Знарок упускает ситуацию из рук в начале сезона и срывается на журналистах
Теперь мы видим старого «доброго» Олега Знарка
После восьми игр нового сезона болельщики окончательно увидели те «болячки», с которыми столкнулся звездный состав «Ак Барса». Это недостаток стабильности и слишком много склок и придирок хоккеистов друг к другу. На этом фоне абсолютно ожидаемо раскрылся в знакомой всем ипостаси наставник команды Олег Знарок, который принялся решать проблему через перебранки с представителями СМИ. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как Казань, спустя три недели, увидела всем знакомого Знарка.
Одно рабочее звено и абсолютно нерабочее большинство. Две главные болезни «Ак Барса»
«Зеркальное» двухматчевое противостояние «Ак Барса» с московским «Спартаком» сначала в Москве, а потом в Казани стало показателем того, насколько нестабильна казанская команда на старте сезона 2022/23. Разница всего лишь в 4 дня, а игры, которые команда Олега Знарка провела с одной командой — московским «Спартаком», разительна.
Если в Москве «барсы» контролировали ход матча, играли в свою игру, получалась реализация и порой наконец-то казалось, что хоккеисты сами получают удовольствие от своей игры, то в казанском матче все вновь было похоже на потуги коллектива, который только-только собрался вместе и вкатывается в игровой ритм. Лишь благодаря игре Тимура Билялова на последнем рубеже во втором поединке казанцы не провалили матч еще во втором периоде.
Если не пытаться копать глубоко и выковыривать каждый упущенный момент по отдельности, то после восьми игры чемпионата можно резюмировать две основные болезни «Ак Барса» Олега Знарка.
Во-первых, пожалуй, впервые за последнее десятилетие «Ак Барс» выглядит командой одного звена, что не очень вписывается в историческую концепцию казанской команды, которая при Зинетуле Билялетдинове всегда имела баланс в распределении ролей между пятерками.
У звездных экс-динамовцев Вадима Шипачева (2+0) и Дмитрия Кагарлицкого (0+2) две шайбы на двоих. При этом исчезновение из состава сравнительно молодых Никиты Дыняка и Кирилла Панюкова выглядит как жест отчаяния от тренерского штаба, который беспорядочно тасует состав в поиске ответа, как еще можно исправить ситуацию.
Сегодня у «Ак Барса» более-менее работает только одна тройка нападения — условно связка Радулова. Тройка Галиев — Семенов — Радулов пока что самая результативная. На счету Радулова 8 (5+3) очков, у Семенова 9 (4+5), а Станислав Галиев пока отмечается только результативными передачами — у него их пять. Таким образом у этой ударной тройки нападения в совокупности девять шайб.
Однако даже эти парни никак не могут справиться и пересилить вторую «болезнь», которой захандрила казанская команда — это реализация большинства. Уже более тридцати попыток «Ак Барс» использовал впустую на льду, когда звездным хоккеистам, набиравшим по 40+ очков в своих предыдущих командах, не удается затолкать хотя бы одну несчастную шайбу.
В «Динамо» Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, например, были главными экспертами по большинству. В команде у Олега Знарка — как отшибло.
А между тем вопросы о том же Шипачеве все больше и больше выводят из себя главного тренера «Ак Барса».
Срывы и перебранки с журналистами. Знарок вернулся в привычную ипостась.
Вот тут-то и скрыт еще один подводный камень, который мешает команде начать играть. Наставник «Ак Барса» Олег Знарок вновь стал «включать» привычного и всем давно знакомого Олега Знарка. Не всегда выбирающего выражения на пресс-конференциях, постоянно конфликтующего с журналистами и огрызающегося на них из-за неудобных вопросов.
Знарка, который еще летом, во время подготовки к сезону будучи на позитиве старался шутить в беседах с журналистами и даже сам просил пресс-службы продлить «сеанс» ответов на накопленные вопросы, сегодня не узнать. Точнее наоборот, сейчас мы наконец-то увидели того самого настоящего специалиста, который некогда запомнился с характерным жестом, когда он провел пальцем по горлу в сторону тренера сборной Швеции. Впрочем, даже на том июльском пресс-подходе российско-немецкий специалист в один момент не сдержал себя в руках и выпалил «Что ты дурку включаешь?».
Теперь же из своего арсенала Знарок достал тяжелую артиллерию:
«Отвечайте за свои слова. Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. Еще своими мыслями делиться я должен»… Это только маленькая выдержка с последней пресс-конференции после проигранного матча со «Спартаком» (0:2).
Перманентные поиски провокаторов и ответы на манер «сам дурак» никогда не вызывали симпатию у болельщиков и журналистов, а теперь, когда очевидно ситуация у тренерского штаба не под контролем, а стабильного результата «Ак Барс» дать не готов, тренер казанской команды уже откровенно срывается на открытую конфронтацию, а вместо четких ответов на поставленные вопросы и попыток объяснить сложившийся кризис, Олег Валерьевич только ехидничает, проявляет скрытую (и не совсем скрытую) агрессию и намекает на то, что журналисты не понимают в хоккее, чтобы задавать ему, маэстро, вопросы о кадровых перестановках в составе.
Вот так выглядела часть диалога представителей медиа со Знарком в среду:
— Как оживить игру Вадима Шипачева на старте сезона? Вроде убрали из его звена Кагарлицкого, а он забегал в четвертом звене, момент создал, удаление заработал.
— Это с вашей точки зрения? Вы как тренер тоже знаете?
— Я видел, как он создал момент и заработал удаление.
— Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. И с вами я этим делиться не буду.
— Так, а как оживить Шипачева на старте сезона?
— Стараемся. Мы от него ждем большего: и мы, и вы.
— Иногда бывает такой прием, что тренеры сажают в запас звездного игрока…
— Вы хотите, чтобы я Шипачева в запас посадил?
— Не было ли у вас такой мысли?
— А, я еще и мыслями своими делиться должен, — возмутился наставник «Ак Барса».
Думается, что при таких перебранках с представителями СМИ уже в сентябре, нас ждет веселое представление в остальных 60 играх регулярки. Остается только надеяться, что команда наконец начнет притираться, а не искать виноватых на льду и предъявлять друг к друг претензии с высоты своей звездности. Пока что мы видим столкновение амбиций у хоккеистов, среди которых каждый считает себя главной звездой команды.
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