Аналитика «Реального времени»: рейтинг регионов России по внешней торговле
Санкции и новая политическая реальность трансформируют внешнюю экономику страны и вынуждают искать новые рынки. Сегодня тройка регионов-лидеров внешней торговли представлена Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», из Приволжского федерального округа в топ попал только Татарстан, занявший в рейтинге 5-е место, после нефтяного Ханты-Мансийска.
В прошлом году внешнеторговый оборот российских регионов рос, что было обусловлено низкой базой коронавирусного 2020 года. Однако 2022 год изменит расстановку сил. На объемы экспорта и импорта регионов будут влиять санкции, ограничения, введенные на поставку продукции в Россию, и легализация параллельного импорта.
Методика рейтинга
Рейтинг составлялся на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС России) за 2021 год. Статистика внешней торговли России не раскрывается более полугода. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе таможни, это сделано «во избежание некорректных оценок». Последний раз данные об итогах внешней торговли, согласно данным сайта ФТС России, обновлялись 22 марта 2022 года. В открытом доступе — только январские цифры, которые не являются корректными для построения рейтинга.
Лидеры внешней торговли Российской Федерации
|
|
Регион РФ
|
Экспорт, млрд долларов
|
Импорт,
млрд долларов
|
Внешнеторговый оборот, млрд долларов
|
1
|
Москва
|
205,6
|
128,9
|
334,5
|
2
|
Санкт-Петербург
|
29,9
|
26,6
|
56,5
|
3
|
Московская область
|
11,4
|
33,6
|
45
|
4
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
17,5
|
0,5
|
18
|
5
|
Татарстан
|
12,1
|
5,5
|
17,6
|
6
|
Свердловская область
|
9,3
|
8
|
17,3
|
7
|
Кемеровская область — Кузбасс
|
15,3
|
0,8
|
16,1
|
8
|
Ростовская область
|
11,6
|
2,9
|
14,5
|
9
|
Краснодарский край
|
7,6
|
5,6
|
13,2
|
10
|
Ленинградская область
|
8,4
|
4,4
|
12,8
|
11
|
Сахалинская область
|
11,4
|
0,4
|
11,8
|
12
|
Калининградская область
|
2,4
|
8,8
|
11,2
|
13
|
Челябинская область
|
7,3
|
3,5
|
10,8
|
14
|
Приморский край
|
3,4
|
7,2
|
10,6
|
15
|
Иркутская область
|
8,4
|
2,1
|
10,5
По данным ФТС России
Объемы экспорта выросли почти у всех субъектов Российской Федерации из ведущей десятки, исключение составила Сахалинская область, увеличившая объем экспорта всего на 0,8%. Татарстан, объем экспорта которого в 2020 году упал почти на 43%, смог вернуть утраченные позиции и подняться на 5-е место. Напомним, по итогам 2020 года республика занимала 9-е место.
Ведущие регионы России по экспорту в 2021 году
|
Регион
|
Экспорт, млрд долларов
|
Изменение, % (млрд долларов)
|
1
|
Москва
|
205,6
|
+56%
(в 2020 году — 131,3)
|
2
|
Санкт-Петербург
|
29,9
|
+42%
(в 2020 году — 21)
|
3
|
Ханты-Мансийский округ
|
17,5
|
+13%
(в 2020 году 15,45)
|
4
|
Кемеровская область
|
15,3
|
+35 %
(в 2020 — 11,3)
|
5
|
Татарстан
|
12,1
|
+ 55%
(в 2020 — 7,8)
|
6
|
Ростовская область
|
11,6
|
+ 36% (в 2020 году — 8,5)
|
7
|
Московская область
|
11,4
|
+75% (в 2020 году — 6,55)
|
8
|
Сахалинская область
|
11,4
|
+0,8% (в 2020 году — 11,3)
|
9
|
Свердловская область
|
9,3
|
+ 34% (в 2020 году — 6,9)
|
10
|
Ленинградская область
|
8,4
|
+55% (в 2020 году — 5,4)
По данным ФТС России
Среди регионов ведущей десятки импортеров наибольший рост импорта в 2021 году показали Свердловская область, Татарстан и Калужская область. В таблице приведено изменение импорта регионов относительно предыдущего 2020 года.
