Школьный спорт — путь к успеху: в Казани проходит Всероссийский форум школьных спортивных клубов

20—21 октября в Казани проходит Всероссийский форум школьных спортивных клубов (ШСК). На форуме планируется обсуждение механизмов управления и перспективы развития школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях в соответствии со стратегическими задачами развития системы образования России. Регионы будут транслировать лучшие практики общероссийских спортивных федераций, представители ШСК обменяются знаниями и опытом внедрения новых методов, технологий обучения, воспитания, оздоровления в рамках деятельности школьных спортивных клубов.

О том, как проходит форум, — в видеорепортаже «Реального времени».