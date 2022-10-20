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Послание президента Татарстана Госсовету в прямом эфире — «Реальное время Live»

10:00, 20.10.2022
Послание президента Татарстана Госсовету в прямом эфире — «Реальное время Live»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обращается с традиционным ежегодным посланием Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики. Мероприятие пройдет в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. Ведем видеотрансляцию выступления президента в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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