Игры сильных: в Казани стартовал Кубок России по регби-7 среди женских команд
С 30 сентября по 1 октября в Казани на стадионе «Тулпар» проходит Кубок России по регби-7 среди женских команд. В соревнованиях примут участие 6 команд: ЦСКА (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Зилант» (Казань), «Кубань» (Краснодар), «Витязь» (Пермь), «Енисей-СТМ» (Красноярск). Сегодня состоялся матч открытия между регбийными клубами «Зилант» и «Кубань».
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим ПлатоновСпорт Татарстан
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