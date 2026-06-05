Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из App Store соблюдением санкций

Пользователи сообщили об исчезновении приложения из App Store вечером 3 июня

Компания Apple объяснила удаление мессенджера «Maкс» из магазина приложений App Store соблюдением санкционных требований. В комментарии «Русской службе Би-би-си» компания заявила, что действует в соответствии с законодательством юрисдикций, в которых работает, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Пользователи сообщили об исчезновении приложения из App Store вечером 3 июня. По их данным, мессенджер перестал отображаться в поиске, а при переходе по прямой ссылке на страницу приложения магазин выдавал ошибку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России «Макс» был объявлен национальным мессенджером летом 2025 года. В этот же период сообщалось о введении ограничений в отношении зарубежных сервисов, включая Telegram. Недавно ФАС объявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года. После двух дел за публикацию рекламы на этих площадках рынок замер, но некоторые уже начали распродавать свои каналы по очень низкой цене, а блогеры пошли на «настоящую работу». «Реальное время» обсудило с экспертами медиарынка, как теперь будут действовать рекламодатели и распространители рекламы, разблокируют ли Telegram и сохранится ли вообще реклама в этом мессенджере. Подробнее — в материале издания.

Наталья Жирнова