Казанские «краснобусы» не могут получить ОСАГО

Чтобы страховщики согласились вернуться в глубоко убыточный сегмент общественного транспорта, придется разрабатывать новый механизм распределения ответственности

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани и Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана пока не могут разрешить проблему приобретения полисов ОСАГО для городских автобусов, что грозит столице республики транспортным коллапсом уже в октябре, когда истечет срок старых страховок. «Реальное время» разбиралось, почему страховщики идут на нарушение закона, обязывающего их продавать полисы каждому, кто за ними обратится, а убытки страховых компаний от продажи страховок автопредприятиям растут, несмотря на сокращение количества ДТП с участием общественного транспорта.

Угроза городу и реформе



21 сентября Ассоциация АТП Татарстана распространила тревожное сообщение о том, что «в октябре на городские маршруты могут не выйти 100 автобусов», поскольку страховые компании уже более месяца отказывают перевозчикам в заключении договоров ОСАГО. «Данная проблема возникает постоянно, но в этом году она особенно обострилась», — написал на страничке ассоциации в соцсети ее председатель Сергей Темляков.

Как ранее сообщал Темляков, отсутствие договора ОСАГО в случае ДТП по вине водителя автобуса грозит не только тем, что ущерб от аварии будет возмещать собственник транспортного средства — автопредприятие — и штрафом за отсутствие страховки в 800 рублей, но и тем, что перевозчик потеряет лицензию, а водитель получит уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Страховые компании уже более месяца отказывают перевозчикам в заключении договоров ОСАГО. Фото: Максим Платонов

Перспектива транспортного коллапса в столице Татарстана выглядит вполне реальной. Сто автобусов из 800 имеющихся — это уже много, если учесть, что есть маршруты, на которых работает всего по четыре—шесть автобусов, а полисы ОСАГО на остальные 700 единиц казанского автопарка выданы не навечно, и их срок действия тоже скоро закончится.

И если учесть, что во множество отдаленных районов города ходят только «краснобусы», то транспортная реформа в Казани, в которую уже вбуханы баснословные деньги, рискует вот-вот провалиться.

«Ждем положительного решения»

В пятницу утром в разговоре с «Реальным временем» Сергей Темляков подтвердил, что проблема не решилась, но добавил: есть надежда, что переговоры со страховщиками увенчаются успехом и вопрос решится «в течение дня».

— Наш вопрос рассматривает регулятор — Нацбанк (Банк России, — прим. ред.), ждем положительного решения, — сообщил он к вечеру и пообещал проинформировать о получении решения Нацбанка.

«Реальное время» также обратилось за комментарием по поводу угрожающей ситуации на общественном транспорте в пресс-службу Казгорисполкома — по получении он будет опубликован.



«Не имеют права отказывать»

Между тем отказ от продажи полиса грозит серьезными санкциями страховым компаниям. Согласно ст. 15.34.1 КоАП РФ, «необоснованный отказ страховой организации, иностранной страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».

— Страховые компании не имеют права отказывать в заключении договора ОСАГО, — ответили «Реальному времени» на запрос о правомерности действий и ответственности страховых компаний в пресс-службе Банка России. — Призываем обращаться в Банк России с конкретными случаями отказов конкретных страховых компаний в заключении договоров ОСАГО с приложением документов (заявлений), видеофиксацией для возможного принятия мер воздействия со стороны Банка России.

— Страховщик не имеет права отказывать в заключении договора ОСАГО, — подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА), но уточнили: — В то же время, в тех случаях, когда заключение договоров ОСАГО с автотранспортными предприятиями происходит на основании тендера, страховая компания имеет право не принимать в нем участие. 13 сентября РСА получил обращения о ситуации с проблемой заключения договоров ОСАГО с автотранспортными предприятиями Татарстана, и в настоящее время Союз разбирается в этой ситуации и занимается ее решением. Мы рассчитываем, что в ближайшее время проблема будет решена.

Отказ от продажи полиса грозит серьезными санкциями страховым компаниям. Фото: Зураб Джавахадзе / iz.ru

Убыточный регион

Почему же, несмотря на четко прописанную ответственность и серьезные санкции за уклонение от заключения договоров, страховые компании стоят на своем?

— Существует ряд категорий транспорта, частота ДТП для которых превосходит среднюю для России в несколько раз, — говорят в РСА. — Причем проблема с каждым годом усугубляется: так, по данным ГИБДД, количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом — при том что количество аварий в целом по стране осталось на прежнем уровне. По данным РСА, частота ДТП с такси составляет 32,19%, тогда как средняя по стране — 5%. Аналогичная проблема наблюдается с автобусами: частота ДТП с ними составляет 11,91%, что более, чем в два раза превышает среднюю по РФ. Кроме того, существенно более высокую убыточность и частоту ДТП по сравнению с общероссийской демонстрируют и ряд регионов. Эта ситуация несет финансовые риски для страховщиков, которые берут на страхование по ОСАГО высокоубыточные сегменты транспорта.

