«Дефицит бюджета в 27 млрд — это достаточно много. Как будем финансировать? За счет чего?»

Парламентарии обнаружили, что японский долг КАМАЗа остается у бюджета, несмотря на разрыв отношений с недружественной страной

Прохождение законопроекта о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении в Госсовете прошло на удивление спокойно. И хотя сами депутаты не раз подчеркивали особую сложность бюджетного момента, ни острых вопросов, ни парламентских дебатов не было. «Увидел (долговые) расчеты в иенах. Почему не в драхмах? Почему, допустим, не в китайских юанях?» — обнаружил «японский пассаж» депутат Николай Рыбушкин. В свою очередь глава бюджетного комитета Леонид Якунин предложил увеличить отчисления в резервный фонд президента РТ до 3% от всех доходов под предлогом нужд мобилизованных граждан. Детали — в материале «Реального времени».

Три фундаментальные задачи

Сразу после оглашения президентского послания в полдень состоялось первое чтение законопроекта о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Впервые с момента его подготовки главный финансовый документ обсуждался при непосредственном присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Проводил первые слушания спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. По мере обсуждения он не раз повторял, что не стоит особо волноваться, так как после первого чтения могут быть внесены существенные изменения в бюджет. Вероятно, это слегка ослабило боевой настрой парламентариев.

Представляя прогноз социально-экономического развития РТ, глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика сохраняет устойчивость. По его словам, ВРП по итогам 2022 года составит 100% к прошлогоднему уровню, а по итогам 2023 года заложен околонулевой рост в 100,7%. Консолидированный бюджет республики прогнозируется таким: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей, напомнил в свою очередь министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Перед бюджетом 2023 года стоят три фундаментальные задачи бюджетной политики, пояснил глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Первая — это сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Вторая — исполнение социальных обязательств. Третья — исполнение нацпроектов и государственных программ. По его мнению, дефицит в 27,1 млрд рублей находится в предельно допустимых границах.

Представляя прогноз социально-экономического развития РТ, глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика сохраняет устойчивость. По его словам, ВРП по итогам 2022 года составит 100% к прошлогоднему уровню, а по итогам 2023 года заложен околонулевой рост в 100,7%. Фото: gossov.tatarstan.ru

В будущем году в России предусмотрено сохранение действующих налоговых льгот, введение новых налоговых режимов, но вводится и новый порядок уплаты налоговых платежей, отметил Якунин.

— В предстоящий трехлетний период нужно быть готовыми к широкомасштабной оптимизации расходов с учетом действующих санкционных ограничений и формирования собственных источников дохода, — предупредил он.

Вместе с тем спикер заверил, что расходы на социальные нужды увеличены до 80%.

— Увеличены доплаты к пенсиям, по проезду, ЖКХ, лекарственное обеспечение. Заложено ежегодное повышение оплаты труда медицинским, педагогическим, социальным работникам, а также научным сотрудникам и работникам культуры, — сообщил Леонид Якунин. Речь идет о повышении заработной платы работников бюджетной сферы в пределах 10%.

Больше денег в резервный фонд президента РТ

— И все-таки дефицит в 27 млрд — это достаточно много. Как будем финансировать? За счет чего? — спросил депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

— Тут два источника: собственные остатки на счетах, и второе — привлечение кредитов из федерального бюджета, если такая возможность будет, — ответил Леонид Якунин. У него попытались выяснить масштабы грядущей оптимизации расходов, но внятного ответа не последовало.

В свою очередь глава бюджетного комитета выступил с новой инициативой. Он предложил зарезервировать больше бюджетных средств в резервном фонде президента РТ.

— Много вопросов было по мобилизации граждан, их социальной и финансовой поддержке, — напомнил он о недавних эмоциональных выступлениях коллег-депутатов, недовольных формализацией помощи мобилизованным. — На мой взгляд, для этого необходимо предусмотреть увеличение резервного фонда правительства.

По его словам, сегодня в нем саккумулировано 6,7 млрд рублей на 2023 год, что ниже законодательно разрешенного уровня в 3%. Но вчера стало известно, что эта норма приостановлена.

В свою очередь глава бюджетного комитета Леонид Якунин выступил с новой инициативой — он предложил зарезервировать больше бюджетных средств в резервном фонде президента РТ. Фото: gossov.tatarstan.ru

— То есть можно превышать 3%, — намекнул он.

Последует ли за этим локальная перекройка бюджета — осталось неясным.

«Японский вопрос»: а почему не китайских юанях?

Депутат Николай Рыбушкин спросил, каким образом будет развиваться финансовый рынок при отсутствии зарубежного капитала: «За счет чего будут развивать — за счет внутренних инвестиций, если у нас внешних не будет?»

— Неправильно говорить, что внешних не будет, — возразил ему глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов.

По его словам, ставка делается на партнеров из дружественных стран, на привлечение финансирования по правилам шариата. Он сообщил, что сегодня в Казани находятся депутаты Госдумы, с которыми будут обсуждаться поправки в федеральное законодательство.

После Рыбушкин задал неожиданный вопрос: «А у нас отношения имеются с Японией?». Вопрос был неслучайным. Позднее депутат спросит, почему долговые обязательства бюджета республики есть в иенах. Но министр экономики не уловил скрытого подтекста «японского вопроса» и дал ему формальный ответ. Спустя минут 15 Рыбушкин снова вернулся к этой теме.

— Мы выяснили, что Япония — недружественная нам страна. Когда я читал бюджет, то увидел (долговые) расчеты в иенах. Почему не в драхмах? Почему, допустим, не в китайских юанях? — с некоторым пафосом выступал с места Николай Рыбушкин.

Пожалуй, это был единственный момент, на который среагировал президент РТ.

— Этот долг обеспечен обязательствами КАМАЗа, — взял слово Рустам Минниханов.

Он пояснил: часть задолженности приходится на гарантии в японских иенах, которые были предоставлены КАМАЗу в 2005 году по обязательствам перед федеральным бюджетом.

— Тут вопросов вообще нет, это просто технически. Мы просто не можем уйти от этого, мы поднимали этот вопрос, — рассказал президент.

То есть, несмотря на санкции, японский долг остается висеть на КАМАЗе.

— Вы молодец, скрупулезно смотрели. Чтобы до японских иен дойти, надо хорошо бюджет почитать, — с легкой иронией заметил Рустам Минниханов.

«Чтобы до японских иен дойти, надо хорошо бюджет почитать», — с легкой иронией заметил Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Напомним, что госдолг Татарстана на начало августа упал до 93 млрд рублей, а доля бюджетных кредитов при этом увеличилась до 95%, остальная часть задолженности приходится на гарантии в японских иенах, которые были предоставлены КАМАЗу в 2005 году по обязательствам перед федеральным бюджетом.