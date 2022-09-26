Аналитика «Реального времени»: рейтинг регионов России по внешней торговле

Решение о сокрытии статистики с сайта таможни правильное, потому что государство разрешило заниматься параллельным импортом. В переводе на русский это означает, что «нам можно заниматься контрабандой». То есть мы можем завозить через третьи страны — Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Армению или Иран — товары без разрешения правообладателей — Siemens, Schneider Electric, BMW, Volkswagen и других. Это те окна, которые сейчас для нас становятся окнами жизни. Внешнеторговые потоки и логистика очень сильно меняются — западные направления закрыты, а восточные направления сейчас надо осваивать.

Таможня не хочет показывать эти потоки, чтобы не подставлять наши предприятия под санкции. Конец этого года и следующий год покажут, насколько нам удастся наладить такой параллельный импорт. Сейчас пока сложно говорить о результатах.

Мы выходим в «серую» зону. Это же касается и продаж. Например, танкер с нефтью уходит из порта Новороссийска, но по документам его пункт назначения не указан — танкер ушел в никуда и где-то в океане или в море к нему подходит другой танкер и перекачивает нефть с борта на борт. Иран, кстати, до сих пор продает свою нефть именно так. При этом российская нефть продается с хорошим дисконтом — 25—30%.

России выгодно продавать по такой схеме — это лучше, чем ничего, поскольку замораживать скважину — значит терять ее. Теперь объемы нефти придется переориентировать на Индию и Китай, и Пакистан сейчас заявился, и Турция покупает, и арабы покупают. В целом ситуация по году в России очень хорошая: нефтегазовые доходы не упали, а, наоборот, выросли: цены на газ взлетели просто в разы — почти в пять раз.

Сегодня мировая экономика четко разделяется на Восток — это Россия, Индия, Китай, плюс Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, арабские государства, Турция, Африка и Латинская Америка, и Запад — это США, страны Европы, Канада, Австралия с новой Зеландией, ЮАР. На Запад нам пока ворота, окна и двери закрыты. При этом по оборудованию мы очень сильно зависели от западных технологий: в энергетике — это Siemens или General Electric, Schneider Electric, которые оснащали все наши ТЭЦ, гидростанции.

Восток сейчас для нас открыт, и никто закрывать границы не собирается. Саммит ШОС, прошедший недавно в Самарканде, показал, что и Китай, и Индия, и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Турция, Африка, Латинская Америка — это те страны, с кем мы будем работать дальше, в том числе и по западным товарам. Но это будет дороже, примерно на 25—30%, с учетом новых логистических путей.



Кстати, в Турции очень интересные заделы по машиностроению, а в Китае вообще все есть — там нет слова «нет». Так что расстраиваться по поводу того, что Запад нас жестко обложил санкциями, не стоит. У них вреда от этого больше — их предприятия металлургии, нефтехимии, по выпуску минеральных удобрений закроются, я думаю, на 45%, они будут коллапсировать в этом году. ЖКХ тоже будет в тяжелейшем состоянии, поскольку им будет не хватать 50 млрд кубометров газа. При этом «Северный поток — 2» готов, нужно только нажать кнопку, и эти 50 млрд пойдут. Очень интересная ситуация сейчас в мире складывается.