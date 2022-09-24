Знарок упускает ситуацию из рук в начале сезона и срывается на журналистах

Теперь мы видим старого «доброго» Олега Знарка

После восьми игр нового сезона болельщики окончательно увидели те «болячки», с которыми столкнулся звездный состав «Ак Барса». Это недостаток стабильности и слишком много склок и придирок хоккеистов друг к другу. На этом фоне абсолютно ожидаемо раскрылся в знакомой всем ипостаси наставник команды Олег Знарок, который принялся решать проблему через перебранки с представителями СМИ. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как Казань, спустя три недели, увидела всем знакомого Знарка.

Одно рабочее звено и абсолютно нерабочее большинство. Две главные болезни «Ак Барса»

«Зеркальное» двухматчевое противостояние «Ак Барса» с московским «Спартаком» сначала в Москве, а потом в Казани стало показателем того, насколько нестабильна казанская команда на старте сезона 2022/23. Разница всего лишь в 4 дня, а игры, которые команда Олега Знарка провела с одной командой — московским «Спартаком», разительна.

Если в Москве «барсы» контролировали ход матча, играли в свою игру, получалась реализация и порой наконец-то казалось, что хоккеисты сами получают удовольствие от своей игры, то в казанском матче все вновь было похоже на потуги коллектива, который только-только собрался вместе и вкатывается в игровой ритм. Лишь благодаря игре Тимура Билялова на последнем рубеже во втором поединке казанцы не провалили матч еще во втором периоде.

Если не пытаться копать глубоко и выковыривать каждый упущенный момент по отдельности, то после восьми игры чемпионата можно резюмировать две основные болезни «Ак Барса» Олега Знарка.

Лишь благодаря игре Тимура Билялова на последнем рубеже во втором поединке казанцы не провалили матч еще во втором периоде. Фото: ak-bars.ru

Во-первых, пожалуй, впервые за последнее десятилетие «Ак Барс» выглядит командой одного звена, что не очень вписывается в историческую концепцию казанской команды, которая при Зинетуле Билялетдинове всегда имела баланс в распределении ролей между пятерками.

У звездных экс-динамовцев Вадима Шипачева (2+0) и Дмитрия Кагарлицкого (0+2) две шайбы на двоих. При этом исчезновение из состава сравнительно молодых Никиты Дыняка и Кирилла Панюкова выглядит как жест отчаяния от тренерского штаба, который беспорядочно тасует состав в поиске ответа, как еще можно исправить ситуацию.

Сегодня у «Ак Барса» более-менее работает только одна тройка нападения — условно связка Радулова. Тройка Галиев — Семенов — Радулов пока что самая результативная. На счету Радулова 8 (5+3) очков, у Семенова 9 (4+5), а Станислав Галиев пока отмечается только результативными передачами — у него их пять. Таким образом у этой ударной тройки нападения в совокупности девять шайб.

Однако даже эти парни никак не могут справиться и пересилить вторую «болезнь», которой захандрила казанская команда — это реализация большинства. Уже более тридцати попыток «Ак Барс» использовал впустую на льду, когда звездным хоккеистам, набиравшим по 40+ очков в своих предыдущих командах, не удается затолкать хотя бы одну несчастную шайбу.

В «Динамо» Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, например, были главными экспертами по большинству. В команде у Олега Знарка — как отшибло.

А между тем вопросы о том же Шипачеве все больше и больше выводят из себя главного тренера «Ак Барса».

У звездных экс-динамовцев Вадима Шипачева (на фото) и Дмитрия Кагарлицкого две шайбы на двоих. Фото: ak-bars.ru

Срывы и перебранки с журналистами. Знарок вернулся в привычную ипостась.

Вот тут-то и скрыт еще один подводный камень, который мешает команде начать играть. Наставник «Ак Барса» Олег Знарок вновь стал «включать» привычного и всем давно знакомого Олега Знарка. Не всегда выбирающего выражения на пресс-конференциях, постоянно конфликтующего с журналистами и огрызающегося на них из-за неудобных вопросов.

Знарка, который еще летом, во время подготовки к сезону будучи на позитиве старался шутить в беседах с журналистами и даже сам просил пресс-службы продлить «сеанс» ответов на накопленные вопросы, сегодня не узнать. Точнее наоборот, сейчас мы наконец-то увидели того самого настоящего специалиста, который некогда запомнился с характерным жестом, когда он провел пальцем по горлу в сторону тренера сборной Швеции. Впрочем, даже на том июльском пресс-подходе российско-немецкий специалист в один момент не сдержал себя в руках и выпалил «Что ты дурку включаешь?».

Теперь же из своего арсенала Знарок достал тяжелую артиллерию:

«Отвечайте за свои слова. Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. Еще своими мыслями делиться я должен»… Это только маленькая выдержка с последней пресс-конференции после проигранного матча со «Спартаком» (0:2).

Перманентные поиски провокаторов и ответы на манер «сам дурак» никогда не вызывали симпатию у болельщиков и журналистов, а теперь, когда очевидно ситуация у тренерского штаба не под контролем, а стабильного результата «Ак Барс» дать не готов, тренер казанской команды уже откровенно срывается на открытую конфронтацию, а вместо четких ответов на поставленные вопросы и попыток объяснить сложившийся кризис, Олег Валерьевич только ехидничает, проявляет скрытую (и не совсем скрытую) агрессию и намекает на то, что журналисты не понимают в хоккее, чтобы задавать ему, маэстро, вопросы о кадровых перестановках в составе.

Вот так выглядела часть диалога представителей медиа со Знарком в среду:

— Как оживить игру Вадима Шипачева на старте сезона? Вроде убрали из его звена Кагарлицкого, а он забегал в четвертом звене, момент создал, удаление заработал.

— Это с вашей точки зрения? Вы как тренер тоже знаете?

— Я видел, как он создал момент и заработал удаление.

— Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. И с вами я этим делиться не буду.

— Так, а как оживить Шипачева на старте сезона?

— Стараемся. Мы от него ждем большего: и мы, и вы.

— Иногда бывает такой прием, что тренеры сажают в запас звездного игрока…

— Вы хотите, чтобы я Шипачева в запас посадил?

— Не было ли у вас такой мысли?

— А, я еще и мыслями своими делиться должен, — возмутился наставник «Ак Барса».

Думается, что при таких перебранках с представителями СМИ уже в сентябре, нас ждет веселое представление в остальных 60 играх регулярки. Остается только надеяться, что команда наконец начнет притираться, а не искать виноватых на льду и предъявлять друг к друг претензии с высоты своей звездности. Пока что мы видим столкновение амбиций у хоккеистов, среди которых каждый считает себя главной звездой команды.