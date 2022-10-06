Малому бизнесу добавили 200 миллионов по объемам поручительств Гарантийного фонда РТ

«Каких льгот и преференций все-таки ждать малому бизнесу в 2023—2025 годах?» — допытывались сегодня парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству во время «обкатки» проекта бюджета на следующие три года. Оказалось, что уже более 13 лет система налогового стимулирования субъектов МСБ не менялась. По крайней мере, замминистра финансов РТ Алла Анфимова не смогла назвать новые антикризисные меры поддержки, за исключением того, что на 200 млн рублей увеличивается объем поручительств Гарантийного фонда при выдаче микрозаймов бизнесу. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Бюджетное уравнение» с двумя неизвестными



В парламентских комитетах Госсовета РТ началась «обкатка» проекта консолидированного бюджета Татарстана на 2023—2025 годы. Сквозь призму интересов малого и среднего предпринимательства сегодня утром его оценивали депутаты парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Как отметил один из докладчиков, в сфере МСБ занято 804 тысячи татарстанцев, или 41% трудоспособного населения, поэтому это направление экономики является не менее приоритетным, чем промышленность.

Перед началом дискуссии замминистра экономики РТ Олег Пелевин озвучил прогнозы социально-экономического развития республики на 2023—2025 годы. Он сразу предупредил, что в этом году прогноз готовился «в условиях высокой неопределенности развития экономики», обусловленной «геополитическими факторами». И действительно, впервые за постсоветскую эпоху Минэкономики РТ не стало называть ни прогнозную стоимость курса валюты, ни барреля нефти. Эти две ключевые величины как будто «выпали» из прогноза. Впрочем, они остаются неопределенными и на федеральном уровне.

Понятно, что, имея в «бюджетном уравнении» две неизвестные, прогнозировать ВРП в рублевом выражении непросто. Неудивительно, что замминистра экономики РТ предусмотрительно избежал оглашения точных цифр по объему ВРП РТ на 2023—2025 годы, обойдясь относительными значениями. Как следовало из его выступления, Минэкономики прогнозирует околонулевой рост экономики (100,8%) в 2023 году, а подъем в 103,2% ожидается в 2024 году, 102,7% — в 2025 году. Но стоит ли их брать на вооружение?

Олег Пелевин сразу предупредил, что в этом году прогноз готовился «в условиях высокой неопределенности развития экономики», обусловленной «геополитическими факторами». Фото: gossov.tatarstan.ru

— Беспрецедентные санкции оказывают значительное ограничение, — констатировал Олег Пелевин. — Ограничение затронуло все виды экспортно-импортных операций, технологические ограничения влияют на реализацию инвестиционных проектов. Блокировка доступа банков привела к значительным сложностям при проведении расчетных операций с иностранными контрагентами.

По его словам, санкционное давление будет усиливаться в виде вторичных санкций, будут дополнительные ограничения на экспорт из списка подсанкционных товаров и технологий. «Это значительно повышает неопределенность в будущем», — повторил он.

В ответ на федеральном уровне принят план первоочередных мер по укреплению экономики. По словам Олега Пелевина, системообразующие предприятия РТ получили около 40 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств, а предприятия МСБ поддержаны на сумму 60 млрд рублей.

Татарстан удержится от спада экономики

Осязаемые конкретные цифры прозвучали лишь по отношению прогноза ВРП РТ на этот год. По расчетам Минэкономики, татарстанская экономика удержится от спада. По словам Олега Пелевина, по итогам 2022 года ВРП оценивается на уровне 3,7 трлн рублей, или 100,6%. Это обеспечивается удержанием темпов промышленного производства, которое оценивается к концу года на уровне 3,4 трлн рублей.

— Это заниженный консервативный прогноз, — возразил позднее вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Глава татарстанского Минпромторга уверен, что промышленность покажет рост до 3,6 трлн рублей. Не согласился с консервативным прогнозом Минэкономики РТ относительно темпов развития сельского хозяйства и вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов.

— Мы в 2 раза больше собрали зерна, в 1,5 раза больше произвели комбикормов, в 1,5 раза больше — овощей. Почему вы закладывается рост в 10%? — недоумевал он.



Впрочем, «туманный» прогноз социально-экономического развития не помешал формированию проекта консолидированного бюджета на 2023—2025 годы. Согласно ему, доходы составят 394,4 млрд рублей, расходы — 421 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. Безвозмездные федеральные поступления запланированы в сумме 51 млрд рублей.

По словам замминистра финансов РТ Аллы Анфимовой, впервые основным источником пополнения казны станет не налог на прибыль, а поступления от НДФЛ. Они планируются в размере 116,8 млрд рублей, тогда как поступления от налога на прибыль планируются в 103,1 млрд рублей. Акцизы должны наполнить казну на 37,9 млрд, налог на имущество — 31,2 млрд рублей. По остальным видам цифры не приводились, так как, по всей видимости, нет определенности.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Льготы по УСН дали IT-компаниям и резидентам пустующих промпарков

— Один вопрос, Алла Леонидовна, — остановил финансового распределителя казны депутат Госсовета РТ Марат Галеев. — Для малого бизнеса стабильность налоговой системы и преференции имеют иногда принципиальное, ключевое значение. Каких льгот и преференций ждать малому бизнесу в 2023—2025 годах? Может, как-то раскроете эту систему?

Замминистра финансов РТ сообщила, что с 2009 года по настоящее время в республике предприниматели могут воспользоваться льготами по упрощенной системе налогообложения.

— Общая ставка — 15%, но может быть снижена по ряду объектов налогообложения до 10% (доходы минус расходы), а по ряду отраслей — до 5%, — сообщила она.

В отдельных регионах ПФО ставка снижена до 7,5% по доходу и до 3% — по выручке. Анфимова добавила, что дополнительные льготы предоставлены IT-отрасли. Льготные ставки предусмотрены для резидентов ОЭЗ «Иннополис» и IT-парка. Аналогичные льготы по УСН предоставлены для резидентов промпарков, где заполняемость ниже 75%, уточнила она. При этом они освобождены от уплаты налога на имущество и транспортного налога. Величину выпадающих доходов она называть не стала.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Плюс 200 млн на поручительства

— И все-таки, какие средства в бюджете предусмотрены для МСБ для реализации мероприятий по их поддержке? — настаивала депутат Рузиля Тимергалеева. — Вы в докладе сказали о 700 млн, а в материалах — 232 млн рублей.

— Нет, тут еще прозвучала цифра в 1,4 млрд рублей. У вас как-то коррелируется с Минэкономики РТ? — недоумевал депутат Артур Абдульзянов.

— Вообще, у нас предусмотрено на 2023 год 1 млрд 432 млн рублей, — подвела к общему знаменателю Анфимова. — Из них 232 млн — федеральные средства.

— Ну давайте слайды, мы же теряемся, — попеняли ей вслух депутаты. — Очень хочется увидеть все на слайдах.

В итоге депутаты узнали, что республиканский бюджет раскошелился на 200 млн рублей для расширения объема поручительств Гарантийного фонда при выдаче микрозаймов бизнесу.