Ведущие регионы России по импорту в 2021 году
|
Регион
|
Импорт, млрд долларов)
|
Изменение, % (млрд долларов)
|
1
|
Москва
|
128,9
|
+25% (в 2020 году — 102,76)
|
2
|
Московская область
|
33,6
|
+33% (в 2020 году — 25,25)
|
3
|
Санкт-Петербург
|
26,6
|
+23,7% (в 2020 году — 21,5)
|
4
|
Калининградская область
|
8,8
|
+30% (в 2020 году — 6,76)
|
5
|
Свердловская область
|
8
|
+62% (в 2020 году — 4,93)
|
6
|
Калужская область
|
7,5
|
+47% (в 2020 году — 5,95)
|
7
|
Приморский край
|
7,2
|
+41% (в 2020 году — 5,08)
|
8
|
Краснодарский край
|
5,6
|
+25% (в 2020 году — 4,48)
|
9
|
Татарстан
|
5,5
|
+52% (в 2020 году — 3,61)
|
10
|
Ленинградская область
|
4,4
|
+23% (в 2020 году — 3,55)
По данным ФТС России
Прогноз
В связи со стартом специальной военной операции на Украине и введенными санкциями Россия лишилась существенной части торговых партнеров.
По данным ФТС, в структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза в январе 2022 года приходилось 38,9% российского товарооборота (в январе 2021 года — 34,6%), на страны АТЭС — 33,6% (35,5%), на страны СНГ — 9,7% (12,2%), на страны ЕАЭС — 6,5% (9,2%).
Перед страной стоит задача переориентирования и усиления позиций на новых рынках.
|Федеральные округа и субъекты РФ
|ЭКСПОРТ
|ИМПОРТ
|САЛЬДО
|Дальнее зарубежье
|Страны СНГ
|ВСЕГО
|В % к итогу
|Дальнее зарубежье
|Страны СНГ
|ВСЕГО
|В % к итогу
|Всего
|427 001,7
|64 578,7
|491 580,3
|100,0
|262 076,7
|31 343,4
|293 420,1
|100,0
|198 160,3
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|217 594,5
|32 852,1
|250 446,6
|50,9
|166 858,5
|18 702,9
|185 561,4
|63,2
|64 885,2
|БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3 970,8
|1 081,4
|5 052,3
|1,0
|673,5
|805,4
|1 478,9
|0,5
|3 573,4
|БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|145,7
|269,3
|415,0
|0,1
|286,1
|499,0
|785,1
|0,3
|-370,1
|ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|509,2
|628,5
|1 137,7
|0,2
|1 646,4
|113,8
|1 760,2
|0,6
|-622,6
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|802,0
|706,3
|1 508,2
|0,3
|944,8
|275,0
|1 219,8
|0,4
|288,4
|ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|160,8
|111,8
|272,6
|0,1
|401,4
|394,8
|796,2
|0,3
|-523,6
|ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|394,0
|209,6
|603,6
|0,1
|578,4
|99,9
|678,3
|0,2
|-74,7
|КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|929,6
|583,7
|1 513,3
|0,3
|7 406,3
|121,5
|7 527,8
|2,6
|-6 014,5
|КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5 328,3
|153,1
|5 481,4
|1,1
|223,2
|30,2
|253,4
|0,1
|5 227,9
|КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 384,7
|246,6
|1 631,4
|0,3
|435,1
|161,5
|596,7
|0,2
|1 034,7
|ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
|6 383,9
|440,1
|6 824,0
|1,4
|1 207,2
|167,4
|1 374,6
|0,5
|5 449,4
|ГОРОД МОСКВА
|184 971,8
|20 646,5
|205 618,3
|41,8
|118 602,9
|10 348,3
|128 951,2
|43,9
|76 667,1
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5 956,5
|5 455,0
|11 411,5
|2,3
|30 195,3
|3 357,0
|33 552,3
|11,4
|-22 140,8
|ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|280,9
|137,5
|418,5
|0,1
|276,8
|119,4
|396,2
|0,1
|22,3
|РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 305,4
|255,7
|1 561,1
|0,3
|834,5
|82,3
|916,8
|0,3
|644,3
|СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|752,9
|731,4
|1 484,3
|0,3
|550,9
|1 838,2
|2 389,0
|0,8
|-904,7
|ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|245,7
|180,6
|426,3
|0,1
|150,8
|85,1
|235,9
|0,1
|190,5
|ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3 253,3
|699,5
|3 952,8
|0,8
|1 676,0
|118,3
|1 794,3
|0,6
|2 158,5
|ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|819,2
|315,4
|1 134,6
|0,2
|769,0
|85,8
|854,8
|0,3
|279,8
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|54 795,6
|6 243,9
|61 039,5
|12,4
|40 102,3
|2 748,9
|42 851,2
|14,6
|18 188,4
|АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2 256,1
|145,4
|2 401,5
|0,5
|348,6
|12,4
|361,0
|0,1
|2 040,4
|НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
|816,9
|0,0
|816,9
|0,2
|6,1
|0,0
|6,1
|0,0
|810,8
|ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|6 421,6
|744,3
|7 165,9
|1,5
|451,1
|179,4
|630,5
