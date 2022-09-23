Роберт Уразов: «Компании как СИБУР всегда ищут подходы, помогающие обыграть конкурента не массой, а умением»

Экспертное сообщество обсудило в Нижнекамске актуальные проблемы подготовки в современных условиях высокопрофессиональных кадров для промышленности

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ответы на актуальный вопрос — как должен измениться подход к подготовке сотрудников для отечественной промышленности — искали участники панельной дискуссии в рамках проходящего на этой неделе в Нижнекамске III открытого отраслевого чемпионата профмастерства PetroChemSkills — 2022. Участниками дискуссии стали эксперты — представители промышленности, образовательных учреждений, организаторы чемпионатов профмастерства различного уровня. В ходе обсуждений говорили и о роли цифровизации производства, и о значимости профессиональных соревнований, и о том, что поможет сделать инженерно-технические специальности популярными у молодежи, звучали советы, как выбирать профессию и что делать, если работа не в радость. Выступления спикеров вместе со студентами и преподавателями нижнекамского нефтехимического колледжа слушал корреспондент «Реального времени».

Глобальные задачи способны решать только те, кто работает с удовольствием

Задача подготовки кадров для промышленного сектора остается одной из актуальных в России. По данным статистики, 60% выпускников 9 и 11 классов выбирают среднее профессиональное образование. Однако работать после окончания ссуза по выбранной профессии начинают меньше половины. Еще одна проблема — качество подготовки студентов. Есть жалобы на несоответствие их навыков и компетенций уровню предприятий. Вопросы о том, как готовить учащихся профильных учебных заведений, чтобы их не пришлось переобучать на рабочем месте, как развивать компетенции, стали центральными на панельной дискуссии, посвященной теме «Рабочие профессии в эпоху технологической независимости и турбулентности». Ее организатором выступил СИБУР-холдинг, а само мероприятие стало важной частью III открытого отраслевого чемпионата профессионального мастерства PetroСhemSkills 2022 проходящего в эти дни в Нижнекамске.

Участниками дискуссии стали глава российского Агентства развития навыков и профессий и директор дивизиона «Кадровый потенциал» АСИ Роберт Уразов, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, директор по развитию производства и технологий компании СИБУР Илья Корженовский, врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков, глава татарстанского Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин и руководитель Корпоративного университета ООО «СИБУР» Рустам Галиахметов. Перед началом деловой программы они посетили основные площадки чемпионата профмастерства, пообщались с участниками и экспертами.

— Все стартовало в 2019 году с простой идеи, которую Корпоративный университет СИБУРА взял на вооружение и понес, как говорится, в массы. Первые чемпионаты были только корпоративные, а сейчас в них участвуют уже 17 российских компаний. И очень хорошо, что отрасль объединяется вокруг одного из лидеров нефтегазохимической отрасли страны. Выросла и численность конкурсантов — было 130, стало 200. И важно, что вместе со взрослыми соревнуются школьники — это такая неразрывная связь поколений, когда дети могут своими глазами видеть, как добывается хлеб, каким образом создается прибавочный продукт, как работает сама отрасль, — поделился с «Реальным временем» Роберт Уразов.

Перед началом деловой программы эксперты посетили основные площадки чемпионата профмастерства, пообщались с участниками и экспертами

Эксперт, который с 2012 года занимается вопросами профессиональной подготовки российской молодежи, не понаслышке знаком с проблемами в этой сфере, практически в самом начале дискуссии дал студентам колледжа нефтехимии и нефтепереработки, сидящим в зале, «вредный» совет — прогулять учебу, но зато своим глазами увидеть, как работают над заданиями участники отраслевого чемпионата: «Пообщайтесь с теми, кто приехал на чемпионат. Вам это в жизни пригодится гораздо больше, чем очередной предмет или неуд, который вам поставят за прогул этого предмета. Это будет крайне полезно из-за того, что вы получите не просто образ — как кто-то что-то делает, а вы сможете прикоснуться к лучшим сотрудникам российских предприятий. Тем более они не сильно старше вас, но это лучшие представители, можно сказать, элита российских нефтехимических компаний — не будут на конкурс профмастерства отправлять рядового сотрудника. Если вы найдете возможность с ними познакомиться, пообщаться, поверьте, в вашей будущей карьере произойдут достаточно серьезные изменения».

Обращаясь к студентам, Уразов дал еще один совет — не работать в нелюбимой профессии. По его мнению, это то же самое, что жить с нелюбимым человеком — это только разрушает семью, а в случае с нелюбимой работой убивает весь драйв. Таким сотрудникам, считает он, сложно строить карьеру, решать какие-то глобальные задачи. На это, по мнению спикера, способны только те, кто приходит на работу с удовольствием.

