СВО или КТО? Почему не всех добровольцев берут на спецоперацию — «Реальное время Live»
Критика организации частичной мобилизации в адрес Минобороны нарастает в России. Волну, которую подняли глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, подхватили в медиа, в Госдуме и в регионах. На фоне бардака и провокаций, призыва негодных к прохождению военной службы россиян в военкоматах парадоксальным образом отказывают в службе тем, кто желает проходить ее добровольно. Об этом говорим сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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