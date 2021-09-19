Выборы-2021: онлайн-трансляция «Реального времени»

Как проходит Единый день голосования — 2021

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России проходит единый — основной — день голосования на выборах в Госдуму РФ. В стране открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков в Татарстане. Проголосовать имеют право 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей нашей республики. О том, как проходят выборы, — в онлайн-трансляции «Реального времени».

На сегодня мы завершаем текстовую трансляцию единого дня голосования. За актуальными новостями следите в ленте новостей «Реального времени». Спасибо, что были с нами!

22:38 По данным ЦИК, по итогам обработки первых протоколов врио главы Мордовии Артем Здунов набирает свыше 96% голосов на выборах главы региона.

22:35 Тем временем Матвиенко заявила, что по итогам сентябрьских выборов в России могут смениться 20 сенаторов.

22:33 По данным Центризбиркома, после обработки 15% протоколов «Единая Россия» с учетом одномандатников уже получает простое большинство в Государственной Думе восьмого созыва.

По партийному списку по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов ЕР набирает 41,17% голосов. После нее идут КПРФ (23,9%), ЛДПР (9,07%), «Новые люди» (7,32%) и «Справедливая Россия» (6,97%).



В «Единой России» заявили, что, по своим данным, они сформируют конституционное большинство в Госдуме восьмого созыва, пишет «РИА Новости».

22.30 Врио главы Мордовии и экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,13% протоколов он набирает 96,74% голосов избирателей.

22.26 По итогам онлайн-голосования в шести регионах (не считая Москвы) «Единая Россия» набирает 54,25% голосов в Госдуму восьмого созыва по партийному списку.

22.20 Матвиенко не исключила, что при необходимости могут быть введены санкции против стран, с территории которых шли кибератаки в ходе выборов в России.



По данным «Ростелекома», на систему дистанционного электронного голосования в ходе выборов совершили 19 DDoS-атак. Однако их все удалось отразить.



22.19 Тем временем Анатолий Вассерман лидирует на выборах в нижнюю палату российского парламента. На данный момент в одномандатном округе в Москве он набирает 37,50% голосов.



22:16 ЦИК России обработала 15% протоколов (по партийным спискам). Лидирует все еще «Единая Россия» — 41,25%. На втором месте — КПРФ (23,88%), на третьем — ЛДПР (9,06%).

22:13 Выборы в Госдуму прокомментировала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:



— Выборы в РФ были абсолютно прозрачными, открытыми, легитимными. Они показатели состоятельность избирательного законодательства, — считает она.



22:10 После обработки 14,26% бюллетеней по-прежнему лидирует «Единая Россия».

22:07 По подсчетам ЦИК, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков после обработки 0,08% протоколов набирает 91,89% голосов.

22:00 С заключительным словом на «Ак Барс Арене» в Казани выступил Олег Газманов. Исполняется финальная песня. Праздничный салют.



Фото: realnoevremya.ru

«Действительно, Татарстан и столица, Казань, великолепно развиваются. Уж я-то знаю! Я езду по регионам уже знает сколько? 53 года, и у меня все это на глазах происходит. Я очень люблю бывать здесь», — заявил Газманов.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

21:57 На «Ак Барс Арену» вышли президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.



Фото: realnoevremya.ru

«Нам было очень важно сформировать мощную команду, которая будет представлять республику в Федеральном Собрании», — заявил Минниханов и поблагодарил всех за участие в выборах.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

21:55 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал первые итоги выборов в Госдуму восьмого созыва.

«Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал», — заявил он.

21:53 ЦИК представила первые данные голосования по одномандатным округам. Обработано 12,62% протоколов.

21:51 По предварительным данным, в Израиле на выборах в Госдуму проголосовали более 3,3 тысяч избирателей. Всего там работало 13 избирательных участков, передает «РИА Новости».

21:46 По данным Центризбиркома, «Единая Россия» набирает более 40% после подсчета 12,25% протоколов. ЕР лидирует в 130 одномандатных округах, КПРФ — в 10, СР — в пяти.

