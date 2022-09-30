Непарламентский прием: депутата в Татарстане заподозрили в нападении с ножом

Рыбнослободцы просят силовиков проверить действия главы поселения еще по нескольким составам УК РФ

Фото: предоставлено потерпевшим

Статус подозреваемого в угрозе убийством и ножевом ранении получил 62-летний депутат из Рыбно-Слободского района РТ, глава Нижнетимерликского поселения Альберт Альмиев. По версии СК, от его рук пострадал один из соседей — отставной подполковник полиции. Ряд жителей поселения убеждены — пострадавших намного больше, в заявлении в адрес генерал-майора юстиции Валерия Липского они заявляют о денежных поборах, незаконном отключении электричества и понуждении сдавать молоко семейному КФХ Альмиевых. Сам глава-депутат упрекает сельчан в оговоре, а потерпевшего подполковника еще и в пьянстве. В Рыбно-Слободском «кризисе власти» разбиралось «Реальное время».

Дело возбуждал и.о. главы Следкома по РТ



— Я — десятикратный батыр Сабантуев, побеждал в тяжелом весе. Мог бы голой рукой задавить, а там рана — полтора сантиметра, — отрицает свою причастность к телесным повреждениям земляка глава поселения Альберт Альмиев и делится своей версией: удар ножом тот мог нанести себе и сам.

Официальная версия следствия и потерпевшего существенно различаются.



«Когда я шел мимо его дома, Альмиев вышел из калитки, схватил одной рукой за шею, а второй нож приставил и говорит по-татарски: «Сейчас черкану, надоел ты мне с этим домом». Я попробовал оттолкнуться, и после этого он хотел в живот ударить, а рука с ножом в ляжку попала», — рассказал «Реальному времени», полицейским и следователям 62-летний Искандар Галимов, ветеран труда и подполковник МВД в отставке.

Версия следствия изложена в постановлении от 26 августа 2022 года за подписью и.о. главы Следкома по РТ Павла Олейника: «5 августа 2022 года в 18.30 у Альмиева А.Ш. в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений возник преступный умысел на преступление в отношении Галимова И.И.» По мнению силовиков, глава поселения осознавал, что нарушает закон, но хотел запугать Галимова — для этого приставил к его горлу нож и после словесных угроз оставил на шее потерпевшего множественные царапины от ножа. А на левом бедре — колото-резаную рану, которую позже зашили медики.

Действия сельского чиновника полковник юстиции Олейник оценил по двум статьям Уголовного кодекса — угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 119 и ч. 2 ст. 115 УК РФ). И в тот же день передал материалы подчиненным — в Высокогорский межрайонный следственный отдел. Далеко ли продвинулось следствие за месяц, в СК комментировать не стали.

По словам самих сельчан, свидетели инцидента дали показания в первый же день. Телесные повреждения Галимова зафиксированы. А вот сам подозреваемый в этом статусе пока не допрашивался. И с ходатайством об избрании ему какой-либо меры пресечения или временном отстранении от должности следователи в суд не обращались.

Далеко ли продвинулось следствие за месяц, в СК комментировать не стали. Фото: sledcom.ru

Версия потерпевшего о разборе крыши дома с целью «прихватизации» участка

Искандар Галимов и его сын не считают неприязнь со стороны главы поселения внезапной. Говорят, трения с Альмиевым имели место еще в те времена, когда Галимов работал участковым уполномоченным в районе, а нынешний глава Нижнетимерликского поселения руководил колхозом. Со слов потерпевшего, уже тогда односельчанин пытался командовать — какие дела милиции раскрывать, а какие не замечать. Но нынешняя история касается права собственности на дом и участок.

По словам пенсионера МВД, Альберту Альмиеву приглянулся дом с участком через дорогу от его собственного. Объект пустовал больше десяти лет — после смерти тети Искандара Галимова. В рамках наследного дела на это имущество претендовали двое родственников, однако быстро договориться друг с другом не смогли, так что дом и 15 соток на улице Карла Маркса на годы остались без собственника. А сосед в стороне не остался.

— До того, как вступить в должность, Альмиев предлагал отцу выкупить участок. Но это давно было. Когда стал главой, просто говорил — отдай, иначе я его выведу в нежилой статус и заберу в пользу муниципалитета, — рассказал «Реальному времени» сын раненого Розалин Галимов. — Отец не согласился, и Альмиев летом 2021 года дал команду — разобрать крышу нашего дома. Чтобы он начал разрушаться и было легче присвоить аварийный статус.

Дом пустовал больше десяти лет — после смерти тети Искандара Галимова. Фото предоставлено Галимовым

Когда Галимовы узнали о происходящем, железной кровли у их наследного дома уже не было. Дальнейший разбор на время удалось заблокировать, после чего семья наконец занялась оформлением заброшенного имущества в собственность. Завершение этой процедуры, по их мнению, помешало планам влиятельного соседа и стало причиной для нападения.

