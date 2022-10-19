«КОС-Синтез» продолжает победное шествие по чемпионату России

После сборной Подмосковья дважды обыграли сборную Москвы

Чемпионат России по водному поло набирает обороты, и ко второму туру болельщики увидели уже шесть великолепных поединков, два из которых состоялись в бассейне казанского «Оргсинтеза» в конце минувшей недели. Спортивная редакция «Реального времени» стала свидетелем этого ватерпольного пиршества.

Еще раз о переименовании

После стартовых матчей «Синтеза» с подмосковным «Штурмом-2002», автору репортажа довелось пересмотреть записи матчей в остальных городах, дабы быть в курсе ситуации. В приоритете было, конечно же, двойное сражение, которое выдали в Астрахани ватерполисты «Динамо-СШОР» и МК СШОР «Восток». Хозяева, у которых сменился главный тренер, и вместо Дмитрия Стратана на руководящий пост вступил его помощник Дмитрий Соколов, одержали две тяжелейшие победы. Сами трансляции понравились, когда, собственно, с «Финала четырех» Кубка России прошлого сезона работают два комментатора, дающие полную картину происходящего в бассейне. Так что, друзья, мы за вами следим, и вы нас услышьте, пожалуйста! Переименование «Синтеза» в «КОС-Синтез» связано не с тем, что у казанского клуба появился новый спонсор, как вы предположили. КОС — расшифровка «Казань Органический Синтез», родного отца казанского водного поло на протяжении 48 лет, о чем можно упоминать в своих репортажах, посвященных в том числе и молодежной команде «КОС-Синтез-УОР».

В свою очередь, победная для «Синтеза» Спартакиада сильнейших помогла подготовить казанских болельщиков к сопернику в очередном туре — МК СШОР «Восток». Московская команда, даже сменив название, являет собой сборную Москвы, которой она и была на Спартакиаде сильнейших, уступив там нашим в финале.

Чемпионат Москвы среди юношеских команд позволил сформировать из его сильнейших игроков вторую команду МК СШОР «Восток» из игроков МГФСО, «Радуги» и «Торпедо». Надо еще отметить, что столичные ватерполисты могут быть задействованы в студенческом чемпионате страны, где играют МГТУ, МГФСУ, «Финансовый» и МГУ, славный своими ватерпольными традициями и главным тренером Юрием Митяниным.

Фото: sintez-kazan.ru

Наконец, большое количество московских команд в любительском чемпионате позволяет столице России иметь достаточно широкий круг ватерполистов для формирования сильной команды.

Именно такой грозной силой МК СШОР «Восток» предстал на старте чемпионата в Астрахани и в противостоянии с действующим чемпионом страны в Казани.

Приболел Николай Лазарев

Первая из двух игр сборных Казани и Москвы, как можно охарактеризовать противоборство двух ватерпольных столиц России, навевала опасения. У «КОС-Синтез» была даже не занята строка в протоколе под номером два, из-за того, что заболел Николай Лазарев.

— Не было никакой возможности заменить Николая Лазарева, поскольку еще вчера с температурой был Эмиль Зиннуров, не очень хорошо чувствовал себя Иван Сучков. При этом Даниил Иванов и Замир Мирзиев были отправлены в распоряжение Евгения Ярощука, чтобы получить игровую практику в составе команды «КОС-Синтез-УОР». Это могло бы стать большой проблемой в случае удалений до конца игры. В конце концов, мы получили больше удалений, чем соперники, просто они у нас распределились на большее количество игроков, и удален был в итоге только Артем Одинцов, и то его третье удаление получилось достаточно случайным.

Так, специально для нашего издания, прокомментировал проблемы с составом «КОС-Синтез» главный тренер Реваз Чомахидзе уже после первого матча, завершившегося победой — 11:7. Между тем у Казани были не только проблемы с количеством в целом, но и количеством опытных мастеров в игре. МК СШОР — это специализированная школа олимпийского резерва, но по составу москвичей, в котором были Балакирев, Магомаев, Миронов и самый возрастной игрок нынешнего сезона в России — 37-летний Кирилл Новоксенов, гости предстали более опытным коллективом. Был момент в игре, когда у «КОС-Синтеза» в воде находилась наполовину молодежная команда — Адель Аухадеев, Аскар Махиянов, Егор Ярлыченко И это то, что требовалось от предыдущих тренерских штабов Казани.

— Мы не делим команды на ветеранов и молодых, все они являются игроками, — не захотел развивать эту тему Чомахидзе, но в целом было заметно то, что он доверяет тем, кто еще в прошлом году был между основной командой и «Синтез-УОР».

Разночтения между профессионалом и журналистом

В целом ход первой игры казался автору этих строк идеальной демонстрацией четких действий в обороне казанцев, поскольку к четвертому периоде счет был — 8:3. Но все в том же комментарии Чомахидзе не согласился со мнением со стороны.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Как раз таки одной из проблем, которая была сегодня, это неожиданно не совсем уверенная игра в оборонительной линии. Несмотря на то, что пропустили мы немного, всего три, но все время был риск очередного мяча в наши ворота. Были индивидуальные ошибки, когда пропустили гол непосредственно из борьбы. Другое дело, что нам удавалось сохранять свои ворота при этой череде ошибок. Но главное недовольство вызывала неуверенная игра в передней линии, когда была не реализована масса моментов. Если не ошибаюсь — шесть контратак, из них две один в одного. Весь этот комплекс проблем был связан с неидеальной спортивной формой, в которой находится вся команда. когда ты не решаешь все свои проблемы в начале игры, то постепенно это приводит к нервной обстановке, в которой мы оказались в четвертом периоде. В целом победа была объективным итогом матча, поскольку я считаю, что наша команда выглядела лучше, несмотря ни на что.

