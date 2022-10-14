«Спартак» продолжит удачную серию в дерби, а «Локомотив» выберется из кризиса

Прогноз на 13-й тур Российской премьер-лиги

Сразу два московских дерби нас вновь ждет в новом туре Премьер-лиги. В центральном матче «Спартак» должен продолжать серию из удачных игр в противостоянии с ЦСКА, «Локомотив» начнет свое восхождение после чистки в клубе, а «Краснодар» компенсируется при своих болельщиках. Традиционный прогноз на 13-й тур от спортивной редакции «Реального времени».

ЦСКА — «Спартак»: песнь льда и пламени

Некогда главное дерби страны «Спартак» и ЦСКА сейчас проходит без того антуража, каким сопровождалось 10—15 лет назад, да и о полных «Лужниках» больше мечтать не приходится — у каждого из клубов появилась своя компактная арена. На этот раз игра пройдет на «ВЭБ-Арене».

Гости из «Спартака» в этом матче будут считаться фаворитами с небольшим отрывом. Команда Гильермо Абаскаля находится в отличной форме и одержала пять побед кряду. Причем три из них были одержаны с крупным счетом, в том числе над «Зенитом» в Кубке России. Но при этом стоит сказать, что и пропускают «красно-белые» немало. Шесть мячей за последние пять туров пропустил «Спартак», что говорит о серьезных проблемах в оборонительной линии.

А вот ЦСКА, наоборот, не так хорошо распоряжается своими моментами (коих создают немало), но зато лучше организованы в защите. Так что нас с вами будет ожидать битва веселого «Спартака» и прагматичного ЦСКА. Песнь льда и пламени.

После 12 туров «Спартак» всего лишь по дополнительным показателям уступает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ «Ростову». У обеих команд по 25 очков, но ростовчане находятся выше за счет победы в личной встрече. Так что «красно-белые» будут сверхмотивированы для того, чтобы добыть три очка и не отпустить «Зенит» далеко в таблице. Да и обойти ростовчан до перерыва будет не лишним.

Прогноз «Реального времени»:

На своем поле москвичи смотрятся убедительнее, чем в гостях. В шести домашних играх «красно-синие» одержали пять побед и однажды сыграли вничью. Лишь в предыдущем туре «армейцы» не сумели выиграть на своем поле — в матче с «Динамо». Так что статистика утверждает, что поражение ЦСКА вряд ли ждет. Но когда-то же это должно случиться в первый раз. Поставим на «верховой» матч, в котором победит «Спартак».



3:2 — победа «Спартака»

Фото: spartak.com

«Торпедо» — «Локомотив»: «железнодорожники» должны встряхнуться и ожить



В другом московском дерби встретятся команды из другого полюса турнирной таблицы. В «Лужниках» сойдутся пока что главный неудачник сезона «Торпедо» и «Локомотив», чей кризис затянулся настолько, что руководство наконец-то не выдержало и отправило в отставку не только главного тренера Йозефа Циннбауэра, но и спортивного директора Томаса Цорна. Эти кадровые решения прозрачно намекают на то, что вектор развития по «немецкой модели» а-ля «Лейпциг» окончательно признан провальным и неудовлетворительным.

В последнем туре «железнодорожники» вновь оступились — на черноморском побережье они получили разгром (4:0), продолжив серию поражений до пяти игр подряд. Таким макаром «Локомотив» уже доигрался до попадания в зону стыковых матчей. Так что кадровые решения более чем оправданы.

У «Торпедо» дела потихоньку начинают идти в гору. «Автозаводцы» не проиграли в трех турах подряд, а это самая длинная удачная серия команды со старта сезона. Сначала они выиграли у ЦСКА, а потом дважды расписали мировую с «Нижним Новгородом» и «Факелом», причем оба матча команда Савичева заканчивала в численном меньшинстве.

В случае победы «черно-белые» догонят по очкам «Локомотив» и смогут хотя бы выбраться из зоны прямого вылета.

Прогноз «Реального времени»:

Перетряска в руководящих и тренерских рядах должна здорово перетрясти и атмосферу в «Локомотиве». Состав у «железнодорожников» отличный и позволяет рассчитывать на борьбу за первую пятерку, а не за выживание. Поэтому при грамотном новом человеке у руля победы должны пойти. Есть основания полагать, что первые успехи будут уже на этих выходных.



0:2 — победа «Локомотива»

Фото: fclm.ru

ФК «Краснодар» — «Ахмат»: «быки» компенсируются

«Краснодар» так и не может поймать стабильность в своих результатах и игру. В последнем туре «быки» проиграли «Ростову» в принципиальном матче главных команд южных регионов. До того «Краснодар» потерял очки, сыграв вничью 0:0 с «Крыльями Советов» в Самаре. «Краснодар» выиграл четыре, сыграл вничью один и проиграл один раз в последних шести встречах. Так что пятое место с 21 очком в активе можно считать еще неплохим показателем, учитывая, как штормит «Краснодар».

Пока что в составе «быков» есть свой козырь в лице Эдуарда Сперцяна — на его счету восемь голов. Полузащитник делит второе место по голам, забитым в сезоне 2022/2023. Думается, и в матче с Грозным он должен отметиться результативными действиями.

В «Ахмат» увольнение наставника Андрея Талалаева новую жизнь вдохнуло на короткий период. В последнем туре грозненцы проиграли «Оренбургу» на поле соперника, и этим поражением покончили с серией из трех побед во всех турнирах. Гости подходят к матчу на восьмой позиции в таблице РПЛ.

Прогноз «Реального времени»:

«Ахмат» редко радует голевыми феериями и больше двух практически не забивает. Футболисты «Краснодара» на своем поле смотрятся уверенно и должны компенсироваться за неудачи в последних турах.



2:1 — победа «Краснодара»