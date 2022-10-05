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СВО или КТО? Почему не всех добровольцев берут на спецоперацию — «Реальное время Live»

18:00, 05.10.2022 1
СВО или КТО? Почему не всех добровольцев берут на спецоперацию — «Реальное время Live»

Критика организации частичной мобилизации в адрес Минобороны нарастает в России. Волну, которую подняли глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, подхватили в медиа, в Госдуме и в регионах. На фоне бардака и провокаций, призыва негодных к прохождению военной службы россиян в военкоматах парадоксальным образом отказывают в службе тем, кто желает проходить ее добровольно. Об этом говорим сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:07
    всех возьмут, когда придет время фольксштурма.
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