«Мы объединяем татарский мир, и в этом наша сила»

В августе ТНВ обошел по рейтингам новостные каналы. Секрет — в акценте на национальную культуру

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В августе канал ТНВ занял 3-е место в Татарстане по доле телесмотрения (7,3%), уступив лишь десятую долю процентного пункта Первому каналу (7,4%) и 0,2 п.п. телеканалу НТВ (7,5%). По охвату в августе ТНВ тоже вырос, перейдя на 7-е место с июльской 9-й позиции (48,1% против 46%). Статистика собрана по итогам мониторинга более чем 100 тысяч телевизионных приставок ПАО «Таттелеком». 25% из них установлены в городах и 75% — в остальных населенных пунктах Татарстана. Мониторинг собирается по 205 каналам.



Только цифры: лидерство по выходным и рекорды ко Дню республики

Напомним, доля телесмотрения — это объем смотрения конкретного телеканала за определенный период времени по отношению к общему объему смотрения по всем телеканалам из выборки (в выборке участвуют 255 телеканалов, транслируемых в Татарстане). Таким образом, на ТНВ приходилось 7,3% от всего времени смотрения телевизора в Татарстане за август. Еще один показатель — охват телесмотрения. Он характеризует количество объектов, хотя бы раз контактировавших с телеканалом за выбранный период времени по отношению ко всем домохозяйствам, с которых собирались данные. ТНВ по этому показателю занимает 7-е место в августе в Татарстане: 48,1% всей контролируемой аудитории хотя бы раз, хотя бы на одну минуту заходили на ТНВ.

Показатели телесмотрения ТНВ серьезно улучшились и по сравнению с июлем 2022 года (4-е место по доле телесмотрения с 6,3%), и по сравнению с августом минувшего года.

Доля и охват телесмотрения в августе 2022 года. Данные предоставлены ПАО «Таттелеком»

Бесспорное лидерство со значительным отрывом телеканал показывает в населенных пунктах республики: здесь с 8,8% по доле телесмотрения он существенно опережает и НТВ (7,7%), и «Домашний» (7,6%), и «Россию 1» (7%). Интерес горожан к каналу тоже вырос: если в июне в городах Татарстана ТНВ был на 12-м месте по доле телесмотрения, то в августе подскочил на 8-е.

В будние дни ТНВ находился на 3-м месте с 7,3% телесмотрения после НТВ (7,9%) и Первого канала (7,8%). А вот по выходным в августе национальный канал делил лидерство с «Россией 1» (по 7,3%), опережая по доле телесмотрения и «Домашний» (7%), и НТВ (6,7%). При этом в 2021 году ТНВ по выходным занимал только 3-е место, уступая «Домашнему» и Первому каналу.

Отдельно стоит отметить, как татарстанцы смотрели ТНВ 30 августа, когда канал стал телевизионным средоточием торжеств, посвященных Дню республики. И по доле (9,9%), и по охвату (23,70%) в этот день ТНВ был безоговорочным лидером среди всех остальных транслируемых каналов. При этом канал не отпускал своего зрителя с раннего утра и до самого вечера, установив своеобразный рекорд удержания аудитории.



В топе самых популярных передач в этот день — прямая трансляция концерта «Болгар Радиосы», который проходил в «Пирамиде» в День республики. Ильфар Каримов, главный редактор-продюсер «Болгар Радиосы», рассказал нашему изданию, что радиостанция и телеканал ТНВ уже готовят большой подарок зрителям:

— Наш концерт 30 августа стал уже традиционным праздничным мероприятием, которое проходит уже несколько лет подряд. Наши радиослушатели специально покупают на него билеты для себя, для своих родителей, для своих друзей. Таким образом, концерт становится местом встречи друзей, родственников и одноклассников, своеобразной точкой притяжения, где татарстанцы празднуют День республики. Места в «Пирамиде», к сожалению, конечны, и все, кто хотели, попасть на концерт не смогли. В прямой трансляции 30 августа прошла лишь часть этого праздника, и даже несмотря на это, она собрала большие рейтинги. Мы уже монтируем полную запись концерта, и совсем скоро зритель ТНВ сможет увидеть ее, услышав своих любимых исполнителей: Зайнаб Фархетдинову, Гузель Уразову, Ришата Тухватуллина, Ризата и Зиниру Рамазановых, Алсу и Азата Фазлыевых и других звезд татарской эстрады.

Как «взлетела» идея о татарских селах

Отдельное внимание стоит обратить на рейтинги теленовинок, которые представил в августе своему зрителю ТНВ. Пожалуй, начать стоит с проекта «Туган авылым» («Родная деревня») — передача, которая рассказывает о жизни и быте татарских сел за пределами Татарстана.

Производится она при активном участии Всемирного конгресса татар. Гульназ Шайхиева, начальник управления по связям со СМИ исполкома Конгресса, рассказывает, как родилась эта концепция:

— Идея возникла у нас во время схода сельских предпринимателей. Мы подняли этот вопрос перед президентом, а он поддержал нашу идею. С этого все и началось. Программу мы делаем совместно с замечательной командой ТНВ. Работа идет дружно, креативно, большое им спасибо за их талант! Получаются отличные, интересные передачи. Съемочная группа уже побывала в татарских селах по всему Поволжью! И конечно, очень радуются жители этих деревень, ведь они видят в этих передачах себя, свою работу, свою жизнь!

