«Нижнекамскнефтехим» собрал лидеров дорожной отрасли России

На нижнекамском предприятии СИБУРа представили образцы инновационных продуктов для строительства М-12

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В эти дни «Нижнекамскнефтехим» принимает у себя производителей стройматериалов для автодорожной отрасли, ведущие подрядные организации, которые реализуют такие крупные объекты, как М-12 Москва — Казань. Лидеры отрасли побывали на промышленной площадке предприятия. Особый интерес вызвало производство ДССК и термоэластопластов марки СБС. Последние применяют для модификации битумов. Использование полимерно-битумных вяжущих существенно увеличивает межремонтный срок службы покрытия дорог.

Ключевой поставщик сырья для модификаторов дорожных битумов



Выездная отраслевая конференция «Мир битумов и ПБВ» предварила одно из самых главных мероприятий дорожной отрасли — международную выставку «Дорога-2022». Она пройдет в Казани 12—14 октября 2022 года.



До ее открытия дорожники посетили «Нижнекамскнефтехим» — это ключевой поставщик сырья для модификаторов дорожных битумов (СБС), плит и блоков из экструдированного полистирола для возведения легких насыпей и создания теплоизолирующих слоев дорожных одежд.



Начальник нормативно-технического отдела «Автодор-инжениринга» Андрей Козлов приехал из Москвы. По его словам, продукция «Нижнекамскнефтехима» вызывает повышенный интерес на дорожном рынке.

— «Нижнекамскнефтехим» производит СБС полимеры — добавки для битумов, которые необходимы для повышения качества дорожного покрытия, — говорит Андрей Козлов

— «Нижнекамскнефтехим» производит СБС полимеры — добавки для битумов, которые необходимы для повышения качества дорожного покрытия. Нам важен конечный продукт — асфальтобетон. Для обеспечения его потребительских свойств нужно использовать современные полимерно-битумные вяжущие. Они отвечают современному набору параметров, — сообщил Андрей Козлов.



«Наша продукция в чем-то даже лучше, чем у коллег»



В первый день конференции гости смотрели производственные мощности, а также продукцию нефтехимического комплекса, которая применяется в автодорожном хозяйстве. Важной точкой маршрута стало производство линейных ТЭП марки СБС.



— СИБУР является лидером в России по производству инновационной полимерной продукции. Она используется не только при изготовлении шин. Например, СБС необходим при строительстве дорог. Он помогает увеличить срок жизни дорожного полотна, — отметил Ильяс Мисбахов, старший энергоменеджер службы главного технолога «Нижнекамскнефтехима».

— СИБУР является лидером в России по производству инновационной полимерной продукции, — уверен Ильяс Мисбахов

Он подчеркнул, что производство СБС «Нижнекамскнефтехима» запустили в прошлом году. Несмотря на небольшой промежуток времени, термоэластопласты хорошо себя зарекомендовали на рынке.



— «Нижнекамскнефтехим» тесно взаимодействует с потребителями, получает обратную связь. Вот буквально сейчас сказали, что наша продукция в чем-то даже лучше, чем у коллег. Здорово, что мы только начали работать, а уже получаем признание, — сказал Ильяс Мисбахов.



«Требования к асфальтам сегодня очень серьезные»



Модифицированный полимерными вяжущими дорожный битум является одним из ключевых компонентов для создания надежных дорожных одежд из асфальтобетона, которые благодаря СБС сохраняют свою пластичность в зимний период и не допускают образования колеи в жаркий летний период.



СБС необходим при строительстве дорог. Он помогает увеличить срок жизни дорожного полотна

Все это позволяет увеличивать срок службы автодорог без проведения ремонтных работ, повышает надежность дорожной инфраструктуры.



— Сырье влияет на качество. Требования к асфальтам сегодня очень серьезные. По новым ГОСТам сложно работать. Важно, что наша нефтяная и нефтехимическая промышленность развивается, производит качественное сырье, которое используется в битумах. Мы получаем дороги достойного качества. Межремонтные сроки сейчас сильно увеличились, составляют не менее 12 лет по слоям износа, — подчеркнул первый заместитель директора, главный инженер «Татнефтедора» Артем Трофименко.



Полимерно-битумные вяжущие с СБС «Нижнекамскнефтехима» зарекомендовали себя не только при строительстве и реконструкции автодорог на территории Татарстана, но России. В том числе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который будет завершен к 2030 году.

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Во время визита на «Нижнекамскнефтехим» гостям также показали образцы полистирола общего назначения. Его применяют при изготовлении экструдированных блоков и плит, в качестве материалов легких насыпей в условиях, когда грунты основания не обеспечивают необходимую несущую способность. Он необходим для создания теплоизолирующих слоев, которые в зимний период не допускают деформации дорожных покрытий и сохраняют целость автодорожного полотна.



Нефтехимики заверили представителей дорожной отрасли, что даже в непростых условиях предприятие сохраняет ритмичность и объемы поставок полимерного сырья для автодорожной отрасли, выполняя свои обязательства перед отраслью и инфраструктурным комплексом страны.

