек Кама и Белая. Наиболее крупной площадкой Мензелинского уезда, где торговали жители рассматриваемых татарских де­ревень, был Мензелинск. Как отмечалось в справочной книге «Москва — Сибирь» посредник-указатель торгово-промышленных фирм», «в торговом отношении Мензелинск занимает видное место не только в своей губернии, но и во всей России; значение Мензелинска, как торгового города, сосредоточивается на ярмарке, про­исходящей с 20 декабря до 11 января. По своим оборотам эта яр­марка занимает третье место и уступает только Нижегородской и Ирбитской. Служит местом обмена европейских товаров на азиат­ские. Главными ярмарочными товарами являются: хлопчатобумаж­ные изделия, шелк, чай, кожи, меха и лошади, при чем самые боль­шие обороты (около 3 миллионов рублей) бывают с хлопчато-бумаж­ными изделиями московских, лодзинских и других мануфактури­стов, за этими товарами по величине оборота идут кожевенные и другие».

Наряду с городом Мензелинском местные предприниматели торгова­ли и в своих деревнях, где также проводились базары и ярмарки. По данным «Полного списка населенных мест Уфимской губернии» за 1896 г., в дер. Актаныш еженедельно по четвергам проводился ба­зар, ежегодно с 29 сентября была ярмарка, имелись торговые ряды, работали винная и пивная лавки, пекарня, специализировавшаяся на выпечке пряников для продажи на базаре, постоянно действующие магазин и две торговые лавки. В дер. Мастеево базар проводился еженедельно по средам, действовали базарные торговые ряды; в дер. Новое Алимово — два хлебозапасных магазина; в дер. Поисево — еженедельный базар по вторникам, ежегодная ярмарка с 1 ноября, весенний торжок, торговые ряды (30 лавок), хлебозапасный мага­зин, четыре торговые лавки; в дер. Байсарово — базар по субботам, торговые ряды, хлебозапасный магазин, две бакалейные лавки; дер. Верхний Такталачук — еженедельный базар по вторникам, тор­говые ряды (10 лавок), ежегодный торжок, прово­дившийся раз в год весной, во время празднования местными жителями джиена, хле­бозапасный магазин, две торговые лавки.

Фото: workshome.ru

Наибольшей популярностью пользовался базар в дер. Поисево, куда съезжались торговцы со всего Мензелинского уезда. Главным товаром здесь были разнообразные товары питания — мучные про­дукты, мясо, рыба, хлеб и проч. Среди старожилов этой деревни сохранились люди, заставшие его проведение. По воспоминаниям Махтумы Инсаповой, в детстве вместе с отцом она была на этом базаре. Особенно ей запомнились русские крестьяне дер. Ташлыяр, продававшие зелень, овощи, квашеную капусту.

Большим торговым оборотом и многолюдством отличались ежегодные ярмарки. Так, в 1889 г. на ярмарку в дер. Актаныш, про­ходившую с 29 сентября по 6 октября, было привезено товаров на общую сумму 115 450 рублей, из них было продано на 26 090 рублей. То­гда же на ярмарку в дер. Поисево, проходившую с 1 по 8 июня и со 2 по 9 ноября было привезено товаров на 14 120 рублей, а продано на 4 010 рублей.

