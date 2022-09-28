«Цена просто космическая»: билеты из Казани в Турцию подорожали до полумиллиона

С началом мобилизации авиаперевозчики и турагентства не могут удовлетворить спрос на вылет в Турцию

Фото: Максим Платонов

С прошлой недели цены на авиаперелеты до Турции рванули вверх, как будто кто-то поджег бикфордов шнур. Российские авиакомпании вывесили новые невозвратные тарифы в 742,9 тысячи рублей на перелет из Казани до Стамбула в ближайшие три дня. А с 1 октября продажи авиабилетов остановлены. «Это плата за срочный вылет в Европу для тех, кто рискует попасть под мобилизацию, а не за пляжный отдых у черноморского побережья», — объясняют «бешеный» прайс представители туристической отрасли Татарстана. Шансы призывника улететь — призрачны: дополнительных рейсов нет, а билеты были раскуплены неделю назад.

Ценовое цунами вокруг билетов до Стамбула

Улететь в Европу через Стамбул из Казани с каждым часом все сложнее. На оставшиеся свободные места на рейсах цены поднялись в 10 раз — до 428 тысяч рублей и больше. По крайней мере, такие обновленные тарифы опубликовала российская авиакомпания S7 с датами вылета с 28 по 29 сентября включительно.

Судя по всему, S7 оперативно запускает эти рейсы из Москвы с заходом в Казань, хотя изначально ее полеты не значились в летнем расписании Международного аэропорта Казань. Это обстоятельство, вероятно, повлияло на динамику цен на авиабилеты до Стамбула.

Если еще утром во вторник на сайте популярных агрегаторов авиабилетов можно было встретить частые предложения от 150 тысяч рублей, то под конец рабочего дня их «перезагрузили» до 700 тысяч рублей и выше. Так, на сайте S7 в интервале от 16.45 невозвратные билеты до Стамбула продавались по цене от 742 570 рублей в одну сторону в экономклассе. Причем этот же тариф был установлен и на последующие два дня — 28 и 29 сентября. И только 30 сентября тариф был зафиксирован на пониженном уровне в 371 530 рублей. После этой даты продажи билетов на сайте прекращаются. Правда, ближе к 18 часам тарифы S7 «пришли в чувства». Стоимость перелета в экономклассе опустилась до 369 370 рублей в одну сторону. В течение последующего часа этот тариф был действителен с 27 по 30 сентября включительно. Как долго цены удержатся на этом уровне, неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru

Ценовое цунами накрыло сайт продаж «Аэрофлота». Так, 27 сентября утром авиабилеты из Казани до Стамбула изначально были выставлены в диапазоне от 150 тысяч рублей. К примеру, на рейсы 27 сентября их можно было купить днем по тарифу 153 599 рублей, на 28 сентября — по 153 738 рублей, на 29 сентября — по 147 552 рубля. К вечеру их как будто подменили. На оставшиеся места 27 сентября цена выросла до 484 891 рубля, на 28 сентября — до 312 724 рублей, на 29 сентября — до 234 061 рубля. Те, кто успел приобрести билеты днем, чувствовали себя счастливчиками.

«Из Казани — все продали еще неделю назад»

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продолжает регулярные вылеты из Казани в Стамбул, но билетов в продаже нет: «Рейсы идут, но мест на них нет. После объявления мобилизации началась паника среди молодых людей. Из Казани все продали еще неделю назад. Сейчас тяжело с местами», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор AVT Азамат Сабиров.

По его мнению, психоз с бегством среди молодежи связан с тем, что разъяснительная работа толком не проводилась.

— Считаю, что освещение процесса мобилизации не было достаточно подготовленным. Поэтому многие неправильно поняли и начали бежать из страны, — полагает он. По его словам, молодые люди покупают билеты онлайн самостоятельно: — К нам они приходят, когда не могут найти свободные места у агрегаторов.

Признаков спада ажиотажного бегства среди молодых людей эксперт пока не наблюдает: «О каком спаде можно говорить, если молодые люди стали пешком переходить грузинскую границу?» — обеспокоен он.



