День в истории: МВД и рабфак в Татарии, Чумной бунт в Москве и новшество от Форда

Какими событиями в истории примечательна дата 25 сентября

Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

25 сентября — День мечты, День рек, День глухих, День фармацевта, День легких и День сетчатки. В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. На Дальнем Востоке сегодня еще и День тигра, а в Якутии — День предпринимателя. В США — День дочери и День приготовления пищи, а еще День «запойного» просмотра сериалов. В этот день в Татарии открыли факультет для рабочей молодежи, создали МВД, а Казань утвердили столицей республики. Еще 25 числа был основан Якутск, отменили ряд продовольственных карточек, а москвичи устроили Чумной бунт. Генри Форд в этот день заявил, что переводит свои заводы на новый график работы: 40 часов в неделю. Родились 25 сентября историк и писатель Иван Лажечников, писатель Уильям Фолкнер, композитор и пианист Дмитрий Шостакович, актер и кинорежиссер, обладатель «Оскара» Сергей Бондарчук, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, звезда «Основного инстинкта», дважды оскароносный Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зета-Джонс. Не стало в этот день композитора Иоганна Штрауса, писателя, автора романа «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, главного российского путешественника Юрия Сенкевича. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Создание МВД, рабфака при КФУ и избрание власти Татарской республики

25 сентября исполняется 104 года со дня создания Министерства внутренних дел Татарстана. Именно в этот день в 1918 году при временном ревкоме появилась новая структура — отдел управления Казанской губернии, в состав которого включили отдел советской милиции. Через два года после образования ТАССР у молодой республики появился народный комиссариат внутренних дел, сотрудники которого охраняли правопорядок в течение 12 лет. С 1931-го вместо наркомата было Управление милиции татарской республики. На этом череда преобразований не прекратилась: через три года эту структуру переименовали в УНКВД по ТАССР, еще через три — в НКВД. Министерством внутренних дел Народный комиссариат Татарии стал только в марте 1946 года, а спустя почти полвека вместо МВД ТАССР появилось МВД республики Татарстан. За более чем вековой период времени у структуры, отвечающей за безопасность и правопорядок, было 16 руководителей. В 2012 году главой министерства был назначен генерал-майор полиции Артем Хохорин.

Фото: Максим Платонов

15 сентября 1919 года при Казанском университете в здании бывшей Ксенинской гимназии начал работу рабфак. За месяц до этого Совнарком издал декрет «О правах приема в высшие учебные заведения», и в стране на базе различных вузов начала создаваться сеть «рабочих факультетов», чтобы, как говорилось в документе, «реализовать желания трудящейся молодежи на получение высшего образования». Указ давал возможность каждому достигшему 16 лет стать слушателем любого вуза страны. При этом не требовались ни диплом, ни аттестат или свидетельство о получении среднего или профессионального образования. Такая учеба была абсолютно бесплатной, а сами рабфаки стали своего рода подготовительными отделениями для поступления в высшую школу. Сначала на казанском рабфаке открыли пять дневных и три вечерних группы, через пару лет добавили еще две — в 1920 году численность студентов рабфака превышала 400 человек. По мнению историков, рабфак при КФУ сыграл значимую роль в подготовке национальных специалистов — прежде в университет брали единицы татар и представителей других национальностей. В 1923 году в числе 624 рабфаковцев насчитывалось почти 150 татар и полсотни чувашей. Структура рабфака в казанском вузе просуществовала без малого два десятилетия — факультет рабочей молодежи был закрыт в 1938 году.

25 сентября 1920 года в Казани прошел учредительный съезд Советов Татарской автономной республики. На нем делегаты избрали высший орган власти — Центральный Исполнительный Комитет Советов Татарской республики, в который вошли 59 человек, а столицей недавно созданной республики официально была утверждена Казань. На первом пленарном заседании ЦИК ТАССР через три дня выбрали президиум, куда вошли семь человек, а возглавил его Бурхан Мансуров, и сформировали правительство — республиканский Совнарком под руководством Сахибгарея Саид-Галиева.

Фото: Максим Платонов

25 сентября 2021 года «Реальное время» писало о том, что проблема получения полисов ОСАГО для городских автобусов в Казани в октябре может обернуться транспортным коллапсом. Наше издание решило выяснить, по какой причине страховые компании нарушают закон, предписывающий им реализовывать страховые полисы каждому автовладельцу, а также почему растут убытки страховых компаний от продажи страховок пассажироперевозчикам, хотя количество ДТП с участием общественного транспорта снижается.

Основание Якутска, Чумной бунт и отмена продовольственных карточек

25 сентября 1632 года считается днем основания столицы Республики Саха (Якутия) — города Якутска. Считается, что именно в этот день группа казаков под началом русского путешественника и землепроходца Петра Бекетова основала Ленский острог, позже его назовут Якутский. Целью строительства крепости было удержание окрестных земель, также за ее стенами хранился и собираемый ясак. Буквально через пару лет крепость отразила первое нападение — якутских князей, которые были недовольны новой властью. По прошествии 6 лет острог перерос в центр Якутского уезда, а в 1643 году его перенесли на левый берег озера Сайсары, после чего крепость получила статус города, который назвали Якутском. К концу XIX века в нем проживали 7 тысяч человек, сегодня — более 341 тысячи.