|0,2
|6 535,5
|КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2 020,5
|365,3
|2 385,8
|0,5
|8 203,8
|555,1
|8 758,8
|3,0
|-6 373,0
|ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|26 208,4
|3 698,0
|29 906,4
|6,1
|25 029,8
|1 599,6
|26 629,3
|9,1
|3 277,1
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7 540,4
|829,5
|8 369,9
|1,7
|4 131,3
|222,7
|4 353,9
|1,5
|4 016,0
|МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4 666,6
|2,3
|4 668,9
|0,9
|536,7
|6,7
|543,4
|0,2
|4 125,5
|НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2 417,8
|134,6
|2 552,4
|0,5
|531,7
|33,5
|565,2
|0,2
|1 987,2
|ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|139,1
|117,2
|256,3
|0,1
|418,8
|50,0
|468,8
|0,2
|-212,4
|РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
|1 178,1
|55,8
|1 233,9
|0,3
|324,7
|80,6
|405,3
|0,1
|828,6
|РЕСПУБЛИКА КОМИ
|1 130,0
|151,4
|1 281,5
|0,3
|119,7
|9,1
|128,7
|0,0
|1 152,7
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|19 440,0
|4 077,1
|23 517,1
|4,8
|7 805,1
|1 802,4
|9 607,5
|3,3
|13 909,5
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|6 954,6
|613,1
|7 567,7
|1,5
|4 951,6
|672,6
|5 624,2
|1,9
|1 943,6
|АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|792,9
|229,8
|1 022,6
|0,2
|112,6
|25,8
|138,4
|0,0
|884,2
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2 315,2
|973,8
|3 289,0
|0,7
|547,8
|213,2
|760,9
|0,3
|2 528,1
|РЕСПУБЛИКА КРЫМ
|5,9
|30,7
|36,6
|0,0
|7,1
|24,6
|31,7
|0,0
|4,9
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|9 345,0
|2 211,6
|11 556,6
|2,4
|2 120,0
|859,6
|2 979,6
|1,0
|8 577,0
|ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
|1,2
|4,3
|5,4
|0,0
|3,2
|1,7
|5,0
|0,0
|0,5
|РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)
|24,7
|13,4
|38,1
|0,0
|62,6
|4,6
|67,2
|0,0
|-29,1
|РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
|0,5
|0,5
|1,0
|0,0
|0,2
|0,3
|0,5
|0,0
|0,5
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|34 399,0
|9 846,3
|44 245,3
|9,0
|15 394,6
|1 859,0
|17 253,6
|5,9
|26 991,7
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4 934,0
|1 698,0
|6 632,0
|1,3
|2 847,2
|354,0
|3 201,2
|1,1
|3 430,8
|КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 115,0
|143,6
|1 258,5
|0,3
|408,9
|40,2
|449,1
|0,2
|809,4
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3 597,3
|1 585,5
|5 182,8
|1,1
|2 578,3
|298,8
|2 877,1
|1,0
|2 305,7
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 231,6
|1 397,3
|2 628,9
|0,5
|148,3
|146,4
|294,7
|0,1
|2 334,2
|ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|172,3
|185,6
|357,9
|0,1
|294,2
|64,9
|359,2
|0,1
|-1,3
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|7 133,1
|814,8
|7 947,9
|1,6
|709,3
|137,2
|846,5
|0,3
|7 101,4
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 709,6
|552,9
|2 262,5
|0,5
|879,3
|75,7
|955,0
|0,3
|1 307,5
|УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|431,8
|153,9
|585,7
|0,1
|682,8
|46,1
|728,9
|0,2
|-143,2
|РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
|2 898,4
|816,6
|3 715,0
|0,8
|691,0
|210,1
|901,1
|0,3
|2 813,9
|РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
|235,4
|89,2
|324,6
|0,1
|123,5
|10,5
|134,1
|0,0
|190,5
|РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
|181,0
|194,7
|375,7
|0,1
|122,5
|24,7
|147,1
|0,1
|228,6
|РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
|10 302,8
|1 769,7
|12 072,5
|2,5
|5 128,0
|344,2
|5 472,3
|1,9
|6 600,3
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|362,3
|237,6
|599,9
|0,1
|512,0
|53,2
|565,2
|0,2
|34,7
|ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ
|94,5
|206,9
|301,4
|0,1
|269,2
|52,9
|322,1
|0,1
|-20,7
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|36 548,8
|5 081,7
|41 630,4
|8,5
|12 031,0
|3 193,4
|15 224,5
|5,2
|26 406,0
|КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|61,2
|80,6
|141,8
|0,0
|83,6
|29,0
|112,6
|0,0
|29,2
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7 627,6
|1 668,9
|9 296,5
|1,9
|6 871,8
|1 137,3
|8 009,1
|2,7
|1 287,4
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1 473,1
|148,2
|1 621,3
|0,3
|1 075,3
|68,0
|1 143,3
|0,4
|478,0
|ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
|17 115,0
|369,0
|17 484,0
|3,6
|389,8
|70,6
|460,5
|0,2
|17 023,6
|ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
|5 722,8
|1,2
|5 724,0
|1,2
|1 975,3
|1,5
|1 976,7
|0,7
|3 747,2
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4 549,1
|2 813,7
|7 362,8
|1,5
|1 635,2
|1 887,1
|3 522,3
|1,2
|3 840,6
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|35 182,4
|5 131,0
|40 313,4
|8,2
|8 866,9
|2 385,9
|11 252,8
|3,8
|29 060,6
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|478,8
|666,6
|1 145,4
|0,2
|271,0
|409,7
|680,7
|0,2
|464,6
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|6 974,6
|302,2
|7 276,8
|1,5
|2 367,1
|300,1
|2 667,1
|0,9
|4 609,7
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|8 194,1
|204,9
|8 399,0
|1,7
|1 602,0
|521,3
|2 123,3
|0,7
|6 275,7
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС
|13 307,8
|2 015,9
|15 323,7
|3,1
|605,3
|220,1
|825,5
|0,3
|14 498,3
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2 843,3
|994,4
|3 837,6
|0,8
|3 062,5
|684,6
|3 747,2
|1,3
|90,5
|ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|534,3
|461,8
|996,0
|0,2
|255,6
|158,5
|414,2
|0,1
|581,9
|ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|146,6
|279,2
|425,9
|0,1
|273,3
|74,3
|347,6
|0,1
|78,3
|РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
|23,6
|51,3
|74,8
|0,0
|9,0
|6,8
|15,8
|0,0
|59,1
|РЕСПУБЛИКА ТЫВА
|49,5
|90,7
|140,2
|0,0
|10,7
|1,5
|12,2
|0,0
|128,0
|РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
|2 630,0
|64,1
|2 694,1
|0,5
|410,3
|9,0
|419,3
|0,1
|2 274,8
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|27 846,4
|772,6
|28 619,1
|5,8
|10 125,3
|455,3
|10 580,7
|3,6
|18 038,4
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|3 403,1
|32,6
|3 435,7
|0,7
|7 152,2
|63,9
|7 216,1
|2,5
|-3 780,4
|ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
|2 155,1
|383,9
|2 539,0
|0,5
|755,4
|354,1
|1 109,6
|0,4
|1 429,4
|АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|621,7
|5,4
|627,0
|0,1
|509,6
|22,1
|531,6
|0,2
|95,4
|КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
|976,0
|0,9
|976,9
|0,2
|211,0
|2,5
|213,4
|0,1
|763,5
|МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|281,0
|270,8
|551,8
|0,1
|94,7
|0,1
|94,8
|0,0
|457,0
|САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|11 469,1
|0,4
|11 469,5
|2,3
|424,6
|0,6
|425,1
|0,1
|11 044,4
|ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
|1 403,9
|54,3
|1 458,1
|0,3
|631,6
|1,7
|633,3
|0,2
|824,8
|ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
|275,4
|6,2
|281,7
|0,1
|77,8
|0,0
|77,8
|0,0
|203,9
|РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
|1 325,2
|8,5
|1 333,7
|0,3
|79,4
|8,7
|88,1
|0,0
|1 245,6
|РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
|5 541,7
|8,8
|5 550,4
|1,1
|178,4
|1,6
|179,9
|0,1
|5 370,5
|ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
|394,4
|0,8
|395,2
|0,1
|10,8
|0,1
|10,9
|0,0
|384,4
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1 194,9
|573,9
|1 768,8
|0,4
|892,9
|195,5
|1 088,4
|0,4
|680,4
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|1 083,3
|428,2
|1 511,5
|0,3
|606,4
|129,6
|736,0
|0,3
|775,5
|РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
|4,7
|1,5
|6,1
|0,0
|4,8
|0,5
|5,3
|0,0
|0,8
|РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
|30,0
|38,0
|68,0
|0,0
|115,4
|30,6
|146,0
|0,0
|-78,0
|КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|3,7
|17,7
|21,4
|0,0
|68,1
|10,1
|78,3
|0,0
|-56,9
|РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
|47,5
|75,3
|122,8
|0,0
|29,9
|3,5
|33,4
|0,0
|89,3
|КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
|4,3
|11,8
|16,1
|0,0
|30,8
|9,5
|40,3
|0,0
|-24,2
|ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|21,6
|1,5
|23,0
|0,0
|37,5
|11,7
|49,2
|0,0
|-26,2
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Алексей Старченко руководитель проекта Statimex.Ru
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ФТС России приостановила публикацию статистики внешней торговли, в основном по причине обострения политического противостояния с западными странами.