Наличие крупных торговых площадок способствовало вовлече­нию в предпринимательскую ую деятельность большого количества местных жителей. В начале ХХ в., по неполным данным, в рас­сматриваемых деревнях торговлей занимались: в дер. Актаныш — Абдулмазитов Минзян, Шабалин Дмитрий Илларионович (ману­фактурная торговля), Гоголев Иван Петрович, Карпов Никита Ро­манович (бакалейная лавка), Рахматуллин Вакиль (скупка яиц), Мухитов Шагигали, Гадыльшин Габдрафик, Гайнанов Нургаян, Габдулмазитов Мадьян, Леонтьев Игнатий Иванович (скупка хлеба и кож), Видинеевы (пивная лавка), Файзуллин Хабибулла (торговля керосином), Гадыльшин Габдрафик (склад хлеба), Батыршин Абдулшахик, Полканов Архип Михайлович (приказчики); в дер. Мастеево — Ахмадеев Мансур, Султанов Тазимардан Хуслумарданович, Султанов Шатбик Арасланбекович, Султанова Амина Шайхильисламова (бакалейная лавка); в дер. Байсарово: Амиров Гильман, Ба­тыршин Габдулфаттах, Батыршин Камалетдин, Габдулналимов Габдулла, Петров Леонид Петрович (скупка хлеба), Амерханов За­кир, Глезденев Андрей Ильич, Галлямов Юсуп (бакалейная лавка), Гайсин Мухаметзариф (содержатель базарной площади, скупка хлеба), Айдашев Фасхутдин (бакалейная торговля по базарам), Габдулвахитов Габдулшакир (торговля чаем, сахаром и мануфактур­ным товаром), Абдулгазизов Мирзамухамет (приказчик второго разряда); дер. Поисево: Баранов Федор Григорьевич, Минеев Исхак, Петров Илья Григорьевич, Санников Степан Николаевич, Юсупов Камалетдин, Яковлев Николай Алексеевич (скупка хлеба), Хасанов Шагиахмет (мануфактурная торговля), Гарифуллин Фахритдин, Камалетдинов Гимазетдин (торговля белым хлебом), Бурмистров Алек­сей Никифорович, Осипов Михаил Иванович, Федоров Григорий Яковлевич, Хуснутдинов Гилязутдин, Шагалиханов Вазитдин (ба­калейная лавка); в дер. Такталачук — Мухаметвалиев Мухамедьян (торговля печеным хлебом и керосином), Гимазитдинов Муса, Мутин Амирхан Зилялетдинович, Рубзов Тихон Степанович (бакалей­ная лавка); дер. Новое Алимово: Минлибаев Муллаяз, Шабалин Дмитрий Илларионович (бакалейная лавка).

Татарская лавка. Из экспозиции Актанышского краеведческого музея

О былой широкой торговой деятельности местных жителей свидетельствуют сохранившиеся до сих пор каменные постройки. Так, в дер. Старое Байсарово сохранился магазин купца А.И. Глезденева, много сделавшего для развития предпринимательской дея­тельности в Актанышском крае. Уже в советское время престаре­лый Андрей Ильич, давно не занимавшийся торговлей, был лишен гражданских прав и пенсии. На неоднократные просьбы восстано­вить его в правах получал от местных органов власти отказ. В од­ном из своих заявлений А. Глезденев писал: «в 1928 году я, жена моя и сноха были лишены права голоса, имея от роду 77 лет, жена 76 лет и сноха 57 лет. Имеем дом, которым и кормимся, так как, кроме этого, заработок иметь не можем, в виду преклонных лет. Я лишен как бывший торговец, но с 1916 года я не торгую, и вообще ничем не занимаюсь, земли никогда не имел и не имею. Сноха моя, вдова Магдалина Михайловна, живет со мной и как будто бы всецело на моем иждивении, но на самом же деле пользуется только квартирой и с нами живет только для того, чтоб присмотреть за нами, потому что жена и я плохо видим, я же к довершению всего глухой. Сноха же живет своим трудом и с помощью сына, который служит в Кузкеевском волостном исполкоме в военном отделе с 1924 года, ранее же в 1918 г. добровольно поступил в Красную Армию и до 1924 года служил на военной службе. Прошу возвратить право голоса и тем дать возможность пользоваться некоторыми льготами, так как я лишен их, даже не могу пользоваться членской книжкой Потреби­тельского общества». Не дождавшись «правды» от советской вла­сти А.И. Глезденев прожил последние годы своей жизни в большой нужде и был похоронен в городе Мензелинске.

Наряду с положительными аспектами существования базаров и ярмарок, имелись и некоторые отрицательные стороны их деятель­ности. В торговые дни в эти деревни приезжало много «гулящего люда», развивалась мелкая преступность, а наличие питейных заве­дений способствовало пьянству и беспорядкам. К алкоголю приоб­щалось и местное татарское население, что не могло не вызывать протеста со стороны правоверных мусульман. Закрыть такие трак­тиры и винные лавки было крайне сложно. Так, многолетняя борьба актанышцев по закрытию в деревне казенного питейного заведения решилась в их пользу лишь в 1907 г., после обращения доверенного от жителей Габдрафика Гадыльшина к министру финансов.

