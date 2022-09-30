Новости спорта

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Игры сильных: в Казани стартовал Кубок России по регби-7 среди женских команд

14:26, 30.09.2022 2
Игры сильных: в Казани стартовал Кубок России по регби-7 среди женских команд
Фото: Максим Платонов

С 30 сентября по 1 октября в Казани на стадионе «Тулпар» проходит Кубок России по регби-7 среди женских команд. В соревнованиях примут участие 6 команд: ЦСКА (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Зилант» (Казань), «Кубань» (Краснодар), «Витязь» (Пермь), «Енисей-СТМ» (Красноярск). Сегодня состоялся матч открытия между регбийными клубами «Зилант» и «Кубань».

1/25
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Спорт Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:40
    ох какие женщины! любо дорого смотреть
    Ответить
  • Анонимно 19:00
    Женское регби интереснее мужского. Вот только опасный вид спорта это, очень агрессивный
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

19:52 МСК Все новости
Новости раздела