Герои нашего двора: кто озеленяет двор и как присоединиться к осенней посадке?

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 3-я

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Хорошо, когда во дворе зелено и территорию дома окружают кустарники, деревья и цветные клумбы. И дело не только в улучшении эстетического облика двора, но и в тех полезных свойствах растений, которые способствуют улучшению микроклимата территории, очищают воздух от пыли и вредных испарений. Не зря активисты в многоквартирных домах по осени и весне высаживают деревья, и их примеру важно и нужно следовать горожанам. «Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» продолжают рассказывать о героях дворов Татарстана, которые делают жизнь в них краше.

«Мы потихоньку влияем на них своим примером»

Во дворе дома №20 на улице Кул Гали в Казани уже начали посадку саженцев по инициативе председателя ТСЖ «Весна-39» Риммы Владимировой. Она проживает в этом доме с самой его постройки и потому относится с любовью и заботой к месту, в котором провела так много лет своей жизни.

Благодаря Римме Владимировой среди жителей образовался так называемый актив — восемь человек, которые поддерживают ее идеи по улучшению двора, собираются для обсуждения насущных вопросов и пожеланий, выходят на субботники и агитируют соседей присоединиться. Так развивается культура добрососедства, взаимопомощь и укрепляются связи между жителями.

— В активе нас восемь человек. У нас есть групповой чат в WhatsApp, там мы публикуем объявления о собраниях, обсуждаем, как решить какие-либо проблемы во дворе. Обычно в обсуждениях не так много людей участвуют, как хотелось бы, но мы потихоньку влияем на них своим примером. Провели недавно посадку, правда, еще не до конца — погоды нет. В планах посадить во дворе кустарники, гортензии — розовую метельчатую и белую древовидную. Между ними — пионы, потому что они цветут в разное время, и, думаем, будет красиво. Тропинку, ведущую от проезжей части во двор, украсим многолетней низкорастущей хостой, а цветник возле качелей — нарциссами, тюльпанами. Еще газон хотим высадить. Загадываем, что через год наш двор расцветет!» — рассказала председатель Римма Владимирова.



«Еще газон хотим высадить. Загадываем, что через год наш двор расцветет!» — рассказала председатель Римма Владимирова. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— У нас есть «приемная», где мы собираемся и обсуждаем, что нам нужно сделать в разное время года. Сейчас идет посадка, люди приносят саженцы, кто-то покупает, кто-то везет с дач. Мы дали заранее объявление на подъездах и отправили в групповой чат. Зимой, например, когда снегом все заметает, мы помогаем очистить улицу и двор. Осенью и весной выходим на субботники, убираем территорию, — прокомментировала Ирина, одна из активисток дома на улице Кул Гали.

Осенью и весной выходим на субботники, убираем территорию, прокомментировала Ирина, одна из активисток дома на улице Кул Гали. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Палисадники вдоль подъездов в доме на улице Кул Гали производят впечатление зеленого оазиса. Следующим летом двор будет цвести и радовать жителей.

Следующим летом двор будет цвести и радовать жителей. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

«Жители понимают, что город — не равно асфальт»

О роли озеленения и почему так важно сохранять зеленые насаждения в городской среде рассказали Алина Хисматова, Вероника Ямилова и Эльвира Закирова — авторы буклета горожанина «Как озеленить свой двор», изданного Фондом «Институт развития городов РТ».

Вероника Ямилова, ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:

Главные функции озеленения — улучшение микроклимата и благоприятное влияние на ментальное здоровье людей. Известно, что во дворах из-за скопления машин загрязняется воздух, а деревья, кустарники и любое озеленение очищают воздух от пыли, выхлопных газов, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Растительность спасает от городского шума, снижая его уровень. Это на заметку жителям, чьи дома располагаются вблизи крупных магистралей. Шумопоглощающие свойства растительности спасают здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, а также снижают уровень стресса — это научный факт. Связь между озеленением и психологическим состоянием городских жителей признала и ВОЗ.

Алина Хисматова, соавтор буклета горожанина, архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:

Когда мы с командой посещали новые благоустроенные дворы, сталкивались с запросом жителей на озеленение — они просили у нас советы, как можно озеленить двор, какие лучше высадить растения. Люди тянутся к природе и хотят дышать свежим воздухом не только где-то за городом или в парке, но и у себя во дворе. Жители понимают, что город — не равно асфальт. Поэтому первым из серии выпустили буклет горожанина на тему озеленения. Мы аккумулировали рекомендации специалистов в области благоустройства, представителей управляющих организаций и ландшафтных дизайнеров в буклете «Как озеленить свой двор», чтобы каждый житель имел под рукой подробный гайд по посадке.

Для справки: по программе «Наш двор» озеленение не входит в обязательный перечень работ. Было решено, что будут выполняться самые масштабные и затратные работы по благоустройству, а жители совместно с управляющей организацией смогут наполнить новые безопасные и комфортные дворы цветами и зеленью.

Кроме того, что растительность играет важную роль для сохранения здоровья, несомненно, зеленые насаждения придают двору ухоженный и законченный вид. При посадке есть много нюансов и разные растения требуют разных условий по уходу. Например, нужно учитывать расположение инженерных коммуникаций, не рекомендуется высаживать колючие кустарники вблизи детских площадок.

Эльвира Закирова, соавтор буклета горожанина, архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ»:

Придомовые палисадники лучше высаживать цветами и кустарниками, а вблизи окон не стоит высаживать крупномерные деревья, так как они вскоре вырастут и будут загораживать вид, создавать большую тень. Вдоль тротуарных связей оптимально высадить низкорослые деревья, возможно плодовые, но стоит учитывать, что в урожайный сезон плоды под ногами могут мешать, если никто не будет заниматься их сбором. У детских площадок можно посадить кустарник, они не позволяют песку с детской площадки разлететься по всему двору, а также защищают пешеходов от брызг во время дождей.

«Буклет горожанина. Как озеленить свой двор» представляет собой подробную инструкцию по озеленению для жителей. Буклет разработан командой президентской программы «Наш двор» при поддержке Института развития городов РТ.





Фонд «Институт развития городов РТ»