Во-первых, несмотря на то, что Европа ищет альтернативные источники нефти и газа, без российского сырья в обозримой перспективе ей не обойтись. Цены на газ и нефть для разных стран существенно различаются. ФТС не хочет раскрывать детали, какая страна в каком объеме и по какой цене получила российскую нефть и газ.
Во-вторых, с какими странами в условиях санкций экономически сближается Россия и по каким товарным группам, также имеет смысл скрыть от политических оппонентов. Ведь у США есть возможность «надавить» на многие страны.
В-третьих, информация о том, по каким товарным позициям снизился импорт и насколько, способна при надлежащей обработке выявить уязвимости российской экономики.
На мой взгляд, статистика за 2022 год в прежнем объеме и детализации начнет публиковаться при достижении основных задач специальной военной операции, как и при достаточном уровне адаптации российской экономики. По моим оценкам, это произойдет не раньше чем через 6—12 месяцев.
Есть вероятность, что статистика неглубокой детализации будет опубликована раньше, при этом значительная часть поставок по определенным кодам ТН ВЭД будет засекречена. Это практиковалось и раньше: товарная структура торговли России с Ираном и Сирией засекречена начиная с 2019 года. Общий объем торговли с этими странами узнать можно, а вот в разрезе товаров проставлен «Секретный код».
Что касается Татарстана, то экспорт региона в 2021 году на 68% был представлен минеральными продуктами (сырая и переработанная нефть). Заметную долю также имели каучук и резиновые изделия (10%) и полимеры (5%). Если нефть поставляется Татарстаном в основном в Польшу и Нидерланды, то каучук отгружается в Индию, Польшу, Турцию, Китай, а полимеры в Беларусь и Казахстан. В торговле с Индией, Китаем, Турцией и Беларусью возможен некоторый рост.
Примерно половину импорта Татарстана в 2021 году обеспечили Германия, Китай и США, заметны были доли Турции и Италии. Преобладающие товары — промышленное оборудование и транспортные средства. В этом году ориентация на Китай и, возможно, Турцию усилится, доли Германии и США, скорее всего, снизятся.
По прогнозам Statimex.Ru, в 2022 году Татарстану удастся сохранить объемы экспорта, не исключено и некоторое увеличение за счет роста цен на нефть в середине 2022 года.
В 2021 году Татарстан экспортировал товаров примерно на 1 млрд долларов в месяц, поэтому на 2022 год можно заложить прогноз на 12 млрд долларов. Польша и Нидерланды — основные получатели нефти из Татарстана — вряд ли смогут в течение года найти себе другого поставщика.
С импортом несколько сложнее. По оценкам участников импортных рынков России, падение объемов импорта начиная с марта составило для разных товарных сегментов от 1,5 до 5 раз.
Среднемесячный объем импорта Татарстана в 2021 году находился в районе 450 млн долларов. В крупнейших товарных группах импорта (промышленное оборудование и транспортные средства) ведущую позицию, охватывающую не менее трети поставок, занимает Германия, остальные европейские страны и США также входят в число основных поставщиков. Поэтому вполне можно предположить снижение импорта в марте и последующих месяцах в 2—3 раза: примерно до 225—150 млн долларов. В годовом объеме импорта Татарстана за 2022 год я бы ориентировался на 2,5 млрд долларов.
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Ильдар Аблаев профессор КФУ, доктор экономических наук, ректор АНО «Татарская академия управления инновационной экономикой»
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Решение о сокрытии статистики с сайта таможни правильное, потому что государство разрешило заниматься параллельным импортом. В переводе на русский это означает, что «нам можно заниматься контрабандой». То есть мы можем завозить через третьи страны — Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Армению или Иран — товары без разрешения правообладателей — Siemens, Schneider Electric, BMW, Volkswagen и других. Это те окна, которые сейчас для нас становятся окнами жизни. Внешнеторговые потоки и логистика очень сильно меняются — западные направления закрыты, а восточные направления сейчас надо осваивать.
