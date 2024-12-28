«Родина моя, заветные тропинки» — подведены итоги художественного конкурса

Фото: Мария Зверева

Уже более 20 лет проходит конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ. 2024-й не стал исключением.

— В этом году темой конкурса была выбрана «Родина моя, заветные тропинки». Выбрали ее неслучайно. Эта тема очень сокровенна для каждого из нас. Родина — это наш двор, улица, на которой мы живем, любимый город, республика, страна. Жюри было очень непросто выбрать лучших из лучших. В трех возрастных категориях — от 3 до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет — были поданы более 600 работ в двух номинациях: «Рисунок» и «Декоративно-прикладное искусство». Вы все — молодцы! Тема непростая, но все работы на очень высоком уровне, — поздравляя победителей и участников конкурса, подчеркнул руководитель пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский.

Он отметил, что за 20 лет в конкурсе приняли участие свыше 10 тысяч детей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего жюри определило 45 победителей. В каждой компании Группы состоялись свои награждения призеров конкурса. Сегодня заслуженные награды получали юные художники и творцы, чьи родители работают в головной компании — АО «ТАИФ».

Радмир Шильников стал победителем в средней возрастной группе — до 12 лет. Его рисунок поражает реалистичностью. Родина для молодого человека — это красота окружающей природы, шелест листвы и спокойный плеск волн Лебяжьих озер.

— Традиция участия в конкурсе в нашей семье стартовала со старшего сына. Сейчас уже не первый год свои силы пробует Радмир, — с гордостью за сына отметила мама героя — заместитель начальника одного из управлений компании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Рисовал 2,5 часа. Помогло то, что я третий год занимаюсь в художественной школе. Победе рад, — поделился эмоциями сам Радмир.

Как выяснилось, в квартире героя уже выделена специальная полка под трофеи и награды. В творческом конкурсе он побеждает уже не впервые. Эта работа и та, что отправлялась на участие в прошлом году, были признаны лучшими и вошли в итоговый календарь, созданный на основе картин юных конкурсантов, — это еще одна традиция конкурса. Но этим список побед Радмира не ограничивается: юноша не только профессионально рисует, но и не менее серьезно занимается хоккеем и уже всерьез задумывается о том, чтобы увеличить пространство под личную галерею славы.

А по завершении церемонии награждения всех участников ждало праздничное чаепитие.

Арсений Фавстрицкий