В августе программа выходила в очень непростое эфирное время — вечером в среду, когда федеральные каналы ведут жесткую борьбу за зрителя. И даже несмотря на это, интерес к передаче оказался очень высоким — доля телесмотрения ТНВ в это время составляла в среднем 7%, опережая НТВ и «Домашний». «Туган авылым» вошла в топ передач канала за август. Пройдя обкатку в самое сложное эфирное время, программа показала свою состоятельность и теперь «переехала» по сетке вещания в комфортное для телезрителей время. Исполнительный директор канала Алина Сулейманова рассказывает «Реальному времени»:

— Мы делаем передачу по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. И это оказался просто Клондайк тем и смыслов! Это очень интересно. В августе вышло 5 передач, и мы сразу начали получать обратную связь от татар из других субъектов России с приглашением приехать в их деревню. Ведь за пределами Татарстана множество татарских сел, и о том, как интересно они живут и развиваются, хотят узнать очень многие. Наша съемочная группа уже побывала в Башкортостане, в Ульяновской области, в Пермском крае, в Удмуртии, в Самарской области, в Чувашии, под Оренбургом… Думаю, этот список будет продолжаться еще очень долго.

Кадр из передачи «Туган авылым»

Рузаль Ахмадиев, один из ведущих «Туган авылым», объясняет:

— 99% людей, которые посмотрят нашу передачу, никогда не побывают в этих селах по объективным причинам. И наша задача, когда мы ее снимаем, — передать те ощущения, которые испытываем сами, когда приезжаем в эти места. Чтобы зритель почувствовал себя так, будто он там сам побывал.

В течение августа, до самого Дня республики, канал ТНВ показывал еще один новый проект — «Бэрдем булыйк» («Будем вместе»). Это серия 15-минутных интервью с делегатами Всемирного конгресса татар, записанных на полях Конгресса. Герои передач рассуждали и высказывали свои мысли о сохранении национальной идентичности, языка, культуры, о том, как это происходит в других странах и регионах, как они взаимодействуют друг с другом. Рейтинги показывают: это действительно интересно зрителю в Татарстане.

«Мы работаем на сохранение татарского языка, национальной культуры»

Объясняя августовский подъем интереса к ТНВ среди зрителей Татарстана, Алина Сулейманова размышляет:

— Мы понимаем, что времена сейчас сложные, но ведь зритель не меняется, есть ценности, которые для него важны всегда, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Мы — национальный телевещательный холдинг. Мы работаем на сохранение татарского языка, национальной культуры. То, что мы делаем, — очень важно. Мы очень четко понимаем свою задачу как национального вещательного холдинга и даем зрителю то, что ему необходимо, что им востребовано. И каждый раз, получая такую обратную связь в виде растущих рейтингов, мы убеждаемся, что движемся в правильном направлении. Эту работу будем продолжать.

Алина Сулейманова обращает внимание: полученные рейтинги — лишь надводная часть айсберга. Ведь в них отражается только картина телесмотрения на территории Татарстана. Но продукт телеканала смотрят татары по всему миру, он популярен и за пределами республики.

— Мы объединяем татарский мир, и в этом наша сила, — говорит топ-менеджер ТНВ.

Набор ведущих как сохранение национальной идеи

Алина Сулейманова обращает внимание: ТНВ постоянно держит двустороннюю связь со своим зрителем. Те, кто смотрят канал, становятся участниками его программ, ведь здесь показывают жизнь республики во всем ее многообразии — начиная с утренних шоу и заканчивая трансляциями истинно народных концертов (как, например, «Уйнагыз, гармуннар» и «Безнен заман» в День республики).

Фото: realnoevremya.ru.

А тех, кто наиболее активен, канал приглашает к себе. Например, прямо сейчас идет кастинг нового пула ведущих ТНВ — это должны быть молодые люди с высшим образованием, в совершенстве знающие татарский язык. За две недели канал получил 40 заявок. 26 из них прошли предварительный отбор, и уже в четверг состоится очный кастинг.

— Все это молодые, красивые, умные, перспективные люди Татарстана, которые хотят работать на ТНВ. Мы верим, что таким образом мы вносим свой вклад в сохранение культуры и языка татар, формируем пул молодежи, которая будет активно в этом участвовать и впредь, — объясняет Алина Сулейманова. — У нас уже учатся студенты, как наша ранняя кузница кадров работает проект «Шаян-ТВ». Но при этом мы продолжаем находить тех молодых людей, у которых путь в жизни пошел по-другому — среди них юристы, историки, филологи, менеджеры… Они были далеки от телевидения, но прекрасно знают татарский язык, выросли в татарской среде и очень хотят работать на татарском телеканале. И сейчас мы дадим им возможность развиваться в нашей команде!