Таможня не хочет показывать эти потоки, чтобы не подставлять наши предприятия под санкции. Конец этого года и следующий год покажут, насколько нам удастся наладить такой параллельный импорт. Сейчас пока сложно говорить о результатах.
Мы выходим в «серую» зону. Это же касается и продаж. Например, танкер с нефтью уходит из порта Новороссийска, но по документам его пункт назначения не указан — танкер ушел в никуда и где-то в океане или в море к нему подходит другой танкер и перекачивает нефть с борта на борт. Иран, кстати, до сих пор продает свою нефть именно так. При этом российская нефть продается с хорошим дисконтом — 25—30%.
России выгодно продавать по такой схеме — это лучше, чем ничего, поскольку замораживать скважину — значит терять ее. Теперь объемы нефти придется переориентировать на Индию и Китай, и Пакистан сейчас заявился, и Турция покупает, и арабы покупают. В целом ситуация по году в России очень хорошая: нефтегазовые доходы не упали, а, наоборот, выросли: цены на газ взлетели просто в разы — почти в пять раз.
Сегодня мировая экономика четко разделяется на Восток — это Россия, Индия, Китай, плюс Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, арабские государства, Турция, Африка и Латинская Америка, и Запад — это США, страны Европы, Канада, Австралия с новой Зеландией, ЮАР. На Запад нам пока ворота, окна и двери закрыты. При этом по оборудованию мы очень сильно зависели от западных технологий: в энергетике — это Siemens или General Electric, Schneider Electric, которые оснащали все наши ТЭЦ, гидростанции.
Восток сейчас для нас открыт, и никто закрывать границы не собирается. Саммит ШОС, прошедший недавно в Самарканде, показал, что и Китай, и Индия, и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Турция, Африка, Латинская Америка — это те страны, с кем мы будем работать дальше, в том числе и по западным товарам. Но это будет дороже, примерно на 25—30%, с учетом новых логистических путей.
Кстати, в Турции очень интересные заделы по машиностроению, а в Китае вообще все есть — там нет слова «нет». Так что расстраиваться по поводу того, что Запад нас жестко обложил санкциями, не стоит. У них вреда от этого больше — их предприятия металлургии, нефтехимии, по выпуску минеральных удобрений закроются, я думаю, на 45%, они будут коллапсировать в этом году. ЖКХ тоже будет в тяжелейшем состоянии, поскольку им будет не хватать 50 млрд кубометров газа. При этом «Северный поток — 2» готов, нужно только нажать кнопку, и эти 50 млрд пойдут. Очень интересная ситуация сейчас в мире складывается.
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Александр Разуваев экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков России
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Думаю, как специальная военная операция закончится, публикация отчетности возобновится. Сейчас смысла светить импорт никакого нет, особенно если это какой-нибудь «серый» импорт, который идет через Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Зачем подставлять партнеров?
Татарстану прежде всего надо работать со странами тюркского мира — Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Турцией. Эти связи очень важны, более того, вполне можно говорить о культурном и деловом тюркском единстве. Для республики в этих восточных государствах всегда зеленый свет со всех точек зрения.
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Рустем Шайахметов экономист, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления УГНТУ (Уфа), глава компании «Р-Инвест»
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Открытость в первую очередь нужна для инвестиционной привлекательности страны. Я думаю, пока будут идти боевые действия, система закрытости будет действовать. Закрытие данных ФТС не позволяет контрольно-надзорным органам европейских стран, США более точно отследить наши экспортные потоки и, соответственно, все остальное. Нужно учитывать и то, что наших оппонентов сильно раздражают финансовые результаты внешней торговли, а они у нас сейчас, действительно, запредельные. Этот рост в первую очередь касается газа, нефти, металлов, продовольствия.
Проблема в том, что стало мало импорта. Например, российское автомобилестроение встало из-за того, что нет комплектующих. Этот промышленный сегмент был заточен в большей степени на поставку из Европы, США, Японии, Южной Кореи. Теперь нужно переориентироваться на Китай, Индию.
На поиск новых рынков уйдет не больше года, может, 1,5 — имею в виду уже окончательные поставки. Если 30—40 лет Запад очень сильно доминировал по некоторым позициям, то сейчас это доминирование ушло. Есть сегменты, где это может занять 5 или даже 10 лет, это касается самолетов.
