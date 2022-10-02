Герои нашего двора: кто озеленяет двор и как присоединиться к осенней посадке?
Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 3-я
Хорошо, когда во дворе зелено и территорию дома окружают кустарники, деревья и цветные клумбы. И дело не только в улучшении эстетического облика двора, но и в тех полезных свойствах растений, которые способствуют улучшению микроклимата территории, очищают воздух от пыли и вредных испарений. Не зря активисты в многоквартирных домах по осени и весне высаживают деревья, и их примеру важно и нужно следовать горожанам. «Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» продолжают рассказывать о героях дворов Татарстана, которые делают жизнь в них краше.
«Мы потихоньку влияем на них своим примером»
Во дворе дома №20 на улице Кул Гали в Казани уже начали посадку саженцев по инициативе председателя ТСЖ «Весна-39» Риммы Владимировой. Она проживает в этом доме с самой его постройки и потому относится с любовью и заботой к месту, в котором провела так много лет своей жизни.
Благодаря Римме Владимировой среди жителей образовался так называемый актив — восемь человек, которые поддерживают ее идеи по улучшению двора, собираются для обсуждения насущных вопросов и пожеланий, выходят на субботники и агитируют соседей присоединиться. Так развивается культура добрососедства, взаимопомощь и укрепляются связи между жителями.
— В активе нас восемь человек. У нас есть групповой чат в WhatsApp, там мы публикуем объявления о собраниях, обсуждаем, как решить какие-либо проблемы во дворе. Обычно в обсуждениях не так много людей участвуют, как хотелось бы, но мы потихоньку влияем на них своим примером. Провели недавно посадку, правда, еще не до конца — погоды нет. В планах посадить во дворе кустарники, гортензии — розовую метельчатую и белую древовидную. Между ними — пионы, потому что они цветут в разное время, и, думаем, будет красиво. Тропинку, ведущую от проезжей части во двор, украсим многолетней низкорастущей хостой, а цветник возле качелей — нарциссами, тюльпанами. Еще газон хотим высадить. Загадываем, что через год наш двор расцветет!» — рассказала председатель Римма Владимирова.
— У нас есть «приемная», где мы собираемся и обсуждаем, что нам нужно сделать в разное время года. Сейчас идет посадка, люди приносят саженцы, кто-то покупает, кто-то везет с дач. Мы дали заранее объявление на подъездах и отправили в групповой чат. Зимой, например, когда снегом все заметает, мы помогаем очистить улицу и двор. Осенью и весной выходим на субботники, убираем территорию, — прокомментировала Ирина, одна из активисток дома на улице Кул Гали.
Палисадники вдоль подъездов в доме на улице Кул Гали производят впечатление зеленого оазиса. Следующим летом двор будет цвести и радовать жителей.
«Жители понимают, что город — не равно асфальт»
О роли озеленения и почему так важно сохранять зеленые насаждения в городской среде рассказали Алина Хисматова, Вероника Ямилова и Эльвира Закирова — авторы буклета горожанина «Как озеленить свой двор», изданного Фондом «Институт развития городов РТ».
Вероника Ямилова, ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:
Алина Хисматова, соавтор буклета горожанина, архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:
Для справки: по программе «Наш двор» озеленение не входит в обязательный перечень работ. Было решено, что будут выполняться самые масштабные и затратные работы по благоустройству, а жители совместно с управляющей организацией смогут наполнить новые безопасные и комфортные дворы цветами и зеленью.
Кроме того, что растительность играет важную роль для сохранения здоровья, несомненно, зеленые насаждения придают двору ухоженный и законченный вид. При посадке есть много нюансов и разные растения требуют разных условий по уходу. Например, нужно учитывать расположение инженерных коммуникаций, не рекомендуется высаживать колючие кустарники вблизи детских площадок.
Эльвира Закирова, соавтор буклета горожанина, архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:
«Буклет горожанина. Как озеленить свой двор» представляет собой подробную инструкцию по озеленению для жителей. Буклет разработан командой президентской программы «Наш двор» при поддержке Института развития городов РТ.
Справка
Двор по на ул. Кул Гали, 20, в Приволжском районе Казани благоустроили по президентской программе «Наш двор» в 2022 году. Основная проблема была в проезжей части двора, так как проезд во двор был лишь один и вел к площадке и въезду в детский садик. Это создавало ежедневный затор во дворе. Проблему решили переносом площадки в начало двора к въезду, а проезд расширили и выполнили совмещенную парковку: параллельную с перпендикулярной. На зеленой зоне расположили новые спортивную и детскую площадки, а между ними предусмотрели зону для спокойного отдыха, как пожелали жители дома.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал президент республики Рустам Минниханов. За время ее действия в регионе благоустроят около 7 тысяч дворов, около 2 миллионов жителей получат обновленные дворовые территории. Программа реализуется под кураторством Фонда «Институт развития городов РТ».
комментарии
пойми ваши советы не нужны ваши современные способы это чушь!