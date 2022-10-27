Бывшего франчайзи израильского Cofix в центре Казани попросили на выход

Казанские кофевары воюют с питерским собственником помещения на Баумана за право продлить аренду

Как стало известно «Реальному времени», в Казани вновь выселяют кофейню, которой 2,5 года назад арендодатель уже указал на выход в «Меге». На этот раз предпринимателей просят съехать уже из помещения на улице Баумана, что рядом с колокольней Богоявленского собора — первый этаж здания, который они арендуют принадлежит петербургской компании. Подробности причин, по которым кофеваров попросили на выход, нового поворота спора и многократного ребрендинга бизнеса, начинавшегося по франшизе израильского бренда Cofix, — в нашем материале.

«До решения суда не чинить препятствия в пользовании»



Казанские предприниматели просят признать недействительным односторонний отказ питерской компании пролонгировать договор аренды помещения на пешеходной улице Баумана, которое занимает кофейня «100% кофе» — сейчас она работает под вывеской «Велокофе». Суд принял к рассмотрению соответствующий иск татарстанского ООО «Магна» к санкт-петербургскому ООО «Смарт».

Фото: Ирина Плотникова

Суть дела: в феврале прошлого года «Смарт» и «Магна» заключили договор, согласно которому помещение площадью 99,3 кв. м на первом этаже дома №76 на улице Баумана сдаются арендатору для размещения предприятия общественного питания, действующего под торговой маркой «100% кофе». Договор по обоюдному согласию заключили как краткосрочный — не более чем на 11 месяцев. По окончании срока действия, если арендодатель не заявит об отказе от продления, договор должен был считаться продленным на очередные 11 месяцев.

Однако 29 сентября этого года арендодатель уведомил арендатора телеграммой об одностороннем отказе от исполнения договора и потребовал передать ему помещение. В «Магне» сочли отказ незаконным, а суду пояснили, что в помещении работает кофейня. Ее владельцы указали, что в здании находятся его товарно-материальные ценности, которые имеют ограниченный срок хранения и требуют соблюдения определенных условий хранения — определенного температурного режима, так что выполнение требований арендодателя приведет к значительным убыткам и необратимым последствиям.

Заявитель попросил суд принять обеспечительные меры в виде запрета питерскому арендодателю чинить ему препятствия в пользовании помещением кофейни до вступления решения арбитража в законную силу, указав, что будет в течение этого времени оплачивать арендную плату.

Фото: скриншот yandex.ru

Суд удовлетворил заявление. «Реальное время» обратилось к руководству обеих компаний за комментариями по поводу обстоятельств спора, однако и гендиректор ООО «Смарт», являющийся основным бенефициаром фирмы, Александр Смирнов, и гендиректор ООО «Магна» Владислав Лямин ответили на вопросы издания по телефону лаконично: «Без комментариев».

С тех пор, как казанские кофевары утратили право на израильский бренд Cofix, «точка» на Баумана у знаменитой колокольни несколько раз поменяла вывеску. Фото: Максим Платонов

Ребрендинг, или Гордый казанский «неCofix»

Между тем за 2,5 года с тех пор, как казанские кофевары, работавшие также на Декабристов, 83 и проспекте Победы в «Меге», утратили право на израильский бренд Cofix, «точка» на Баумана — у знаменитой колокольни несколько раз поменяла вывеску. А недавно предприниматели сменили не только название, но и начали предлагать франшизу желающим «стать частью команды» «розничной сети кофеен фиксированных цен».



Официальный сайт Velocoffee, а именно под такой вывеской работает сегодня в арендуемом на Баумана помещении ООО «Магна», выполненный в той же цветовой гамме, что и франшиза Cofix, обещает через 2 года вчетверо опередить израильскую сеть по числу кофеен. Сейчас у Cofix в России открыто 266 кофеен, у Velocoffee — 5 и все в Казани, но через 2 года казанский бренд намерен заиметь их целую тысячу.

Скриншот velo-coffee.com

Однако в телефонном разговоре с «Реальным временем» на вопрос о новой вывеске на Баумана Владислав Лямин ответил:

— Это просто ребрендинг, [выполненный] приглашенной IT-компанией, и все.

— И это никак не связано ни с вашим спором с арендодателем, ни с предыдущей фирмой, которая работала по этому адресу?

— Нет, — заверил бизнесмен.

От кофе — к «деловому завтраку»

Что касается «ребрендинга», то на сайте Velocoffee в качестве основателя бренда значится Мурат Димитров, и он действительно занимал должность гендиректора ООО «Магна» с марта 2021 по март 2022 года, а также являлся единственным бенефициаром компании с 2019 года по март 2022-го.

Однако еще в мае 2022 года, уже не имея формального отношения к «кофейному» бизнесу, Мурат Димитров рекламировал «бизнес-завтраки с экспертами» как представитель ООО «Магна». 13 мая он проводил бизнес-завтрак сам — на тему: «Как заработать 500000 Р через бизнес-завтрак».

Скриншот tenchat.ru

В настоящее время Димитров числится также гендиректором ООО «Оптимиум», зарегистрированного по тому же адресу, что и ООО «Магна» — на Баумана, 76 (другое название фирмы — «Кофикс Оптимум»). В 2019—2022 гг. ему принадлежало также 50% этой компании, но сейчас единственным бенефициаром является Джигит Кадагазов. Это то самое ООО «Оптимум», которое работало в «Меге» и которое, как утверждал Кадагазов в разговоре с «Реальным временем», сгубили жесткие условия израильской франшизы.

Много «Кофикс» — мало активности?

Что же касается ООО «Магна», то с мая 2022 года им полностью владеет однофамилица Джигита Кадагазова Серафима Кадагазова, на которую в 2019 году была зарегистрирована доля в 16,67% в ООО «100% управление» — компании, появившейся после того, как рухнул бизнес ООО «Оптимум», и зарегистрированной в доме №83 на ул. Декабристов.

Фото: yandex.ru

На Баумана, 76 в 2018 году были зарегистрированы еще две компании с названием, содержащим прямой отсыл к израильскому бренду. Первая — ООО «Бизнес кофикс регион». Ее единственным бенефициаром является Левон Манасян, но, по данным «СПАРК-Интерфакс», последним годом, когда эта фирма проявляла признаки активности, был 2020-й. Несмотря на пандемию, по итогам года фирма оказалась в плюсе: при выручке в 1,9 млн чистая прибыль составила 341 тыс. рублей. Манасян выступал и соучредителем ООО «Прайм» («Кофикс Прайм»), руководителем и бенефициаром которого сейчас является Джигит Кадагозов. Последним годом, когда это ООО проявляло активность, стал 2019-й, причем при выручке в 33,9 млн рублей, прибыль составила 15,3 млн. Сейчас ООО «Прайм» судится с ФНС.

По открытым данным, ООО «Магна» 2019 год завершило с выручкой в 4,76 млн и убытком — свыше 1 млн рублей. Более поздней информации о финансовой деятельности компании не имеется. В 2020 году компания получила господдержку — субсидии на 168,8 тыс. рублей.