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Провожаем лето: «Кросс нации — 2022» в Казани

21:32, 24.09.2022
Провожаем лето: «Кросс нации — 2022» в Казани
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялся «Кросс нации — 2022». На старт могли выйти все желающие — профессиональные спортсмены, ветераны спорта, дети, студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники пробежали три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров. Трасса прошла по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
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