— Допустим, вы пришли учиться на аппаратчика, а по душе вам сварка, ну бросьте вы это дело — не надо бояться признавать ошибки. Да, вы, может быть, и потеряете 1—2 года, но затем вы получите огромный эффект от того, что то, что вы будете делать, будет вам по-настоящему нравится. Представьте сейчас, что вы 30 лет будете заниматься тем, что не нравится — да вы с тоски умрете, не надо этого делать.

Рассуждая о том, какие подходы при наборе сотрудников сегодня берут на вооружение промышленные гиганты России, глава Агентства развития навыков и профессий отметил:

— Если брать Нижнекамск, СИБУР или «Газпромнефть» — это реально компании, которые реализуют проекты мирового уровня, они бьются всерьез с сильнейшими гигантами зачастую в неравных политических условиях. А это означает, что эти компании всегда будут искать такие подходы, когда смогут обыграть своего конкурента не массой, а умением.

Также Роберт Уразов коснулся темы подготовки Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек», в котором ежегодно принимают участие призеры корпоративного первенства СИБУРа. В условиях быстро меняющихся экономических условий просчитывались различные варианты в разработке стандартов соревнований. Вместо прямых европейских практик рассматривался вариант использования так называемого параллельного импорта, но все-таки от этой практики решили отказаться:

— Тот же самый Китай, Иран или Египет продолжают участие в мировых чемпионатах, практики у них все равно оседают. Я считаю, это не очень хороший путь — бессмысленно пытаться копировать стандарты, которые люди уже создали. Мы сделали ставку на создание своих собственных стандартов, которые основываются на двух направлениях — сохранение уровня производительности и создание стандартов, основанных на конкурентных преимуществах. Раньше при проведении международного чемпионата Запад протаскивал свои элементы, но при этом наши старательно блокировал.

Эксперт дал студентам колледжа нефтехимии и нефтепереработки, сидящим в зале, «вредный» совет — прогулять учебу, но зато своим глазами увидеть, как работают над заданиями участники отраслевого чемпионата

Расширение границ цифровизации как вызов для аппаратчиков

Говорили на панельной дискуссии и о том, как изменились требования СИБУРА к компетенциям рабочих и инженерных специальностей и какие навыки компания выдвигает сегодня на первый план. Как рассказал директор по развитию производства и технологий компании Илья Корженовский, следом за внедрением каких-то новых производств или технологий идет специальное программное обучение сотрудников — прокачка их умений и навыков в работе в новых условиях.

В частности это включение необходимых сегодня цифровых навыков в работу аппаратчиков технологических процессов.

— Сейчас очень важно, чтобы те, кто непосредственно эксплуатирует наши производственные установки, были глубоко разбирающимися в цифровых инструментах — их сейчас внедряется масса. Взять, к примеру, наш ЭКОНС, когда в онлайн-режиме на большом экране указаны все технологические нормы по основным затратам — энергетика, экология и другие. И ведя процесс, аппаратчик должен не просто делать это без оглядки, а в соответствии с этими показателями уметь корректировать технологический процесс, понимать, как это делать. Это совсем другая глубина понимания и знаний цифровых инструментов.

Еще одно новшество — «мобильный обход», когда во время обхода установки аппаратчик вносит в специальную программу показатели по определенному заданию. После чего они в автоматическом режиме передаются в корпоративную систему и затем на их основе, например, могут приниматься решения о ремонте какого-то участка. Как считает Илья Корженовский, цифровизация технологических процессов будет только расширяться, а это «уже совсем другой вызов для аппаратчиков».

Еще одна актуальная тенденция на предприятиях СИБУРа — многозадачность каждого сотрудника, что требует широты и глубины знаний. К примеру, тот же аппаратчик должен уметь при необходимости подхватить выполнение задачи другого коллеги. Поэтому профессиональные функции любого сотрудника не должны ограничиваться строго его рабочим местом. Во внедрении этой идеи на предприятиях холдинга свою роль как раз-таки сыграл проводимый СИБУРом чемпионат профмастерства, отметил Корженовский.

Обращаясь к студентам, Уразов дал еще один совет — не работать в нелюбимой профессии. По его мнению, это то же самое, что жить с нелюбимым человеком — это только разрушает семью, а в случае с нелюбимой работой убивает весь драйв

«Высшей школе важно знать, что именно нужно производству»

Вопрос №1, который не снимается с повестки российской промышленности, — обеспечение предприятий высококвалифицированными, а главное подготовленными кадрами, уровень которых будет соответствовать технологическому состоянию производственных комплексов. Не секрет, что зачастую молодые работники, приходя после вуза или колледжа на производство, просто-напросто не знают, что и как им делать.

Рассуждая об этой проблеме, врио ректора КХТИ Юрий Казаков отметил, что для решения этой проблемы вузы должны работать в тесной связке с партнерами-промышленниками: «Высшей школе важно знать, какие знания, умения и навыки сегодня востребованы на производстве, для кого именно готовить специалистов».

