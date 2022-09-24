Провожаем лето: «Кросс нации — 2022» в Казани
Сегодня в Казани состоялся «Кросс нации — 2022». На старт могли выйти все желающие — профессиональные спортсмены, ветераны спорта, дети, студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники пробежали три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров. Трасса прошла по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам».
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Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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