Параллельный импорт в этом плане принесет положительный эффект. Но стоит учитывать, что некоторые товары, к примеру смартфоны, имеющие чипы, у нас могут перестать работать. То же касается и автомобилей, которые могут управляться со спутника. Серый импорт сейчас упрощает нам жизнь, но в будущем посмотрим.
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Марсель Салихов кандидат экономических наук, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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Сейчас много что не публикуется. И таможенная статистика не то чтобы исключение из правил, а общая тенденция. Например, не публикуются данные по нефти и газу , которые раньше публиковало Центральное диспетчерское управление, Минфин не публикует сейчас данные по структуре расходов бюджета. Официальная позиция — «чтобы не было некорректных оценок», но основная причина — чтобы не раскрывать подробную информацию о том, как санкции влияют на экономику.
Сокрытие данных при этом создает проблемы для бизнеса, для многих компаний, которые не очень понимают, что происходит. При этом ФТС эти данные считает, но не выставляет в публичный доступ. И пока сохраняется ситуация с санкциями, эта тенденция не изменится и отчеты ФТС не будут публиковаться.
В целом логистика будет сейчас перестраиваться на Азию, а не на Европу. Тут может больше пострадать, к примеру, Ленинградская область, которая была больше ориентирована на европейские страны. Татарстан в этом смысле меньше зависит, тем более с учетом того, что регион исламский, идет переориентация на Ближний Восток, Иран, Саудовскую Аравию.
Процесс освоения новых рынков, на мой взгляд, сложный, долгий. Это совсем другие рынки, со своей спецификой, и по размерам экономики намного меньше, чем Евросоюз.
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Евгений Надоршин экс-советник министра экономики России, главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал»
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Рано или поздно, я думаю, принцип открытости данных вернется. Ничто не вечно, как говорят классики, и подходы и принципы, я думаю, изменятся, в том числе и к официальной статистике, и мы снова будем наблюдать полноценные цифры. Я думаю, что они все собираются, просто прекратилась публикация.
Ситуация на внешних рынках сейчас меняется, временами довольно динамично, к тому же она весьма неоднозначна. Принцип сейчас: «С кем удалось договориться, с тем и работайте». Власти и бизнес регионов прекрасно понимают, какие товары у них есть, и надо пытаться искать и договариваться. Определенный объем поставок из России идет, это видно по официальной статистике тех стран, где таможенные службы публикуют такую статистику.
Что касается параллельного импорта, то, похоже, он гораздо слабее. Видно, что определенные поставки происходят. Например, из того же Казахстана, с которым у России сейчас складываются какие-то странные отношения, импорт идет. Но объемы явно не ровня тем, что раньше шли напрямую из Европы. Но и 20 млрд долларов в нынешних условиях — неплохая оценка, что говорит о том, что ситуация развивается лучше, чем Мантуров сам говорил буквально 1,5 месяца назад, когда был назначен вице-премьером.
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Альберт Бикбов экономист и блогер
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Сокрытие таможенной статистики с февраля связано с проведением СВО на Украине и последовавшим вслед беспрецедентным по масштабу шквалом санкций. Данные статистики в открытом доступе могли быть использованы для корректировки санкционного давления на нашу страну и ее партнеров по торговым операциям. Например, данные о направлении и объемах торговли нефтью могли быть использованы для давления на партнера, покупающего российскую нефть, с целью отказа от закупок.
Доступ к данным статистики будет открыт только тогда, когда уйдет в небытие практика санкций. К сожалению, страны Запада пока даже не планируют ослабить давление на нашу страну, а только лишь продолжают наращивать количество санкций. В таких условиях раскрытие статистики по итогам 2022 года вряд ли состоится. Как и по итогам 2023 года.
Российские регионы сегодня переориентируются на любые доступные зарубежные рынки сбыта и закупок. В первую очередь это страны, дружественно относящиеся к нашей стране или занимающие нейтральную позицию. Например, это страны-члены ШОС, некоторые азиатские и африканские государства, страны Ближнего Востока.
У Татарстана есть козыри в виде давних наработанных связей с исламским миром, а Рустам Минниханов много лет возглавляет и ведет активную работу в группе стратегического видения «Россия — Исламский мир». Согласитесь, что идти по проторенному пути легче, нежели прокладывать новый.
Новые партнеры ищутся и находятся с февраля. Другое дело — трудности логистического характера, например, в торговле нефтью и нефтепродуктами. Трудно очень быстро построить новые трубопроводы, танкеры и прочую инфраструктуру для разворота в сторону рынков дружественных и нейтральных к России стран. На такого рода инфраструктуру уйдет несколько лет.