Еще один момент связан с преподавательским контингентом: «В определенный момент было такое упущение в той связи, что важно не только то, чему мы учим, но и то, кем мы учим. Во многих вузах есть преподаватели, которые ни разу не были на производстве», — поделился проблемой Казаков.

Подняли на панельной дискуссии и вопрос реальной помощи высшей школы предприятиям в деле быстрой перестройки знаний и навыков персонала предприятий. Одним из действенных инструментов, решающих эту задачу, считает Казаков, станет победа КХТИ и СИБУРА в федеральном конкурсе по созданию инженерной школы по направлению «Химические технологии», где нефтехимический холдинг стал ключевым партнером казанского вуза. В этой связи под запросы и потребности, какими знаниями и умениями должны владеть специалисты будут формироваться учебные программы магистрата и дополнительного профобразования.

О том, какие задачи сегодня бизнес ставит перед государством, говорил Эмиль Губайдуллин — глава Центра развития профессиональных компетенций Татарстана. По его мнению, сегодня существуют три основных направления, которые, по сути, созвучны с риторикой предыдущих спикеров: подготовка кадров, которых не нужно потом переобучать, многофункциональных специалистов и дефицит профессиональных кадров.

— Меня пугает, когда говорят о задаче подготовить специалиста за 1 год и 10 месяцев. Если он пришел в техникум после 9-го класса, то этот срок потребуется только для программы средней школы, даже если после 11-го — хватит ли этого времени, чтобы подготовить кадры для сложного промышленного производства? Здесь важно найти золотую середину.

Говорили на панельной дискуссии и о том, как изменились требования СИБУРА к компетенциям рабочих и инженерных специальностей и какие навыки компания выдвигает сегодня на первый план

«Должна быть социальная ответственность и бизнеса, и всех остальных, чтобы молодежь развивалась»

Так совпало, что панельная дискуссия состоялась в день рождения города нефтехимиков — Нижнекамска. Сегодня львиная доля его жителей так или иначе, связана с его градообразующим предприятием — «Нижнекамскнефтехимом». О роли профподготовки сотрудников компании для дискуссии говорил мэр Рамиль Муллин.

— В современных условиях обеспечение кадрами — одно из самых приоритетных направлений. Идет борьба за умы, за людей, именно они являются движущей силой экономики. Если есть стабильная экономика, то будет развиваться и социальная политика. С одной стороны, идет роботизация, цифровизация промышленности, но с другой — большой дефицит человеческого ресурса. Даже в рамках Нижнекамска мы много говорим о развитии производств, создаем промпарки, но мы не можем найти людей, которые бы решили проблему с кадрами для этих направлений.

По мнению градоначальника, чемпионат, который второй раз проводит СИБУР на площадке нижнекамского колледжа, — отличная возможность увидеть лучшие практики, наработки, лучших специалистов в отрасли, которые могли бы стать примером для молодежи, дать им понять — «у них есть будущее, если они будут похожи на участников чемпионата».

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Также во время выступления Рамиль Муллин подчеркнул, что город намерен и дальше плотно сотрудничать с промышленным холдингом, реализуя с СИБУРом совместные проекты, присутствие компании будет чувствоваться везде: «Даже в новом бренде города, который был разработан в этом году, основой идет химическая формула. Это есть наша основа — основа развития этой территории».

Что поможет решить кадровый голод российской промышленности с учетом современных вызовов и повысить престиж рабочих профессий? Своим мнением по этому поводу во время дискуссии поделился руководитель Корпоративного университета СИБУ Рустам Галиахметов.

Одним из способов популяризации рабочих профессии в молодежной среде он назвал проведение таких чемпионатов профессионального мастерства, которые в 2018 году инициировал СИБУР. О значимости этого мероприятия, подчеркнул Галиахметов, говорит то, внимание и интерес к чемпионату проявляют генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и руководство Нижнекамска. Это означает, что холдинг заинтересован в повышении компетенций своих сотрудников, их профессиональном росте. Внимание к чемпионату со стороны города свидетельствует, что молодежь здесь на первом месте, отметил спикер. Говоря в целом о ситуации с профподготовкой, Рустам Галиахметов категорично заявил:

— Плакаться можно сколько угодно, но оборудование должно эксплуатироваться, установки работать, причем безопасно, и выпускать конкурентоспособную продукцию того качества, которое нужно потребителю. Через эту призму очень важно сейчас занимать агрессивную позицию — не рекомендовать проводить подобного рода чемпионаты, не рекомендовать участвовать, а тут должна быть социальная ответственность и бизнеса, и всех остальных, кто к этому причастен, чтобы молодежь развивалась, повышала свои навыки.