Чумной бунт. Акварель Эрнеста Лисснера, 1930-е годы. Фото wikipedia.org

25 сентября 1771 года жители Москвы устроили так называемый Чумной бунт. В то время в столице России свирепствовала эпидемия чумы, в 1771 году ее жертвами стали 60 тысяч человек. Чтобы предотвратить распространение смертельной заразы московский архиепископ Амвросий приказал спрятать чудотворную икону Боголюбской богоматери, которая находилась у Варварских ворот и сотни людей прикладывались к ней в надежде избежать чумной напасти. После того как допуск москвичей к иконе ограничили, в городе ударили в набат и тысячи людей, вооруженные кольями, топорами и дубинами, ворвались в Кремль в поисках архиепископа, но тому удалось прежде сбежать в Донской монастырь. Но спастись от мятежников Амвросию не удалось — его зверски убили в монастырских стенах. Подавлением московского бунта руководил граф Григорий Орлов, который позже занялся еще и ликвидацией эпидемии. Казней много не было — были повешены лишь четыре человека, которые участвовали в расправе над Амвросием.

25 сентября 1935 года в СССР снизили цены на хлеб и отменили продовольственные карточки на мясо, рыбу и сахар. А через неделю карточки на продовольственные товары и вовсе были ликвидированы. Вслед за их отменой последовал значительный рост цен, началась инфляция. Чтобы обеспечить минимальные потребности городского населения, на территории Союза в 1930 году ввели нормированное снабжение, после чего значительная часть продуктов питания и промтоваров начала распределяться по карточкам. Были сформированы четыре списка, устанавливающих иерархию норм по категориям. Ряд продовольственных и большинство промышленных товаров распределяли среди рабочих и служащих госпредприятий по ордерам, а крестьяне, кроме занятых выращиванием техкультур, должны были сами заботиться о своем продовольствии. Через пару лет в стране начали постепенно отменять продовольственные карточки — сначала упразднили карточки на яйца, молоко, сыр и большинство видов рыбы. Нормирование сохранялось на муку, хлеб, крупу, мясо, сельдь, сахар, растительное и сливочное масло. В 1934 году пленум ЦК помимо отмены карточек, установил новые розничные цены на ржаной и пшеничный хлеб и гораздо более высокие цены на муку. Так, 1 кг пшеничного хлеба начал стоить 1 рубль — в 2 раза дороже старой цены и на треть меньше коммерческой. Также из-за отмены нормирования к зарплате рабочих и служащих добавляли компенсацию.

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Первый европеец у Тихого океана, патент на граммофон и ввод пятидневки и восьмичасового рабочего дня

Считается, что 25 сентября 1513 года испанский конкистадор Васко Де Бальбоа в поисках мифического Эльдорадо пересек Панамский перешеек и первым из европейцев увидел Тихий океан, который тогда так еще не назывался. Прежде чем попасть на гору, откуда был виден океан, генерал Бальбоа вместе еще с 190 колонистами и индейцами-проводниками и носильщиками совершил 25-дневный переход. Выйдя на берег, Бальбоа решил назвать океан Южным морем. Король Испании, узнав об открытии, назначил конкистадора губернатором побережья открытого им моря, а сам Бальбоа чуть позже назвал эту территорию Перу.

25 сентября 1887 года житель США немецкого происхождения Эмиль Берлинер запатентовал граммофон — устройство для воспроизведения звука с граммофонной пластинки. Он не был первопроходцем в этом деле — за 10 лет до этого фонограф изобрел Томас Эдиссон. Но именно Берлинер внес значимый вклад в его усовершенствование: барабанные валики он заменил на круглые пластинки, для записи звука использовал резец, который проводом крепился к звуковоспринимающей мембране. Под действием звуковых волн резец двигался, а на лаковом диске таким образом записывался звук. Особую популярность в обществе граммофоны обрели в начале ХХ века, а их изобретатель за довольно непродолжительное время стал миллионером.

25 сентября 1926 года глава американской автомобильной компании Генри Форд объявил на своем заводе 8-часовую 5-дневную рабочую неделю. При этом это была вовсе не забота о сотрудниках — Форд таким образом предоставлял своим работникам время на хождение по магазинам. В одном из интервью промышленник пояснил, почему вдруг решил отказаться от 6-дневной 48-часовой рабочей недели, но сохранил тот же уровень зарплаты работникам: «В условиях растущего рынка жизненно необходимо обеспечить работникам свободное время, которое те смогут потратить на покупку и использование потребительских товаров, к коим относятся и автомобили». Страна Советов на тот момент еще работала с понедельника по субботу включительно, этот 48-часовой режим сохранялся до 1968 года, позже продолжительность рабочего времени в неделе сократили до 41 часа, 40-часовую рабочую неделю ввели весной 1991 года.