Торговля была хлопотной, сопряженной с множеством «под­водных камней» деятельностью, требовала от предпринимателя не­дюжинной энергии и смекалки. Торговец сталкивался с частыми проверками, административным давлением, должен был ежегодно покупать свидетельства на торговлю, исполнять многочисленные предписания государственных чиновников. Любое нарушение гро­зило крупными штрафами. Например, 3 сентября 1903 г. на торгов­ца дер. Байсарово Вахитова Шакира за отсутствие вывески на тор­говом предприятии был наложен штраф в 3 рубля. За аналогичное на­рушение был оштрафован на 2 рубля его односельчанин Амирханов Закир. 28 августа 1903 г. в той же деревне был наложен штраф в размере 10 рублей на Камалетдина Юсупова за ведение торговли без свидетельства третьего разряда и вывески. 3 сентября 1903 г. житель дер. Актаныш Игнатий Иванович Леонтьев за неимение вывесок на складе и на воротах должен был заплатить 2 рубля, за не выставление свидетельства на складе еще 1 рубль. В этом же году мензелинский 2-й гильдии купец Шагивали Мухитов, проживавший в дер. Акта­ныш, заплатил в казну за не выставление на видном месте промы­слового свидетельства второго разряда — 5 руб., а за неимение двух выве­сок — 6 руб. Жителя дер. Поисево Мухаметсадыка Шамсимухаметова оштрафовали на 10 рублей за неимение свидетельства третьего разряда, и еще на 1 руб. 50 коп. — за отсутствие вывески.

В связи с высокой стоимостью свидетельств некоторые крестья­не, не имея средств или стремясь сэкономить, вели мелочную тор­говлю на свой «страх», рискуя подвергнуться штрафу и суду. Иногда к услугам таких лиц для розничного сбыта товара прибегали и круп­ные торговцы. Так, 28 января 1912 г. во время проверки на байсаровском базаре старший стражник 16-го отряда Мензелинского уезда Сте­пан Казаков арестовал тептяря дер. Мастеево Мухаметфатиха Мухамадиярова, незаконно торговавшего кирпичным чаем «с земли». Со слов самого Мухамадиярова, «он пришел на базар для покупки своих домашних надобностей, при чем встретился с однодеревенцем, баш­киром Исмагилом Султановым, торгующим на базаре бакалейным товаром, который предложил ему Мухамадиярову, не возьмется ли он продать на базаре дер. Байсаровой кирпичного чая, на что согла­сился и у Султанова взял три доски кирпичного чая, но не успев еще продать, [его] задержали стражники. Султанов назначал ему цену на чай с 1 рубля 5 коп. по 1 рублю». Сам торговец, дворянин Исмагил Шагисултанович Султанов, объяснил, что видя, что торговля плохая, «предложил однодеревенцу Мухаметфатиху Мухамадиярову не возьмется ли он продавать, ходя по базару три доски чая по цене 1 руб., на что Мухамадияров согласился. Последний в услужении у него не находится, и он не замечал, чтобы он до этого торговал. Сам он имеет промысловое свидетельство третьего разряда на бакалейную торговлю». При повторном опросе Султанов изменил свои показания, заявив, «что три доски чая отдал в долг, две доски по 1 руб. 5 коп., одну за 95 коп. Причем Мухамадияров должен был чай этот продать в свою пользу. Поэтому он от получения чая отказывается и просить таковой выдать Мухамедиярову». В результате разбирательства на торгов­цев были наложены высокие штрафы.

Магазин купца А.И. Глезденева. с. Старое Байсарово

Хорошая транспортная доступность способствовала превраще­нию деревень Поисево, Актаныш и Байсарово в центры хлебной торговли. На торговых площадках этих населенных пунктов кон­центрировалась существенная часть товарного хлеба Мензелинского уезда, предназначенного для перепродажи в города Нижнего По­волжья, Центральной России и город Санкт-Петербург. Это давало воз­можность местным жителям подряжаться на работу к хлеботоргов­цам, заниматься доставкой хлеба на камские пристани и проч.

