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Школьный спорт — путь к успеху: в Казани проходит Всероссийский форум школьных спортивных клубов

10:00, 21.10.2022
Школьный спорт — путь к успеху: в Казани проходит Всероссийский форум школьных спортивных клубов
Фото: edu.gov.ru

20—21 октября в Казани проходит Всероссийский форум школьных спортивных клубов (ШСК). На форуме планируется обсуждение механизмов управления и перспективы развития школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях в соответствии со стратегическими задачами развития системы образования России. Регионы будут транслировать лучшие практики общероссийских спортивных федераций, представители ШСК обменяются знаниями и опытом внедрения новых методов, технологий обучения, воспитания, оздоровления в рамках деятельности школьных спортивных клубов.

О том, как проходит форум, — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова

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