Главный фактор воздействия на объемы внешней торговли Татарстана — это эмбарго на торговлю нефтью, которое вступит в действие с 1 декабря этого года. Татарстан поставляет нефть в Европу по нефтепроводу «Дружба», соответственно, неприятности можно ожидать с декабря и в следующем году, когда стартует эмбарго на торговлю нефтепродуктами.
Соответственно, в 2022 году не ожидается существенного снижения, напротив, выросшие цены на нефть и нефтепродукты более чем компенсируют незначительные падения в общем объеме экспорта. Совокупный экспорт Татарстана в 2022 году в стоимостном выражении не только не упадет, а даже немного вырастет. По импорту же тенденции будут в рамках среднероссийских — падение по итогам года в пределах 40%, связанное с уходом многих иностранных компаний из России и санкциями в отношении торговли с нами.
Параллельный импорт в условиях тотального ухода западных компаний из России будет только расти. Благодаря ему удалось избежать существенного падения по номенклатуре импортных товаров, сохранить уровень иностранных комплектующих для российских производителей и сохранить качественные стандарты для российских потребителей. Например, те же айфоны никуда не пропали.
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Альмир Михеев депутат Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии «Справедливая Россия»
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Думаю, что в обозримой перспективе подробная статистика внешней торговли не появится в публичном доступе. Это может быть связано как с необходимостью скрыть новых торговых партнеров, в том числе параллельных импортеров, так и с необходимостью скрыть ошибки промышленной политики. Очевидно, что переориентироваться Татарстан, как и другие субъекты, вынужден в первую очередь на Китай и другие страны Азии. Китай и ранее занимал в структуре импорта Татарстана около 15%, занимая второе после Германии место. Принимая во внимание, что из Германии в Татарстан завозилось преимущественно оборудование, то теперь у Китая тем более есть все шансы занять первое место по объему импорта.
И поскольку на налаживание новых торговых отношений, на создание логистических цепочек нужно время, то показатели импорта и экспорта несколько просядут.
Насколько полезен или вреден параллельный импорт, можно судить только по конкретным отраслям. Например, в медицинской промышленности параллельный импорт вряд ли уместен — сфера обращений медизделий содержит большое количество специфических правил и требований. Так, на территории России у зарубежных компаний есть официальные уполномоченные представители, они несут ответственность за правильное обращение изделия на территории страны (предоставляют корректные переводы технической и эксплуатационной документации, маркировки, обеспечивают соблюдение условий хранения и обращения). Впрочем, официально параллельный импорт медизделий пока и не разрешен.
А вот параллельный импорт сырья, комплектующих или какой-то более простой в обращении продукции видится неизбежным.
Принимая во внимание, что параллельный импорт осуществляется мелкими партиями, что в его маршруте до потребителя больше посредников и узлов, то вряд ли можно ожидать более низкую цену.
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Шамиль Агеев председатель Торгово-промышленной палаты РТ
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Делать прогнозы по падению экспорта или импорта Татарстана я не могу — этого вам никто не скажет. Единственное, что скажу, — ограничение экспорта коснулось 60% российских предприятий, при этом 10% предприятий вообще прекратили экспорт. Но мы не спим на ходу, делегации у нас работают, в Иран недавно ездили, в Индию, Казахстан, Узбекистан — все, что можно, все задействовано.
Торговля должна быть выгодной, нужно покупать то, что мы не производим, и продавать то, что мы производим. Нужно сохранять все связи между предприятиями, отраслями. Торговля должна существовать, как и производство. И неважно, параллельный это импорт или традиционный. На цены на рынке влияет наличие товара, спрос и предложение: есть товар — есть спрос.
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Справка
Основные торговые партнеры России среди стран дальнего зарубежья, по данным ФТС, в январе 2022 года:
- Китай, товарооборот с которым составил 13 млрд долларов (149,6% к январю 2021 года),
- Германия — 5,1 млрд долларов (165,2%),
- Нидерланды — 5 млрд долларов (231,8%),
- Турция — 4,9 млрд долларов (235,1%),
- Республика Корея — 3,2 млрд долларов (149,9%),
- Италия — 3 млрд долларов (174,1%),
- США — 2,3 млрд долларов (157,4%),
- Польша — 2 млрд долларов (171,3%),
- Франция — 1,8 млрд долларов (158,1%),
- Япония — 1,6 млрд долларов (168,0%).
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