— Этим летом, как только он узнал, что мы написали заявление в полицию по разобранной крыше — ночью в селе на 15 минут было произведено незаконное отключение электричества. А через два дня мы обнаружили — с нашего деревянного дома сняли еще и окна! Но есть фиксация, что ранее эти окна стояли, — рассказывает Галимов-младший.

По истории с частичным разбором дома семья наследников также просит возбудить уголовное дело. Правда, не знает, как грамотнее квалифицировать случившееся — как кражу или самоуправство?

Уже возбужденное уголовное дело раскололо сельчан на два лагеря. Одни выражают полную поддержку действующему главе, другие утверждают — Галимов не первый пострадавший.

«Да, этот случай не первый и не второй», — рассказал «Реальному времени» бывший житель села Фаргат Гарипов, что в 1995 году сам проходил потерпевшим по уголовному делу. С его слов, тогда он приехал к родителям с компанией знакомых парней (среди них был и гаишник из Нижнекамска), отдыхали на берегу, потом он отправился в местный магазин и там встретил одного нетрезвого знакомого. Встреча обернулась ссорой, но не один на один. «Братишка знакомого вышел со двора — они, оказывается, у Альмиева гуляли, сам он выскочил — начали меня втроем-вчетвером избивать. Я вырвался, сел за руль и уехал за подмогой. Привез своих ребят, стучу к ним — никто не открывает. Альберт вышел, стал кричать, угрожать и стрелять из ружья. Мы уехали», — вспоминает Гарипов.

Однако миром тот вечер не закончился: «Мы сидели на краю деревни поздним вечером, а они тихонько подкрались с металлическими прутьями и напали — у кого голову разбили, у нашего знакомого милиционера — губу. Я в больнице оказался с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Я месяц в РКБ-2 лежал». По словам Гарипова, нападавших было шесть-семь человек, включая Альмиева и его братьев. А поскольку среди потерпевших оказался сотрудник милиции — дело возбудили моментально.

Но до суда оно дошло лишь с одним обвиняемым и одним потерпевшим. «Со всеми они смогли договориться. Милиционеру из Нижнекамска, слышал, грузовик с картошкой отвезли. А ко мне и родственники с уговорами приходили, и братки с угрозами, а потом следователь все переписал, якобы нападавший один был. Иначе бы их всех надолго посадили», — вспоминает потерпевший. Говорит, эта затянувшаяся история ему так надоела, что в суде он согласился на мировую — после обещания Альмиева компенсировать расходы на лечение. «Он сказал, компенсирует, но половину мне так и не отдал. Для него главное — деньги и власть», — говорит Фаргат Гарипов.

До суда дело дошло лишь с одним обвиняемым и одним потерпевшим. Фото: realnoevremya.ru

Липского просят проверить молочный бизнес Альмиевых

По данным «Реального времени», следствие запросило старые материалы по заявлениям на сельского чиновника. А еще получило от группы местных жителей новое заявление о возможных злоупотреблениях властью. Люди просят главу Следкома по РТ Валерия Липского дать оценку нескольким фактам.

Заявители утверждают, что по указке главы сельсовета в двух селах с каждой семьи (более 400 домов) «ежеквартально собирают по 600 тысяч рублей якобы за расходы с водоснабжением села», при этом «квитанции, подтверждающие данный взнос, ни жителям села, ни осуществляющим сбор соцработникам не выдаются». Люди предполагают, что часть этих средств может официально оформляться в качестве премий аппарату исполкома, а часть — просто присваиваться. А еще называют жертвами таких поборов и дачников, которым исполком запрещает использовать воду для полива.

Также заявители обвиняют чиновника в незаконном вмешательстве в деятельность мусульманского прихода и попытках сместить действующего имам-хатыйба, поскольку его семья не желает сдавать молоко со своего подворья в КФХ Альмиева.

Сельчане отмечают — сбором молока в районе Альберт Альмиев занимался на протяжении многих лет. Фото предоставлено Галимовым

Сельчане отмечают — сбором молока в районе Альберт Альмиев занимался на протяжении многих лет, а с получением должности главы поселения «продолжил заниматься данным бизнесом», хотя официально переоформил КФХ на сына Айнура. Местные указывают, что в молочный бизнес вовлечена вся семья Альмиевых, включая супругу сводного племянника, что официально трудится... завучем в школе. На словах заявители поясняют — «семейное» КФХ переработкой не занимается, сдает полученное молоко другому частному хозяйству, а расчеты с теми, кто держит и доит коров, проводит через пару магазинов.

И это лишь часть претензий, указанных в заявлении в Следком по РТ.