21:42 Кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном избирательном округе №77 (Брянская область). По данным ЦИК, после обработки 0,51% протоколов он набирает 51,2% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

21:33 В Татарстане разыграли 36 телефонов iPhone 12. Челлендж #МойТатарстан проходил в республике в дни выборов в рамках проекта «Народный Татарстан».

21.29 По данным ЦИК, председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин с 75,21% лидирует на выборах в нижнюю палату парламента в одномандатном округе в Саратовской области.

Тем временем российский певец Денис Майданов с 94,53% лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе в Подмосковье.



21.24 ЦИК обработала 10% протоколов. Преодолевают 5-процентный барьер партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

21.18 По данным ЦИК, по итогам обработки первых протоколов тульский губернатор Алексей Дюмин лидирует. Он набирает 85% голосов.

21.16 Прививки на участках — просто классная находка, высказался глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В непосредственной близости от избирательных участков все три дня голосования в республике работал 721 прививочный пункт. Избиратели активно вакцинировались.



21.15 В Казани на сцену «Ак Барс Арены» вышел народный артист России Олег Газманов. «Ну, кто принес вам ясные дни сегодня?» — обратился к казанцам певец.

21.14 Глава ЦИК Татарстана сообщил, что нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. В ЦИК поступило 31 письменное обращение, на 15 ответили, еще 16 — на рассмотрении.

361 телефонный звонок поступил на телефон горячей линии ЦИК, добавил Кондратьев. 107 человек уточняли номер участка. 52 обращения не связаны с избирательным процессом: не дали ленточку на концерт, не смогу пойти в музей, плохое благоустройство территории около участка.

— По вопросам голосования по месту нахождения звонили тоже. До 13 сентября надо было заявиться на «Мобильный избиратель». И по количеству звонков мы понимаем, что это крайне востребованная система и времени не хватило. Основной пик звонков таких пришелся на последний день перед началом голосования. Надо серьезным образом поработать с этой системой, чтобы выстроить ее в более качественном варианте, — заключил Кондратьев.

— Порядка полусотни звонков поступило по поводу ДЭГ. Однозначно с большой долей вероятности на следующем голосовании мы будем участвовать в этом процессе. Загвоздка в том, что в обществе нужно еще раз обсудить этот вопрос. Должна быть его гражданская экспертиза, надо обеспечить сохранность голосов, и не на все вопросы мы имеем достаточные ответы, — добавил глава ЦИК Татарстана.

— Поступила жалоба, что заявителя не допустили до работы в качестве члена УИК с правом совещательного голоса. Просто у него была судимость. Таких вопросов, связанных с проверкой документов и полномочий, несколько случаев выявили, и нам приходилось отказывать в соответствующем статусе. Жаловались, что не разрешали куда-то подходить и где-то снимать с определенного ракурса. Но там есть персональные данные. А лично я постоянно мониторил камеры и не видел, чтоб мешали снимать видео, — добавил Кондратьев.

21.12 По данным ЦИК, по итогам обработки первых протоколов врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает свыше 84% голосов на выборах главы региона.

21.10 Кондратьев рассказал, что за все три дня голосования произошло порядка 19 технических сбоев по 5 000 камер (еще 3 на рассмотрении остаются). Оператор связи сейчас выясняет, почему произошло кратковременное отключение электричества.

— Согласитесь, это ниже статистической погрешности. Я думал, что инцидентов с камерами будет больше. А ведь был практически тотальный контроль — кроме больниц, СИЗО, вокзала и аэропорта, на всех участках были установлены камеры. И они сейчас работают. И будут работать до тех пор, пока не подпишут все протоколы, с охватом мест всех избирательных процедур. Это хороший повод обсудить, что эту систему нам нужно развивать. Думаю, немного времени пройдет, и нам скажут — две камеры мало, давайте ставить пять.

