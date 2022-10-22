«Спартак» разберется с «Химками», «Динамо» пересилит «Локомотив», а Нобоа накажет бывший клуб

Прогноз на 14-й тур Российской премьер-лиги

В новом туре нас ждет очередное московское дерби, в котором «Динамо» и «Локомотив» будут искать компенсации перед болельщиками за неудачные отрезки в сезоне. «Спартак» и «Зенит» должны сохранить интригу и выиграть в своих матчах. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз тура РПЛ.

«Локомотив» — «Динамо»

Как мы и писали в предыдущем прогнозе, после кадровой перетряски в «Локомотиве» московская команда потихоньку начала выбираться из кризиса. Пока что скромненько, минимальной победой над аутсайдерами из «Торпедо» (0:1) прервали серию поражений из пяти игр подряд.

После увольнения немецкого тренерского штаба место исполняющего обязанности занял Андрей Федоров, который ранее руководил второй командой «железнодорожников» — «Казанкой». Стартовал со скрипом, но три очка — есть три очка. Но очевидно, что московской клубу требуется другая фигура у руля главной команды.

«Динамо» тоже выбирается из ямы, в которую «бело-голубые» попали после удачного старта сезона. Однако сначала в 12-м туре подопечные Славиши Йокановича сумели выгрызть ничью в дерби с ЦСКА — 1:1. А в последнем туре динамовцы наконец-то выиграли на своем поле у «Оренбурга» (3:2), прервав безвыигрышную серию. Виктория позволила «бело-голубым» подняться на восьмое место в турнирной таблице и догнать по очкам «Сочи» и «Ахмат». Сюда же можно добавить и победу в Кубке России над «Ростовом» (3:1). «Бело-голубые», похоже, вышли из кризиса.

Прогноз «Реального времени»:

Оба клуба сейчас на небольшом подъеме и располагают хорошими составами для того, чтобы продолжать свои победные шествия. Однако «Динамо» выглядит менее разобранным, чем «Локомотив», которому только предстоит заново собрать команду.



1:2 — победа «Динамо»

Фото: fcdm.ru

«Зенит» — ФК «Сочи»



Сочинцы едут в Санкт-Петербург в расчете забрать хотя бы одно очко в то время, как «Зенит» еще до зимнего перерыва может выиграть все оставшиеся игры и оторваться от остальных на «чемпионское» расстояние.

В предыдущем туре «бело-голубые» были сильнее «Пари НН». До того неожиданно сыграли вничью с «Факелом» и обыграли «Ростов» дома (3:1). Так что команда Сергея Семака продолжает сезон из 13 матчей (+10=3-0) без поражений. Это единственная команда, которая пока не терпела поражений в нынешнем сезоне. Ближайший преследователь — московский «Спартак» отстает от питерцев на шесть очков.

«Сочи» идут на шестом месте с 20 очками в 13 матчах. Вроде тоже в верхней части таблицы, но между южанами и лидерами с севера огромная пропасть в стабильности игры и результатов. В последнем туре сочинцы потерпели поражение от «Крыльев Советов», а ранее сначала переиграли «Локомотив» и получили разгром от «Оренбурга» (1:4). В последних шести турах «Сочи» выиграли два раза, однажды сыграли вничью и трижды терпели поражение.

Главная надежда южан — как и два года назад — Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек остается лучшим бомбардиром сочинцев с девятью голами, что является вторым результатом в этом сезоне. Ранее Нобоа провел несколько сезонов в «Зените» и наверняка все еще испытывает некоторый дискомфорт от обостренного чувства справедливости. Он будет стараться на поле «Газпром Арены», как ни в одном другом матче чемпионата.

Прогноз «Реального времени»:



Несмотря на прыть Кристиана Нобоа, вряд ли ему удастся переломить силу «Зенита». Да, забить у южан в Санкт-Петербурге шансы большие и наверняка доставят неприятности Семаку и компании, но три очка они не увезут.



3:2 — победа «Зенита»

Фото: pfcsochi.ru

«Спартак» — ФК «Химки»

Основной преследователь «Зенита», московский «Спартак», будет принимать на своем поле подмосковные «Химки».

В 13-м туре «красно-белые» разошлись миром в московском дерби с ЦСКА. Да, выиграть шестой матч подряд не удалось, но зато команда Гильермо Абаскаля по-прежнему не проигрывает, что позволяет ей оставаться на более-менее приличном расстоянии от лидирующего Питера.

«Спартак» по-прежнему много забивает и наверняка на своем поле эту традицию продолжит. Тем более «Химки» особо эшелонированной обороной не отличается.

«Химки» в последнем туре сыграли вничью с «Факелом», прервав черную полосу из пяти поражений подряд в РПЛ и Кубке России. Подмосковный клуб идет в зоне вылета, набрав всего девять очков в тринадцати турах РПЛ — меньше только у московского «Торпедо».

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на потерю Гильермо Абаскаля, схватившего дисквалификацию за перепалку в перерыве московского дерби, москвичи должны решать этот поединок без особых проблем. Исполнительское мастерство «Спартака» позволит забить больше одного мяча, а защита вряд ли позволит забить команде Спартака Гогниева.



2:0 — победа «Спартака»