Успеть улететь до 30-го

По словам собеседников издания, молодые люди стремятся улететь из страны до конца месяца. «Сейчас наступил такой момент, когда все хотят улететь до 30 сентября», — рассказывает директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов. После объявления частичной мобилизации, по его словам, в агентство обратилось немало мужчин призывного возраста в поисках вариантов вылета в Турцию. «В последние 5 дней это был самый популярный запрос. Причем люди смотрят не просто билеты, а готовы взять тур в Анталью, чтобы улететь в эмиграцию. Собственно, им тур особо не нужен, но они ищут любые возможности уехать», — сообщил предприниматель.

В результате в агентстве кому-то приобрели туры, кому-то просто помогли купить авиабилеты. Легче всего было помочь тем, кто среагировал в первые часы после объявления мобилизации.

— В первые часы билет в Стамбул можно было найти от 80 тысяч в одну сторону. Покупали по принципу «что есть в продаже на текущий час». Кому-то посчастливилось взять просто проездной авиабилет, кому-то пришлось раскошелиться на тур с вылетом из Москвы, — рассказал Рустем Тарзиманов.

Ожидается, что 30 сентября президент России выступит с обращением к Федеральному собранию. Об этом ранее сообщали федеральные СМИ со ссылкой на источники в администрации президента РФ. Многие считают, что Владимир Путин может объявить новые судьбоносные для страны решения.



Из Казани в Турцию по три рейса в день

Почему так сильно взлетели цены? «И до этого авиарейсов было мало, и билеты стоили дорого, а после объявления мобилизации стоимость оставшихся свободных мест оказалась бешеной. В Москве ставят вал дополнительных рейсов в Турцию, а цена при этом просто «космическая» (до полумиллиона рублей). В Казани дополнительных рейсов не ставили», — пояснил Тарзиманов. По словам туроператоров, сегодня в направлении Турции выполняется всего три рейса в день, включая курортные, по этой причине и возник дефицит билетов.

Впрочем, сейчас, по словам собеседника издания, больше стоит вопрос не цены, а наличия свободных мест в самолете: «На ближайшую неделю свободных мест на международных авиарейсах просто нет, по крайней мере, на вчерашний день их не было. Периодически одно место случайно появляется, если кто-то внезапно отменил поездку, но такие места надо ловить», — предупредил он.

Фото: realnoevremya.ru

«Вот он взял с собой 9 900 долларов, а дальше?»

По словам туроператоров, облегчает положение адекватное поведение пограничной службы, работающей в Международном аэропорту Казань. «Из нашего аэропорта вылетают спокойно, — говорит глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс. — Повестки пока еще приходят, но за границу люди улетают спокойно, никого не задерживают. Здесь строго следуют официальным приказам Минобороны РФ». По его словам, с начала объявления частичной мобилизации никого из отправляемых им туристов не остановили. «У нас точно не было», — заверил Леонид Пресс.



Во вторник СМИ стали сообщать о первых ограничениях на вылеты за рубеж. Как сообщил телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на журналистов, в тюменском аэропорту Рощино мужчин не выпускают за границу без справки из военкомата: «При выезде за границу мужчина должен представить справку из военкомата. На рейсы внутри страны это требование не распространяется», — дали комментарий в пресс-службе Рощино. Сегодня утром пресс-служба аэропорта дезавуировала эту информацию.

Фото: realnoevremya.ru

— Ограничений на вылет из Тюмени по зарубежным рейсам нет, — сообщила пресс-секретарь аэропорта в разговоре с «Реальным временем».

— Самодеятельностью, как в Тюмени, никто не занимается. У наших туристов не было проблем ни на нашей границе, ни на турецкой, — добавил Леонид Пресс.

Правда, он предостерег молодежь от поспешных решений: «Вот он уехал, взял с собой 9 900 долларов. Больше нельзя. Вот он живет месяц, два — деньги кончились. Что будет делать? Работать? Там своих безработных много. Никто его не ждет. Что будет делать — улицы подметать? К тому же сейчас проблема переслать деньги из России, так как платежные карты «Мир» в Турции все еще не принимают», — отметил он.