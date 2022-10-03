Торговые центры и пустота: ротация арендаторов остановилась

Владельцы ТЦ Казани и Набережных Челнов переживают шок — арендаторы откладывают подписание выбранных локаций до лучших времен

Торговые центры Казани и Набережных Челнов продолжают нести потери. Потенциальные арендаторы приостановили переговоры по выбранным локациям, а действующие ретейл-операторы перешли на минимальную ставку с процентом с оборота в связке. По прогнозу аналитиков, с уходом зарубежных брендов уровень вакантных площадей может достигнуть 15—20%, а наибольшая глубина складывается в ТРЦ «Мега». Подробнее — в материале «Реального времени».

Арендаторы снова просят о скидках



Ротация арендаторов в торговых центрах Казани и Набережных Челнах остановилась на неопределенное время. После начала спецоперации на Донбассе большая часть сетевых ретейл-операторов заняла выжидательную позицию в вопросе расширения торговых площадей. По словам представителя одного из крупных торговых центров Казани, потенциальные арендаторы из числа российского ретейла отложили заключение новых договоров «из-за неуверенности в завтрашнем дне», а отдельные зарубежные бренды возобновили торговлю летом этого года. «Но таких — единицы, все больше зарубежные марки работают по франшизе», — отметил он.



Неопределенность перспектив пугает обе стороны — и сетевых операторов, и девелоперов: «Сейчас вообще все зависло в связи с последними событиями», — утверждает один из участников рынка.

— Планы поставлены на паузу. Нет такого, что все, мы не развиваемся или, наоборот, развиваемся экстенсивно и так далее. Все задумались, как и куда двигаться, — описывает ситуацию в моменте еще один казанский брокер.

По его словам, некоторые арендаторы возобновили переговоры о пересмотре договорных отношений. «Кто-то направил письма о приостановке договоров аренды, кто-то — о досрочном расторжении», — говорит он. Многие арендаторы просят предоставить им скидки до 50% или отсрочку по арендной плате до конца года.



Главная причина стресса — разрушение традиционных цепочек поставок товара. В последнее время к ним добавились и трудности с переводом валютных платежей за отгрузку товаров.

— Сейчас бизнес находится в острой фазе неопределенности, — уверен гендиректор агентства недвижимости «РеАгентство» Юрий Чикиров. — На мой взгляд, новых арендаторов пока нет, и когда они появятся — непонятно. Может быть, позднее наступит прояснение ситуации, и положение изменится.

На этом фоне из девелопмента уходят профессиональные менеджеры. К примеру, отошли от руководства казанским ТЦ XL Рамина Валеева (факт ухода она подтвердила «Реальному времени») и Сергей Морозов, управлявший ТЦ «Тулпар».



«Мега» без иностранцев

Текущий момент неопределенности усугубил положение большинства казанских ТЦ, где с уходом зарубежных брендов и без того давно простаивает большое количество лотов. По оценкам экспертов, к концу года уровень вакантных площадей в Казани может достигнуть 15—20%.

— Наибольший уровень вакансии в Казани — в ТРЦ «Мега», — отметила директор- руководитель направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова. — Именно там были расположены крупные якорные арендаторы, ушедшие с российского рынка (IKEA, H&M) либо приостановившие деятельность (Inditex, Uniqlo, Mothercare, Adidas и др.).

Достаточно большая доля закрытых магазинов в казанском ТЦ «Парк Хаус», где размещались Inditex, H&M, а также Uniqlo, которые закрылись еще до заявлений компаний о приостановке деятельности в России.

Сейчас в Казани экспонируется 109 объектов в торговых комплексах, подсчитали аналитики ГК «GGroup — управление активами». По их данным, почти половина предложений приходится на торговые локации «средней размерности» — от 50 до 200 кв. м. «В этом сегменте предлагается 49 объектов», — подсчитали они. При этом больших свободных площадей от 1 тыс. кв. м почти нет. По данным экспертов «GGroup — управление активами», таковых всего четыре предложения. Это свидетельствует о том, что девелоперы стараются «нарезать» площадь «мелкими кусками», чтобы собрать как можно больше продавцов в одном месте.

Наибольший уровень вакансии в Казани — в ТРЦ «Мега». Фото: vk.com/mega_kazan

Большое разочарование турков

В торговом центре Sunrise City в Челнах (принадлежит турецким компаниям «Кастамону» и «Хаят Кимья») на неопределенный срок приостановили свою деятельность магазины одежды и обуви H&M, компания Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. «Руководство общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения», — сообщала компания «Санрайс Капитал» в своем отчете.

Как следует из документа, турки рассчитывали на возвращение этих брендов. Шли переговоры о заключении дополнительных соглашений по аренде на время вынужденного простоя. «Санрайс Капитал» предложила оплачивать коммунальные платежи в размере 15% от суммы среднемесячной платы с товарооборота за 2021 год на срок 3 месяца и освободить от штрафных санкций. Удалось ли с кем-то договориться, неясно. Менеджер по аренде ООО «Санрайс Капитал» Надежда Новикова отказалась комментировать этот момент.