Среди крупных хлеботорговцев региона, имевших склады и хлебные магазины в указанных селениях в начале ХХ в., можно на­звать жителей дер. Актаныш: Минзяна Мазитова, имевшего 3 скла­да в Актаныше с торговым оборотом на 15 000 руб., Шагигалея Мухитова (4 склада в дер. Азякуль, 5 — в дер. Актаныш с оборотом 100 000 руб.), Петрова Василия Петровича (1 склад в дер. Амикеево, 3 — в дер. Азякуль, оборот 20 000 руб.), Гайнанова Фаткульбаяна (2 склада в дер. Актаныш с оборотом 4 000 руб.), Сюбаева Абдулхая (1 склад в дер. Актаныш; 3 000 руб.), Бигашева Мухаметфила (2 склада в дер. Актаныш; 10 000 руб.), Гадыльшина Габдрафика (2 склада в дер. Актаныш; 5 000 руб.); дер. Поисево: Осипова Ми­хаила Ивановича (2 склада в дер. Поисево; 10000 руб.), Бикмухаметова Ахметхана (1 склад в дер. Поисево; 3000 руб.), Мухаметшакира Ибрагимова (1 склад в дер. Поисево; 4 000 руб.), Галимарданова Шагимардана (1 склад в дер. Поисево; 2 000 руб.); дер. Байсарово: Биктемира Ибрагимова (1 склад в дер. Байсарово; 3 000 руб.), Султанова Исмагила (1 склад в дер. Байсарово; 2 000 руб.), Имангулова Тохватуллу (2 склада в дер. Байсарово; 5 000 руб.), Амирова Зиганши (1 склад в дер. Байсарово; 5 000 руб.); дер. Мастеево: Султанова Мирзахана (по одному складу в деревнях Мастеево и Амикеево с оборотом 5 000 руб.); дер. Новое Алимово: Мансурова Лутфуллы (по одному складу в дер. Актаныш и Новое Алимово; 15 000 руб.); дер. Чуракаево: Батыршина Камалетдина (3 склада в дер. Чуракаево, по 1 складу в деревнях Амикеево и Байсарово; 50 000 руб.); дер. Юсупово: Фахретдина Юсупова (по одному складу в дер. Амикеево и Байсарово; 8 000 руб.); дер. Старое Биксентеево: Сайдакова Мухаметшакира (по одному складу в деревнях Поисево и Курмашево; 5 000 руб.); дер. Тлянчитамак: Торговый дом «Братья Халфины» (2 склада в дер. Азякуль, 7 складов в дер. Тлянчитамак, 3 склада в дер. Шуган, по два склада в дер. Актаныш, Сулюково, Карамалы, Кишор, Чурашево Нуркеево, Шарлиарема, Сарманово, по одному в дер. Амикеево, Курмашево, Байсарово с общим оборотом 1 000 000 руб.); с. Ижболдино: Баранова Федора Григорьевича (склад в дер. Поисево; 15 000 руб.); с. Старый Пьяный Бор: Дмитрия Павло­вича Мыльникова (склад в дер. Поисево; 20 000 руб.); г. Мензелинск: Токарева Евстафия Павловича (склад в дер. Поисево, 2 скла­да в г. Мензелинск; 40 000 руб.), Глезденева Ивана Ильича (два склада в дер. Поисево, 3 склада в г. Мензелинске; 45 000 руб.); г. Елабуга: Торговый дом «И.Г. Стахеева наследники»: (по одному складу в дер. Меллитамак, Чуракаево, по два склада в дер. Актаныш, Шарлиарема, Карамалы, Сарманово, по три склада в дер. Шу­ган и г. Мензелинск, по четыре склада в дер. Чуганак, Азякуль с общим оборотом 800 000 руб.), Торговый дом «В.Г. Стахеева на­следники»: по одному складу в дер. Старый Кашир, Шуган, Карамалы, Байсарово, 2 склада в г. Мензелинске, 5 складов в дер. Дербышка; 400 000 руб.).

Роль изучаемых деревень как крупных центров хлебозаготовок увеличивается в годы Первой мировой войны (1914—1917 гг.). Так, в 1916 г. Мензелинским земством был заключен договор со Старо-Байсаровским кредитным товариществом на поставку хлеба для нужд армии. Кредитное товарищество должно было не позже 25 мая 1917 г. доставить на пристань Азякуль на р. Белой (в 25—30 верстах от дер. Старой Байсарово) 340 тыс. пудов различных хлеб­ных продуктов кондиционного качества, а именно: муки от 100 тыс. до 200 тыс. пудов, овса — от 50 тыс. до 100 тыс. пудов, крупы от 20 тыс. до 50 тыс. пудов. Хлеб закупался в основном в деревнях Ста­рое Байсарово и Амикеево, а также в с. Бакалы Белебеевского уезда Уфимской губернии. Скупкой хлеба занимались приказчик Калимуллин и счетовод М.Я. Кузьмин. Всего в этой организации чис­лилось 44 работника, председателем был житель дер. Мастеево дво­рянин Батырша Ахметшинович Султанов.

Перевозка хлеба осуществлялась через специальные «хлебные» пристани. В Актанышевской волости такая пристань на р. Сюнь на­ходилась вблизи с. Чуганак. Ее арендовали торговые дома «Стахеев и сыновья» и «Братья Дедюхины». В Шарыповской волости таким пе­ревалочным пунктом была пристань на р. Белой возле дер. Азякуль, арендовавшаяся Т.И. Глезденевым и торговым обществом Шубина.