Татарстан вошел в число лидеров по объему автокредитования в апреле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Также в топ вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Всего в апреле россияне взяли 107,2 тыс. автокредитов — это на 3% меньше, чем в марте. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 21%.
По итогам месяца объем автокредитования составил 163 млрд рублей: на 5% меньше, чем в марте, но на 44% больше, чем в апреле 2025-го. Средний размер кредита упал с 1,55 млн до 1,52 млн рублей.
Напомним, в Татарстане по итогам марта 2026 года средний срок автокредита составил 5,91 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель увеличился на 13,8%.
