День в истории: Галилео Галилей был прав!

Чем примечательна дата 24 сентября?

Сегодня, 24 сентября, в России — День герба и флага Республики Крым, в мире — Международный день караванщика. 24 сентября пророк Мухаммед закончил свою хиджру, обнаружили планету Нептун, в России впервые сыграли в футбол, католическая церковь извинилась за то, что предала инквизиции Галилео Галилея, в Казани началась реконструкция улицы Пушкина, Рустам Минниханов обратился к Госсовету с самым длинным посланием, Константин Арцеулов выполнил «штопор». Родились художница Нафиса Гильманова, фаворит Екатерины II Григорий Потемкин, писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Умерли писатель Муса Акъегет, врач и алхимик Парацельс, ювелир Карл Петер Фаберже. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Президент Татарстана показал рекорд

24 сентября 1923 года в Стамбуле скончался писатель Муса Акъегет. Родился в Пензенской губернии, где он, в частности, выучил французский язык. В Московский университет не приняли из-за национальности. Первая повесть «Хисаметдин менла» выходит в 1886 году, на следующий год Акъегет устраивается в популярную тюркскую газету в Бахчисарае «Тәрҗеман», но вскоре уезжает в Турцию. Известно, что там он, в частности, работал в Стамбульской библиотеке, писал научные труды, пробовал выпускать газету «Мәтин».

24 сентября 1965 года в Ташкенте родилась Нафиса Гильманова. Училась на факультете искусств в Ташкентском педагогическом университете, стажировалась в Репинском институте в Санкт-Петербурге. Преподает в Ташкентском архитектурно-строительном институте. Основной жанр — натюрморт и пейзажи, вдохновленные и «малыми голландцами», и видами Бухары, Хивы. Автор нескольких учебников.

24 сентября 2002 года в Казани началась реконструкция одной из старейших центральных улиц — Пушкина. Почти до конца XIX века она называлась Верхней Федоровской, потому что начиналась от Троице-Феодоровского монастыря на берегу Казанки. Ее продолжением была Театральная улица, проходившая через Театральную площадь до сада. В 1899 году во время празднования 100-летия Александра Сергеевича Пушкина улицы объединили и назвали его именем. А в 1996 году ее вновь объединили уже с улицей Куйбышева, продлив до площади Куйбышева (сейчас — площадь Тукая) и сквера имени Тукая.

Фото: tatarstan.ru

24 сентября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету республики с рекордно длинным посланием, чтение его заняло около 70 минут. Выступление президента многим показалось суперпозитивным. Он дал высокую оценку проведению ЧМ-2018 и выборов, отметил «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций», и напомнил о «языковом вопросе».

24 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что повестку на допрос в Верховный суд РТ планируют направить «вору в законе» Роману Сычеву (он же Сыч и Рома Казанский). Он проходит свидетелем обвинения по делу своего соратника Сергея Нейдерова. Последнего силовики считают криминальным «рулевым» всея республики. По данным источников «Реального времени», найти статусного свидетеля будет непросто — в последний раз силовики общались с Сычом в мае в Москве. После чего тот, по слухам, улетел из страны.

Нейдеров. Фото: Ирина Плотникова

Англичане в Петербурге начали играть в футбол

24 сентября 1893 года в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол. Игроков тогда набрали из англичан, которые работали в Санкт-Петербурге, и разных спортсменов: пловцов, бегунов, велосипедистов. Игроки поделились на команды непосредственно перед матчем. К сожалению, кто и с каким счетом выиграл тогда матч, неизвестно, однако игроки сильно извалялись в грязи и смешили публику, писал журналист газеты «Петербургский листок».

24 сентября 1916 года русский летчик Константин Арцеулов впервые сознательно выполнил «штопор» и вывел из него самолет. На высоте 2 тысяч метров самолет «Ньюпор-21» по воле летчика вошел в «штопор», а затем вышел. Арцеулов выполнил трюк дважды, в общей сложности сделал в воздухе восемь витков. После этого «штопор» вошел в обязательную программу Качинской авиашколы, став фигурой высшего пилотажа.

Фото wikipedia.org

Открыли Нептун

По преданию, 24 сентября 622 года пророк Мухаммед закончил хиджру, путешествие из Мекки в Медину. Пророк начал проповедовать ислам в Мекке. Он говорил, что каждому народу дано свое писание и свой пророк. Для арабов таким является он — Мухаммед. В Мекке много лет не обращали внимания на эти высказывания, после чего Мухаммед объявил жителей нечестивыми, которые будут гореть в аду. После этого его подвергли бойкоту, новоявленный пророк совершил хиджру — переселение в Медину. В дороге его сопровождали сотни последователей-муджахиров, он сплотил разобщенных арабов и установил контроль над Мединой. Впоследствии год хиджры стал первым годом мусульманского летоисчисления, и с этого момента начинается история ислама.

24 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории Иоганн Готфрид Галле со своим помощником д’Арре на основании расчетов французского математика Урбена Жан Жозефа Леверье обнаружил планету Нептун. О ее существовании догадывались давно из-за подозрительного поведения Урана. Сначала Иоганн Галле нашел в заданном участке не нанесенную на карту яркую точку. Затем он использовал более мощное оборудование, что позволило точно определить: это восьмая планета в Солнечной системе.

24 сентября 1989 года папа римский Иоанн Павел II объявил, что Галилео Галилей был прав. Он публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей был подвергнут преследованиям инквизиции в 1633 году за то, что активно защищал гелиоцентрическую систему мира. В течение девяти лет он писал римскому папе, пытаясь опровергнуть приписываемое ему безбожие. Спустя 337 лет после его смерти католическая церковь в первый и единственный раз принесла публичные признания несправедливости осуждения еретика.