Элитный сеянец Вересина: в Нижнекамске впервые высадили тополя без пуха

150 «воронежских гигантов» посадили нефтехимики в рамках программы «Зеленая формула» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«В возрасте одного года после посадки гибридный тополь на площади одного гектара может поглотить 2,3 тонны СО2», — с гордостью об элитном сеянце во время посадки рассказывал Дмитрий Мамонов, руководитель научно-исследовательского карбонового полигона Воронежского государственного лесотехнического университета. Он лично приехал проследить за тем, как будет проходить посадка безпухового тополя. В Нижнекамске этот вид деревьев высаживали впервые. Озеленение Соболековской трассы проходило в рамках реализации программы «Зеленая формула» СИБУРа.

«Высадка деревьев — глобальная акция нашей компании»

На посадку деревьев сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вышли дружной компанией. Среди участников — член правления, управляющий директор СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов. Он отметил, что с удовольствием взял в руки лопату, чтобы лично выкопать лунку и посадить саженец.

— Мы все с вами жители большой планеты. Хочется каждый день делать что-то хорошее для природы. Сегодня мы собрались, чтобы посадить дерево. Если мы завтра отправим пластик на переработку — это тоже будет полезно для природы. Если, выходя на пикник, мы уберем за собой мусор, утилизируем его — это тоже будет правильно. Какая еще может быть мотивация? Чтобы наша планета, дом, в котором мы живем, оставались в хорошем состоянии, — обратился к участникам акции Игорь Климов.

На посадку деревьев сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вышли дружной компанией. Среди участников — генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов

Он отметил, что в 2022 году СИБУР приступил к реализации долгосрочной лесоклиматической программы «Зеленая формула». Компания планирует посадить более 1 миллиона деревьев в пяти регионах присутствия. В планах до 2025 года — посадка не менее 5 миллионов деревьев и запуск первого пилотного проекта по выпуску углеродных единиц на базе карбонового полигона в Воронежской области.

— Рад, что мои внутренние принципы полностью совпадают с тем, что делает СИБУР в регионах своего присутствия. Высадка деревьев — это глобальная акция нашей компании. Мы стараемся вовлечь максимальное количество сотрудников, членов их семей, просто горожан в эту акцию. Это все вклад в наше будущее, — уверен Игорь Климов.

В Нижнекамске в этом году уже высадили порядка 100 тысяч саженцев в рамках программы «Зеленая формула». Сегодня нефтехимики посадили еще 150 молодых деревьев. Гибридные тополя привезли из лаборатории Воронежского государственного лесотехнического университета.

В Нижнекамске в этом году уже было высажено порядка 100 тысяч саженцев в рамках программы «Зеленая формула». Сегодня нефтехимики посадили еще 150 молодых деревьев

— Для посадки подбираются максимально локальные деревья, которые характерны для этой территории, чтобы сохранить ее биоразнообразие. Это тоже одно из направлений в рамках стратегии устойчивого развития СИБУРа. В дополнение к этому, в партнерстве с Воронежским научно-исследовательским университетом был выведен уникальный гибрид. Он создан на базе тополя. Это мужская особь, которая не распространяет пыльцу и пух. Деревья обладают уникальной поглощающей способностью с точки зрения парниковых газов, — рассказала Елена Мякотникова, советник генерального директора СИБУРа, куратор лесоклиматической программы «Зеленая формула».

«В народе его называют «тополь-гигант»

Более подробно об уникальной способности воронежских гибридов рассказал ученый Дмитрий Мамонов. Руководитель научно-исследовательского карбонового полигона Воронежского государственного лесотехнического университета подчеркнул, что Нижнекамск стал первым городом, где был высажен элитный сеянец.

— Южнее Воронежа этот тополь еще не высаживался. Саженцы были выведены профессором, селекционером Михаилом Вересиным. Гибрид тополя сдерживает пыль, поглощает углекислый газ и способствует выработке кислорода, что очень важно для промышленного региона. Кроме того, это быстрорастущее дерево, его удобно использовать в «зеленом строительстве», — заверил Дмитрий Мамонтов, добавив, что в возрасте одного года после посадки гибридный тополь на площади одного гектара может поглотить 2,3 тонны СО2.

Уже через год молодой саженец вытянется до 3—5 метров в высоту. По мнению лесничих, «воронежский гигант» может стать одним из самых перспективных видов растений для посадки.

Уже через год молодой саженец вытянется до 3—5 метров в высоту

— Мы сегодня посадили элитный сеянец-38 Вересина. В народе его называют «тополь-гигант». Это быстрорастущее дерево, не требующее большого ухода, в отличие от елей. Приживаемость хорошая, — отметил Ильдус Сафин, директор ГБУ «Нижнекамский лесхоз».

Он также поблагодарил СИБУР за организацию программы «Зеленая формула» в Нижнекамске.

— СИБУРу большое спасибо. Компания уделяет большое внимание озеленению региона. Это все делается для будущего поколения. Леса растут столетиями. У нас промышленный город, а деревья, как известно, питаются углекислым газом. Благодаря таким акциям наш город станет еще зеленее и экологичнее, — уверен директор лесхоза.

Деревья будут не только приносить пользу экологии региона, но и украшать одну из самых оживленных трасс, ведущую от промышленной зоны до города.

— Приятно отметить, что с приходом СИБУРа появился новый подход к озеленению города. В рамках «Зеленой формулы» весной были посажены деревья около населенного пункта Ахтуба, сегодня — вдоль Соболековской трассы. Гибридные тополя эстетически красивые и здесь они высажены неслучайно. Рядом находится промышленная зона, трасса, по которой проезжает большое количество машин. Этот зеленый щит будет защищать нас от негативного воздействия, — отметил заместитель руководителя ИК НМР Рафаэль Игтисамов.

«Воронежские гиганты» сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посадили буквально за считанные минуты. За саженцами обещали организовать тщательный уход.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtztAb8tL5RPJYdCzs3fEqWKFh994J14Jr

— Мы пришли с отличным настроением. Погода хорошая, дождя нет. Я давно хотела принять участие в посадке деревьев. Рада, что сегодня вместе с коллегами могу сделать доброе дело. Сегодня для меня особенный день. Мы посадили 10 деревьев, — поделилась впечатлением Наталья Бычкова, инструктор «Нижнекамскнефтехима».

— Мне очень нравится волонтерская деятельность. С приходом СИБУРа она стала развиваться намного активнее. Такие мероприятия сближают коллектив, — уверена Эльза Ахметова, табельщик «Нижнекамскнефтехима».

На этом программа «Зеленая формула» не заканчивается. Всего в Нижнекамске до 2025 года планируется высадить еще несколько сотен тысяч зеленых насаждений.