В заключительном периоде стартового поединка москвичи перехватили инициативу, и приблизились в счете — 9:7, забив к тому моменту больше, чем за три предыдущих периода, но опытный Иван Сучков своим голом разрядил ситуацию, и успокоил занервничавших партнеров.

Победа на характере



А вот ход второго поединка доказал неочевидную, казалось бы, правоту наставника «КОС-Синтеза», который пояснял:

— Я обьясню свое недовольство, поскольку при более жестком сопротивлении, мы не всегда бы смогли отбиться, как происходило сегодня, и концовка матча может быть непредсказуемой.

Эмиль Зиннуров вернулся в состав казанцев и открыл счет в матче в начале второго периода, прервав тем самым 10-минутную голевую засуху обеих команд. После чего казанцы проиграли второй период — 1:2, усугубили свое положение к середине третьего — 2:5. Да, практически полностью удалось нейтрализовать бомбардира Новоксенова, который за два матча отличился только раз, хотя тот же Чомахидзе отмечал, что: «Мы не играли с Новоксеновым персонально, хотя обратили внимание на всех лидеров соперников, разобрали особенности их игры, включая Кирилла, но на персональную опеку не переходили. Это не тот стиль игры, который бы нам подходил».

Но забивали, хотя и немного, его партнеры, и главное, что у Казани практически ничего не ладилось в нападении. Если матчем ранее Адель Латыпов под скандирование юных болельщиков «Адель! Адель!» трижды отличился с точки пенальти, то сейчас подобных шансов не предоставлялось, москвичи держали оппонентов вдвое жестче. Опять не проходила реализация моментов с позиции столпа, пока, наконец-то, Кирилл Деревянкин не сократил разрыв в счете. Тут же отличился Латыпов, и на последний перерыв мы ушли уже с более-менее приемлемым счетом — 4:5. Как оказалось, этими двумя голами «КОС-Синтез» начал голевой рывок: Деревянкин, Лисунов, хет-трик Латыпова, и мы выигрываем игровой отрезок со счетом 7:0, а счет на табло из 2:5 превращается в 9:5. Да, в этот раз главными бомбардирами стали Латыпов, на счету которого пять голов — на этот раз все с игры, и Деревянкин, своим дублем переломивший ход неудачно складывающегося поединка, итог которого подвел Егор Ярлыченко — 10:6.

Чемпионат России по водному поло. «КОС-Синтез», Казань — МК СШОР «Восток», Москва — 11:7 (3:1, 4:1, 1:1, 3:4) и 10:6 (0:0, 1:2, 2:3, 6:1).

Адель Латыпов. Фото: sintez-kazan.ru

Мысли вслух



Второй матч неофициальных сборных Казани и Москвы ваш корреспондент смотрел по клубной интернет-трансляции с комментарием Дениса Макарова, младшего брата экс-начальника казанского «Синтеза» Кирилла Макарова. Денис тоже воспитанник клубной школы, прекрасно разбирающийся в нюансах водного поло. В целом ситуация с трансляциями улучшается, хотя с уходом из водного поло ВК «Динамо» не достает пусть и жестких, но глубоких комментариев Дмитрия Апанасенко. В Волгограде наконец-то можно получать хорошую картинку, но не хватает конферанса, который готовы осуществлять только когда идет трансляция по ТВ.

Устаканившееся положение с восьмью командами-участницами чемпионата страны, конечно же, не отвечает задаче полноценного развития этого вида спорта в стране. Для сравнения, даже в Болгарии количество команд чемпионата страны достигало 12, а на Украине их шесть. С другой стороны, с уходом, надеемся временным, Беларуси и Казахстана состав команд стал «плотнее», Москва явно подтягивается к лидерам. Хорошо бы еще «Штурм-2002» подумал о комплектовании, сравнимом с юниорским, чем с молодежным. К примеру, в чемпионате Испании есть нечто похожее, когда команда «Матаро» комплектуется молодыми испанцами. Исключительно 2001 года рождения и моложе, но зато в ней есть костяк из возрастных легионеров. «Штурму-2002» можно было бы и обойтись без легионеров, сохрани он в своих рядах Саратова, Емельянова, Кузьменкова, Сальникова, Французова, которые сейчас играют за другие команды в качестве молодых ватерполистов, а у подмосковной дружины были бы в статусе «старичков».

Тогда бы и игр, подобных противостоянию Астрахани и Москвы, битвам «КОС-Синтеза» с «Востоком», стало бы больше. Кстати, второй игровой тур был этом плане богат, поскольку в Волгограде местный «Спартак» рубился с питерской «Балтикой» — 8:6, 14:11.

В следующем туре Казань также подарит любителям водного поло два захватывающих матча, поскольку «КОС-Синтез» сыграет с астраханским «Динамо-СШОР».



Джаудат Абдуллин