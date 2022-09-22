Давайте будем честны: в Европе не ждут российских спортсменов

Одни с нами играть не захотят, другие испугаются потерять награды

Август, сентябрь — это 2 месяца, когда было проведено максимальное количество международных соревнований года, чемпионатов мира и Европы, далее спортивная международная активность пойдет на спад. Снова выйдут на авансцену национальные чемпионаты и еврокубковые турниры, в которых Россия не будет задействована. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что время подводить предварительные итоги летнего сезона-2022, который прошел без российских спортсменов.



Увы, но без России хорошо многим

Прошлая неделя ознаменовала завершение сразу трех крупных соревнований. Глобального чемпионата мира по борьбе, это когда вначале соревнуются греко-римляне, затем женщины, и завершают вольники. У женщин тоже разновидность вольной борьбы, если, кто не знал. Плюс велосипедный спорт и художественная гимнастика, и каждый из этих стартов в обычное время пополнил бы копилку сборной России.

Художественная гимнастика в столице Болгарии Софии вернулась в область «заводских настроек». Мало кто помнит, но олимпийский дебют художественной гимнастики состоялся в Лос-Анджелесе-1984, куда не поехали спортсменки социалистических стран. А именно советские и болгарские художницы были лидерами, и вслед за ними, на некотором удалении стояли гимнастки ГДР, Венгрии, Чехословакии. Поэтому первая олимпийская чемпионка Лори Фанг из Канады — это одна из самых везучих женщин 20 века. За девять лет до олимпийского дебюта ЧМ-1975 прошел в Испании, в дни, когда умирал диктатор Франсиско Франко, но у социалистических стран не было желания выступать там, и в итоге сильнейшие спортсменки не поехали, посетив Испанию тремя годами позднее, когда там прошел чемпионат Европы-1978, уже без Франко, зато с советскими и болгарскими гимнастками.

Увы, в Болгарии уже не та ситуация, поскольку «конвейер» чемпионок тренера Нешки Робевой и Марии Гиговой давно заглох, и нынешние болгарки это слабое воспоминание о прошлом, а потому нынешний чемпионат мира может быть несчастлив от отсутствия российских и белорусских художниц.

Мало кто помнит, но олимпийский дебют художественной гимнастики состоялся в Лос-Анджелесе-1984. Фото wikipedia.org

Вот и сейчас в Софии завершился чемпионат мира, где отличились итальянки, немки (лучшая экс-россиянка Дарья Варфоломеева из Барнаула), словенки (Екатерина Веденеева из Иркутска), болгарки, но почему-то не было украинок. Тут следует говорить, что лидер местной сборной Христина Погранична могла бы стать находкой для антироссийски настроенных СМИ. Два прадеда воевали в дореволюционных воинских формированиях Украины, бабушка была связной в УПА. Однако травма ее, дисквалификация сильнейшей болгарки Боряна Калейн, и лидера сборной Израиля Дарьи Атаманов, пришедшей на смену олимпийской чемпионке Линой Ашрам, сделали итоги ЧМ схожими с работами абстракционистов. Но при этом нельзя отрицать очевидного, что многие остались довольны отсутствием записных фаворитов.

Как и в борьбе. Там привычно много кавказских фамилий в числе призеров, хотя недавний россиянин только один — Зелимхан Абакаров выиграл золото за Албанию. Все остальные чемпионы и призеры уехали в новые страны достаточно давно, будучи невостребованными на родине (Макоев, Салказанов, Цакулов за Словакию, Бисултанов за Данию, Мусукаев за Венгрию). Можно порадоваться за них, одновременно за Сербию, которая завоевала четыре (!) золотые медали в греко-римской борьбе, за Индию и Китай, которые в кои-то веки взял бронзу в том же виде борьбы (Китай вообще не силен в единоборствах), за Кыргызстан, куда ушли две золотых медали греко-римлян, за Монголию, где есть три медали у вольников, но... Необходимо понимать, что такие урожаи были собраны, во многом, из-за отсутствия россиян и белорусов. Мы перечислили ряд стран, которые принято считать дружественными, готовыми по меньшей мере не выступать против возвращения спортсменов России на международную арену. А зачем? Если в той же борьбе Кыргызстан и Сербия без нас будут в числе претендентов на олимпийское золото, как и Индия с Монголией. А это все страны, на которые олимпийские медали не сыпятся, как из рога изобилия.

