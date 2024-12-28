В новогоднюю ночь в Казани продлят работу трамваев и троллейбусов

Фото: Динар Фатыхов

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, в Казани продлят работу наземного электрического транспорта. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

После окончания праздничных мероприятий казанцы смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами, которые будут курсировать по шести маршрутам до 02.00 1 января. На линии выйдут 16 единиц подвижного состава: 10 троллейбусов и 6 трамваев.

Казанский метрополитен 31 декабря будет работать до 24.00.

В дни новогодних каникул, с 29 декабря по 8 января, городской электрический транспорт, включая метрополитен, будет работать по графику выходного дня. Трамваи и троллейбусы будут курсировать с 05.30 до 23.30, а метрополитен — с 06.00 до 24.00.

По всем вопросам жители и гости города могут обращаться на горячую линию Комитета по транспорту по телефону: +7 (843) 223-28-28. В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) линия будет работать круглосуточно, а в остальные праздничные дни — с 8.00 до 17.00.

Напомним, в преддверии Нового года, 29, 30 и 31 декабря, муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно.

Рената Валеева