Версия главы: «Он пьяный был, его мотало»

Сам Альберт Альмиев в телефонном разговоре с «Реальным временем» заявил — обязанности главы с занятием предпринимательской деятельностью не совмещал, на земляка с ножом не нападал, народных денег в свой карман не клал.

— Как меня выбрали главой, я КФХ закрыл. Этим начал заниматься сын. Но сейчас уже и сын перестал — три месяца уже эту деятельность не осуществляет, потому что он в Казани и нет возможности заниматься. Мы КФХ вообще закрыли, — говорит он.

Версию Галимовых о событиях 5 августа чиновник называет оговором. По его словам, в тот вечер он в гаража работал с электросварочным аппаратом, мимо шел Искандер Галимов, держась за велосипед.

«Он пьяный был, его мотало, — рассказывает Альберт Альмиев. — Я ему сказал: «Искандер абы, сейчас в машину врежешься». А он остановился и средний палец руки мне показал. Я подошел — не дай Бог, машину поцарапает, взял его за футболку — от него воняет спиртным. Он начал кричать: «Давай зарежь, убей!» Я говорю: «У тебя белая горячка». Он к дому матери пошел, а через полчаса оттуда вышел и домой. А к девяти часам ко мне подъезжает начальник полиции и все его сотрудники: «Давай нож, которым ты Искандера начал резать». Я им говорю — не было такого».

«Они меня оговаривают», — считает Альберт Альмиев. Фото: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

По словам Альмиева, никаких следов преступления и никакого ножа с кровью полицейские у него, разумеется, не нашли. Свозили на экспертизу обоих: «Я трезвый, Искандер пьяный. Меня следователь опросил и отпустил. Когда Галимов домой от матери шел, несколько человек видели, что никакой раны еще не было. А кто его ранил — не знаю».



Защита будет настаивать на проведении экспертизы телесных повреждений. «Там рана в таком месте, что нужно проверить — мог ли такую рану вообще нанести кто-то посторонний или может, он сам себя ранил», — сообщил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Владимир Гусев. Он лично побывал на месте предполагаемого преступления и сделал снимки с тех точек, где находились свидетели, подтвердившие версию пенсионера МВД. «С этих точек просто ничего не видно», говорит защитник.

«Они меня оговаривают. Письмо уже написали — в полицию, следственный комитет, аппарат президента — как будто я с народа деньги собрал за воду, в карман положил. И у нас сейчас проверка за проверкой», — рассказывает Альмиев. Он настаивает — есть четкий тариф на пользование водой в поселении — 50 рублей с человека в месяц, 150 — в квартал. Квитанции оформляются, но «народ их не просит», — уточняет он.

История с соседским домом и демонтированной крышей в изложении местного руководителя выглядит как забота о безопасности: «Дом ветхий, во время ветра с кровли начали отлетать железные листы — а там же деньги и скотина ходит. Одним листом железа повредило дорогую машину. Я Искандару сказал — или оформляй все и наводи порядок, или скажу — пусть демонтируют. Он сказал — мне дом не нужен, тут будет коттедж двухэтажный. Когда демонтаж проводили — Галимов мимо проходил и ничего не сказал...»

По мнению Альберта Альмиева, неприязнь бывшего участкового может быть связана с недавней акцией сельсовета: «У нас на столбах были установлены лампы освещения 400-600 Ватт, мы пригласили электриков и поменяли их на энергосберегающие, но поставили лампы через столб. И вот как раз у Галимова пришлось убрать — там на трех столбах четыре лампы было. Он поднял шум, угрожал, что меня с работы выкинут».

По данным «Реального времени», борьба за энергосбережение также нашла отражение в заявлении сельчан на имя генерала Липского. Они указывают, что в праздничный день Курбан-байрама, глава «пользуясь должностным положением из вредных ненавистных побуждений в отношении определенных жителей села» неофициально пригласил энергетиков, чтобы отключали приборы освещения на столбах ЛЭП. «Демонтировали только некоторые, на выбор самого Альмиева», — пишут они, указывая, что часть уличного освещения приобреталась и устанавливалась за счет самих жителей, поскольку местная власть проблему темноты на улицах не решала.

Попытку главы представить отставного подполковника полиции алкоголиком местные также не оценили. Сам потерпевший в разговоре с журналистом признался — в тот день, до встречи с Альмиевым, действительно выпил — грамм 100. А собеседники «Реального времени», включая бывшего главу поселения, заявили — в запоях и неадекватных действиях Искандер Галимов замечен не был. Ухаживает за 96-летней матерью — на день по несколько раз навещает ее, держит маленькую пасеку в лесу и кур на дворе.

Чем закончится «кризис власти» в глубинке Татарстана — покажет время.