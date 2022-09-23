Рустам Минниханов: «В последние годы ситуация с маловодьем повторяется»

Президент Татарстана и глава Минприроды России обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в республике, что стало главной темой и на заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа

Татарстан очистится от экологических «бомб» замедленного действия. К концу 2024 года должны быть ликвидированы крупные объекты накопленного вреда: проходит рекультивация иловых полей в Казани, где скопилось 4 млн кубометров илового осадка, и демонтаж бездействующих трубопроводов возле нефтяного месторождения «Озерный» (РИТЭК). Общая стоимость проектов — свыше 9 млрд рублей, отчитывался министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на выездном заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа в Казани. Чуть ранее президент Татарстана и глава Минприроды России Александр Козлов обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в республике. Сейчас татарстанские власти договариваются о включении в федеральные программы проекта оздоровления реки Камы, а также очистки городской реки Ноксы, от которой зависит благополучие 1,5 млн казанцев. Но больше всего волнует вопрос поднятия уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки в 64 метра.



Москва вернулась к обсуждению повышения уровня Нижнекамской ГЭС



«День сегодня такой, с министром хорошо пообщались и с его командой, которая сегодня работает в Татарстане», — с приподнятым настроением приветствовал президент Татарстана коллег на выездном заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа в Доме правительства. За несколько часов до этого Рустам Минниханов уже успел провести рабочую встречу с федеральным министром, прилетевшим в Казань.

— Мы обсуждали с ним много разных проектов, и вопрос воды — один из приоритетных, — кратко сообщил об итогах, не вдаваясь в подробности переговоров, президент республики.

Чуть позже он раскроет детали беседы, например, то, что вновь вынесен на федеральную повестку вопрос о необходимости поднятия уровня Нижнекамского водохранилища.

— Этот вопрос обсуждают, так как в последние годы ситуация с маловодьем повторяется. В условиях снижения Каспийского уровня невозможно обеспечить круглогодичное полноводное движение в дельте Волги. Регулировка только уровня плотины не позволяет [решить вопрос], нужны более серьезные решения, о чем министр рассказал и попросил, чтобы мы тоже подключились к этой работе, — рассказал Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

— Поднятие уровня Нижнекамской ГЭС до отметки в 64 м позволит получить дополнительную емкость в 1 млн кубометров воды. Эта инициатива получила всеобщую поддержку регионов, но окончательное решение может быть принято после проведения комплексной работы по оценке возможных рисков социально-экономического характера для Удмуртии, Башкирии и Пермского края, — пояснил позднее министр экологии РТ Александр Шадриков.

Активно поддерживают позицию Татарстана федеральные ведомства. «Инициативу поддержал Минтранс России. Там считают, что поднятие уровня даст толчок развитию судоходства внутри страны. Кроме того, есть планы по развитию нового международного крупнотоннажного коридора «Север — Юг», которые соединит Россию со странами Юго-Восточной Азии», — добавил он. Для новой высоты нужно менять ПИР, а заказчиком могут выступить Росводресурсы.

Крупные источники «негатива» ликвидируют к 2024 году

Президент республики напомнил, что Татарстан является одним из самых многоводных регионов ПФО, на который приходится около 6,4% водных объектов, или 36 тысяч, и это «богатство надо беречь и сохранять». По его словам, в республике плотно занимаются оздоровлением и реабилитацией водных объектов. «В рамках нацпроекта «Экология» идет рекультивация иловых полей, что увидел сегодня министр Александр Козлов». По его словам, решение этой полувековой проблемы стало возможным благодаря федеральным средствам, работы идут в плановом режиме.

Всего по нацпроекту «Экология» Татарстан получил в течение последних трех лет 19 млрд рублей, из которых 3 млрд — за счет республиканского бюджета. За это время построено 13 очистных сооружений в разных районах республики. На очереди — еще 12.

Фото: president.tatarstan.ru

К концу 2024 года запланирована ликвидация двух крупных объектов накопленного экологического вреда, сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков. Проходит рекультивация иловых полей, расположенных в охранной зоне Куйбышевского водохранилища. На площади 100 га за полвека скопилось около 4 млн кубометров илового осадка. Стоимость работ — около 8 млрд рублей. Еще одним крупным объектом являются бездействующие трубопроводы месторождения нефти «Озерный». Они оказались затопленными несколько лет назад при поднятии уровня Нижнекамского водохранилища и представляют угрозу жителям. Затраты — 930 млн рублей. Из них 230 млн — от РИТЭК. Как сообщил Шадриков, глава Минприроды России подтвердил софинансирование из федерального бюджета.

В акватории водохранилища выявлено 90 затопленных судов. По искам природоохранной прокуратуры были вынесены судебные решения, которые обязали Росморречфлот поднять 75 судов. Их поддержало Минприроды РФ. Сейчас идет подготовка проектной документации, Татарстан станет пилотным регионом в их реализации, напомнил Шадриков. Получила одобрение инициатива Татарстана по оздоровлению Камы. По словам министра экологии республики, она будут включена в единую федеральную программу оздоровления рек страны.