А что Украина?

Украина, понятно, будет категорически против, хотя и по другой причине. Если гимнастки остались без медалей, то у борцов три бронзы, но дело даже не в этом. Украина будет против априори, как, например, Финляндия, которая уже сейчас объявила о своей готовности бойкотировать Кубок мира по хоккею 2024 года в случае участия в нем российской сборной.

Казалось бы, Канада готова пригласить российскую сборную, в чем, кстати, нет ничего удивительного. Англия, Канада, США, ФРГ участвовали в соревнованиях «Дружба-1984», специально устроенных для спортсменов социалистических стран, бойкотировавших летнюю Олимпиаду того года. Перечисленные страны в Олимпиаде участвовали, более того, США ее проводили, 1984 год был пиком в холодной войне, что не мешало им приехать на лишний старт. Бойкотировали Олимпиаду в Москве, при этом даже не думали отказаться от спортивных связей в волейболе, поскольку интенсивными методами готовили сборные к домашней Олимпиаде.

Англия, Канада, США, ФРГ участвовали в соревнованиях «Дружба-1984». Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1984-0603-003 / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Организация, которая проводит хоккейный Кубок мира — частная, ей абсолютно все равно на решения и запреты международных федераций и МОК. Как, к примеру, организации профессионального тенниса АТР или WTA, которые даже не подумали запрещать Россию и Беларусь, где есть Медведев и Рублев, Азаренко и Соболенко. Вот на прошлой неделе начался Кубок Дэвиса, его уже проводит международная федерация, которая не пригласила ни Россию, ни Беларусь, будучи организацией, подконтрольной МОК. А частникам нет до МОК никакого дела.

Кстати, итоги выступления мужской сборной Украины на волейбольном чемпионате мира — это отличный пример для России во всех видах спорта. Без иронии. Украинские волейболисты полгода были без игровой практики, поскольку сезон завершился в феврале. Состав у них не великий, многие волейболисты принимали гражданство других стран, да и из нынешних лидеров не все поехали на ЧМ. При этом выход в четвертьфинал. Пример всем нашим. Баскетболистам, которых уже лишили ЧЕ-2022 и ЧМ-2023, футболистов, которых 9 октября прокатят с жеребьевкой на ЧЕ-2024, всех: работайте, а как только будете допущены, рвите соперников без оглядки на проблемы в прошлом.

Неплохо смотрелся и украинский баскетбол на чемпионате Европы, борясь с теми же проблемами недостатка игровой практики. Но как-то же решили...

Под занавес о Китае

Окончание международного сезона предваряет продолжение российского «импортозамещения» чемпионатов мира и Европы, а именно «Игр дружбы». Китай в кои-то веки наскреб себе бронзу мирового чемпионата по греко-римской борьбе в Белграде. Его художницы участвовали в чемпионате мира в Болгарии без всяких надежд на попадание на пьедестал почета. Увидим ли мы Китай на казанских стартах пловцов, синхронисток, прыгунов в воду?

Плюс Российско-китайские игры. В феврале нынешнего года Владимир Путин анонсировал их проведение в Пекине на олимпийских объектах столицы Китая. Начало было положено в июле 2005 года на встрече Владимира Путина и Ху Цзиньтао, где была достигнута договоренность о проведении в 2006 году молодежных летних игр. Соревнования проходили в Тяньцзине (2006 год), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015). В 2016 году было принято решение о проведении игр по зимним видам спорта. После чего летние игры принимали также Гуанчжоу (2017), Самара (2019 год), а зимние прошли в Харбине и Уфе.

Начало было положено в июле 2005 года на встрече Владимира Путина и Ху Цзиньтао. Фото: kremlin.ru

Сами по себе Игры не имеют серьезного спортивного статуса, сейчас это, скорее, символ. Но именно в это время этот символ необходим России, как никогда. В начале сентября во время проведения Восточного экономического форума сыграли международный шахматный турнир с участием Индии, Ирана и ряда стран бывшего СССР. С достаточно высокими рейтингами были только армянин Шант Саргсян и Ульвия Фаталиева из Азербайджана, плюс живущий в России Фаррух Амонатов из Таджикистана, но, увы, не было китайцев, которые украсили бы своим участием даже этот турнир, проходивший практически по соседству.

Джаудат Абдуллин