— Безусловно, большое количество закрытых фэшн-брендов самым негативным образом отражается на трафике ТЦ и оборотах открытых небольших арендаторов. В этой связи многие начали переговоры об изменении коммерческих условий и предоставлении скидок либо о расторжении, — констатировала директор-руководитель направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.

В общей сложности около 180 зарубежных брендов, или 34% арендаторов, объявили о приостановке деятельности в России. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кого обошел шторм в ретейле

Лучше себя чувствуют ТЦ, где изначально сосредоточились российские арендаторы. «Наиболее востребованным и стабильным в настоящее время является KazanMall. В составе арендаторов изначально было минимальное количество брендов, которые покинули рынок либо до сих пор не возобновили деятельность — Adidas, Helly Hansen», — пояснила Надежда Цветкова.

Глава челнинского ТЦ «Омега» рассказал «Реальному времени», что в августе возобновил работу японский бренд Sensay и магазин Mango по франшизе, остальные свернули работу.

Особо чувствительным для владельцев ТЦ стало заявление группы брендов H&M о намерении покинуть российский рынок. «Стороны сейчас находятся в процессе переговоров и обсуждения условий расторжения договоров аренды. Владельцы ТЦ рассчитывают на получение компенсаций в судебном порядке», — отмечают аналитики CORE.XP. По их данным, треть зарубежных сетевых ретейлеров приостановили приостановили работу в ТЦ Москвы.

— По состоянию на конец третьего квартала, доля ретейлеров, которые объявили о прекращении деятельности или реструктуризации бизнеса составляет 31% и 27% соответственно, — отмечают аналитики.

Уход IKEA из России, а также программа оптимизации торговых точек группами Inditex и H&M сказались на доле свободных площадей в торговых центрах в текущем квартале (рост до 11,3%). В общей сложности около 180 зарубежных брендов, или 34% арендаторов, объявили о приостановке деятельности в России, отмечается в обзоре MLSD.

Особо чувствительным для владельцев ТЦ стало заявление группы брендов H&M о намерении покинуть российский рынок. Фото: realnoevremya.ru

Ставки будут держаться до последнего

На смену ушедшим или приостановившим работу брендам могут прийти российские марки (Melon Fashion Group, LIME, NOUN и др.), универмаги российских дизайнеров, полагают эксперты CORE.XP. Но ротация среди них, как отмечалось выше, идет медленно. В Казани успели закрепиться российские марки Lichi, Kuchenland, Le Journal Intime по франшизе.

Так, бренд российской женской одежды Lichi разместился в ТРЦ «Мега», говорится на сайте производителя. Сетевой поставщик товаров для дома Kuchenland обосновался в трех ТЦ Казани, включая ТРЦ KazanMall и «Парк Хаус». Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime открылся в отдельном магазине на Кремлевской. Кроме того, открыла свой магазин сеть бытовой техники Polaris.

В поисках ретейлеров, которые могли бы заместить ушедшие бренды, руководство ООО «Санрайс Капитал» запланировало выход на самостоятельный рынок Белоруссии, а также Китая и Индии.

Несмотря на слабую ротацию, арендная плата в Казани не опускается, а напротив, продолжает расти. По данным ГК «GGroup — управление активами», медианная арендная ставка на площади в торговых центрах Казани составила в сентябре 104 тыс. рублей. «С апреля текущего года этот параметр вырос на 3,89%. В абсолютных значениях ставка увеличилась на 3,98 тыс. за объект», — подсчитали эксперты.

Несмотря на слабую ротацию, арендная плата в Казани не опускается, а напротив, продолжает расти. Фото: realnoevremya.ru

— Я думаю, что ставки будут держаться до последнего, — полагает и Юрий Чикиров, — Ставка налога на имущество не понизилась, кадастровая стоимость недвижимости не изменилась. А покупательная способность упала, неопределенность увеличилась. Откуда взяться дисконту?

По его словам, арендодатели сейчас проявляют большую гибкость в ценообразовании, устанавливая минимальную арендную ставку плюс процент с оборота. Правда, ставки дифференцируются. «У «Магнита» — одна, у дискаунтера — другая. Если зайдет сеть по продаже кальянов, вот у них будет ставка по 10 тысяч за 1 кв. м», — говорит он.

По данным участников рынка, на сегодняшний день средние ставки аренды в торговых центрах Казани варьируются в диапазоне от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей за кв. м в зависимости от локации, а доля пустующих площадей с уходом якорных арендаторов оценивается на уровне 30%. Судя по всему, пропорционально этому понизились поступления от арендных платежей. В этих условиях владельцы ТЦ могут пойти на уступки в случае расширения торговых площадей.

— Если кто-то придет и будет расширяться, арендодатель пойдет навстречу многим «хотелкам», — заключил Чикиров.