В РСА предлагают решать эту проблему комплексно, «добиваясь не только более гибких подходов к тарификации (в том числе за счет расширения «тарифного коридора» как вниз, так и вверх), но и за счет снижения аварийности для тех сегментов транспорта, для которых она зашкаливает».

— Там, где система допуска и контроля водителей построена хорошо, частота ДТП находится практически на уровне среднероссийской — в районе 5%. Там же, где эта система не построена, аварийность может легко составлять 100%. Аналогичная разница заметна между регионами, власти которых ведут комплексную работу по снижению аварийности на дорогах и теми, где эта работа не входит в число приоритетных.

Там, где система допуска и контроля водителей построена хорошо, частота ДТП находится практически на уровне среднероссийской — в районе 5%. Фото: Максим Платонов

Цифры и свидетели

В Татарстане о проблеме аварийности на общественном транспорте не говорил и не писал только ленивый, а Сергей Темляков сообщил «Реальному времени» со ссылкой на данные ГИБДД УМВД России по Казани и городского Комитета по транспорту, что за 8 месяцев 2021 года количество ДТП по вине водителей городских автобусов снизилось в Казани на 10,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го:

— По вине водителей автобусов за 8 месяцев этого года произошло 33 ДТП (за 8 месяцев 2020 г. — 37 ДТП).

Однако опрос, запущенный Ассоциацией АТП РТ одновременно с размещением этой информации на страничке в соцсети, отразил малоутешительную реальность: на 17:00 24 сентября почти 76% его участников заявили, что были свидетелями нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов.

Страховой тупик

— Ситуация здесь действительно тупиковая, — считает вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. — Поскольку количество ДТП с участием этой категории автотранспорта постоянно растет, и сегодня уже ни одна страховая компания не хочет страховать автобусы, потому что они приносят очень большие убытки. Любой бизнес предполагает работу, по крайней мере не в минус. Так что страховые компании можно понять. Но и автобусы должны возить людей. Единственный выход, как мне представляется, — это вмешательство контролирующих органов. Кроме того, уже есть опыт, когда убыточные сегменты компании делят между собой, и каждый страховщик берет на себя долю ответственности. На днях прошла информация, что РСА разрабатывает такую программу, которая распределяет ответственность пропорционально доле на рынке — своего рода социальный проект. Но это тоже не совсем идеальный вариант. Идеальный — сделать тариф безубыточным, тогда страховые компании будут бороться и конкурировать за такие договоры.

По мнению Сабирова, владельцы автопарков должны «адекватно платить» за страховку — «рыночную цену». Тогда, дескать, и их отношение к соблюдению правил водителями станет по-настоящему ответственным.

— Но перевозчики утверждают, что они ведут работу с водителями, и успешно — количество ДТП по вине водителей сократилось…



— Ситуация принципиально не поменялась, автобусы по-прежнему гоняют, соревнуются за пассажиров. Это — с одной стороны. А с другой — за год подорожало все — и металл, и запчасти, и работа. Стоимость автомобилей резко выросла, и ремонт соответственно подорожал. Поэтому убытки страховых компаний растут, и страховых тарифов на их покрытие не хватает.

Плохой хороший новый механизм

— Поскольку страхование является социально ответственным бизнесом, РСА создает механизм, который позволит сделать ОСАГО доступнее для высокоубыточных категорий транспортных средств, подтвердили «Реальному времени» информацию Сабирова в РСА. — Риски по таким сегментам будут распределяться на все компании пропорционально их доле рынка в рамках перестраховочного пула. До тех пор, пока этот механизм не вступит в силу, проблемы заключения договоров ОСАГО с высокоубыточными сегментами транспорта будут решаться в «ручном» режиме. Так, аналогичная работа проводится по вопросу заключения договоров ОСАГО с автотранспортными предприятиями Татарстана.

Правда, если механизм, о котором говорят в РСА, будет принят, то расплачиваться за покрытие убытков от страхования ответственности владельцев «краснобусов» придется, по всей вероятности, другим участникам рынка ОСАГО. Страховщики наверняка захотят компенсировать убытки даже после их перераспределения, поэтому тарифы вполне могут вновь вырасти для аккуратных водителей других видов транспорта, включая личный.