День в истории: Петр бросил все силы на Петербург, а Брэдбери написал антиутопию

Чем примечательна дата 20 октября?

Сегодня, 20 октября, открылся Московский цирк на Цветном бульваре, «Рубин» проиграл «Тоттенхэму», вышел указ о запрете каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, Мария Терезия вступила на престол, Рэй Брэдбери издал «451 градус по Фаренгейту». Родились писатель Мустай Карим, писательница Набира Гиматдинова, художник Ирик Мусин, анатом, открывший лимфатическую систему человека, Томас Бартолин, радиотехник Александр Апситис. Скончались актер, режиссер Сергей Бондарчук, летчик-истребитель Александр Карпов, 31-й президент США Герберт Гувер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился классик

20 октября 1919 года в селе Кляшево Уфимской губернии родился писатель Мустай Карим. Первый сборник стихов опубликовал в 1938 году, среди его известных произведений — «Черные воды», «Возвращение», «Европа — Азия», «Времена», пьесы «Страна Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Салават. Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!». Пьеса «В ночь лунного затмения», повести «Долгое-долгое детство», «Таганок», «Радость нашего дома» превратились в руках современных режиссеров в кинофильмы.

20 октября 1956 года в селе Карасу Аксубаевского района родилась писательница Набира Гиматдинова. После средней школы поехала в училище в Иваново, а потом перебралась в Казань, где устроилась строителем-маляром, училась в университете, начала публиковаться в журналах «Азат хатын» и «Идел», в последнем работала. Первая книга-сборник вышла в 1981 году. Одна из самых популярных писательниц, пишущих на татарском языке. Театры успешно ставили по ее книгам спектакли «Бүре каны» («Волчья кровь»), «Сихерче» («Колдунья»), «Бер тамчы ярату» («Одна капля любви»). На ТНВ был снят пятисерийный фильм «Не уходи!».

20 октября 1966 года в казахстанском городе Кызылъяр родился художник Ирик Мусин. Учился в училище культуры Набережных Челнов. Победитель Russian Art Week 2010 года и Art Week in Berlin в 2011 году. Лауреат премии Фешина. Картины Мусина можно увидеть в частных коллекциях в России, Великобритании, Франции, Турции, Китая, Румынии, Германии, США.

Ирик Мусин. Фото: vk.com/irikmusin_art

20 октября 2011 года казанский футбольный клуб «Рубин» на выезде проиграл лондонскому «Тоттенхэму» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне. Победу «Тоттенхэму» принес единственный гол Романа Павлюченко на 33-й минуте. По итогам английский клуб возглавил таблицу группы А с семью очками. В результате «Рубин» все же вышел в 1/16 финала, где уступил греческому «Олимпиакосу».

20 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что в Москве задержали первого подозреваемого в хищении 13 млн рублей у подполковника полиции Казани Натальи Абросимовой и ее родителей. На заседании суда по избранию меры пресечения 30-летний механик с дипломом психолога утверждал — преступления не совершал, 13 миллионов в руках не держал.



Запретили каменное строительство в России

20 октября 1714 года Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Во всех городах, кроме новой столицы, строительство каменных домов стало строго караться. Царь рассчитывал, что каменщики в поисках способа прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в Санкт-Петербург. А их опыт и мастерство позволят новой российской столице как можно быстрее стать вровень со столицами других европейских городов. В течение четверти века город напоминал огромную строительную площадку, где было непросто найти хороших каменщиков. Тогда император распорядился свозить их в Санкт-Петербург насильно. Указ действовал до 1741 года.

Новое здание цирка. Фото: wikipedia.org

20 октября 1880 года начал работу Московский цирк на Цветном бульваре. Тогда в цирке было пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая галерея. Потом здание не раз подстраивалось и достраивалось, но весь свой долгий век служило цирку. В 1919 году по декрету В.И. Ленина цирк был национализирован и стал первым государственным цирком.

Когда горит бумага

20 октября 1740 года 23-летняя австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, императора Священной Римской империи. Вступив на престол, она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством претендентов на престол, не желавших уступать ей свои права. Принцессе досталось неблагополучное наследство. Как она писала впоследствии, у нее не оказалось «ни денег, ни солдат, ни советников». На протяжении 40 лет, до самого конца жизни в 1780-м, Мария Терезия оставалась полноправной правительницей империи, а в Австрии этот период доныне считается подлинной «золотой эпохой». Умирая, Мария Терезия оставила свое государство значительно продвинувшимся на пути благоустройства, с армией в 260 тысяч человек и со значительно возросшим престижем в Европе.

Обложка первого издания романа. Фото: wikipedia.org

20 октября 1953 года в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Роман описывает американское общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом; «пожарные», к числу которых принадлежит и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые найденные книги. Основой для написания романа Рэя Брэдбери стали кадры нацистской кинохроники, в которых демонстрировалось сожжение книг тех авторов, чье творчество противоречило национал-социалистической идеологии. Писатель был глубоко поражен столь кощунственным отношением к книгам. По его признанию, сжигание Гитлером книг оказало на него такое же сильное влияние, как и уничтожение ни в чем не повинных людей в концлагерях. Для Брэдбери человеческое тело и дух, разум, заключенный в книгах, были неотделимы и представляли одно целое. Книга получила множество наград, не раз была экранизирована.