21.07 По данным экзитпола ИНСОМАР, по партийным спискам в Госдуму проходят четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

21.05 Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подводит итоги голосования в республике:

— Завершилось голосование, закрылись участки, но самый важный этап — подсчет голосов. И я надеюсь, что завтра на брифинге мы подведем итоги. Хочу сказать, что все заявленные и зарегистрированные комиссии работали 3 дня с 8 до 20 часов. Все пользовались и голосованием по месту, и «Мобильным избирателем». Меня удивило высокое количество тех, кто выбрал голосовать в аэропорту через механизм «Мобильный избиратель». Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить за серьезнейшую работу и Минздрав, и РПН. Все те наработки, которые мы продумали по голосованию в красных зонах, в «ковидных» центрах, были реализованы. Все заявки от главврачей, которые были сделаны в ЦИК, выполнены. Более 100 человек проголосовали в ковидных госпиталях республики! Разъяснительная работа и работа медицинского персонала позволила предоставить такую возможность избирателям, — добавил Кондратьев.

21.05 Публикуются первые подсчеты Центральной избирательной комиссии РФ

21.00 Голосование в России официально завершено.

20.57 А на «Ак Барс Арене» все еще продолжается концерт. Сейчас там выступает группа Uma2rman.

20.44 В Минцифре России заявили, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не достигли значимого эффекта.

20.38 Корреспондент «Реального времени» провел свой экзитпол (или, скорее, энтерпол): спрашивает у посетителей концерта, на кого прицельно они пришли посмотреть.

Результаты сенсационные: Мот — 9 голосов, Газманов и Салават — по два голоса, Uma2rman — один голос. Студентки 4-го курса ИПИО КФУ Алиса и Дарья приехали из Лаишево специально на Мот — что характерно, они собираются стать логопедами. Совпадение?



20.33 На вопрос «Реального времени» о том, ждать ли нам появления новой партии в Думе, например пройдут ли в нее «Новые люди», Большаков дал следующий ответ.

— Результаты будут несколько иными по России. Думаю, что и ЛДПР, и СР все-таки займут свои места в Думе. Что касается новых политических сил, то при серьезных политических раскладах, не более одной партии пропускают социологи через 5-процентный барьер. При этом делали это очень осторожно. На мой субъективный экспертный взгляд, «Новые люди» не показали ничего нового, сопровождались они технологиями, которые разрабатывал один известный олигарх, и на мой взгляд, это либеральная идея, только немного с измененными лицами. Думаю, партии второй волны в Думу, скорее всего, не пройдут.

20.31 Тем временем Большаков продолжает первичную аналитику завершившейся избирательной кампании:

— По партийным спискам, думаю, результаты будут достаточно близкие к прошлым годам. А по одномандатным округам проценты могут поменяться, потому что когда люди реально отвечают социологам, они порой забывают фамилию, за кого проголосовали (голосовали за партию, но не помнят, как зовут, например). Кто-то честно проголосовал за первого стоящего в списке. Ну что поделать? Экзитполы — методика важная, но, к сожалению, мы можем говорить и о недостатках этого исследования. Но тенденция обычно всегда при таком массовом обследовании дает адекватные результаты. Думаю, то, что мы говорим сегодня, будет и в официальных результатах, — заявил эксперт.

— Общероссийская практика — порядка 1—2% голосуют случайно, например, за первого в списке. Если кандидат или партия получает первую или последнюю позицию в списке — он может получить такую поддержку случайно. Еще бывают разные факторы случайного голосования: кому-то приглянется фамилия, кто-то принципиально за женщин голосует и т. д. Все зависит от позиции конкретного респондента, — объяснил Большаков. Мы в основном ориентируемся всегда на молодежный электорат, стараясь его привлечь. Это общемировая тенденция, потому что молодежь традиционно на выборы не ходит. но когда мы видим явку в 70 — 80%, мы видим, что молодежь на выборы пришла, — добавил он.

— Но мы должны понимать, что разные соцгруппы участвуют в этих выборах, и многие татарстанцы пришли и выразили свою позицию. Нельзя пройти мимо такой группы, как пенсионеры. Это основа всех выборов. Они посещают и региональные, и муниципальные, и федеральные выборы. На участках мы их видим в значительном объеме. У них немного различаются способы потребления информации. Средние и старшие возрасты смотрят телевизор и читают газеты. А молодежь агитировать таким образом совершенно бесполезно, поэтому все полит силы без исключения буквально охотились за молодым поколением. Интересные были технологии в том числе и в Сети, — объяснил Большаков.

20.29 Член ЦИК России Игорь Борисов заявил, что во время избирательной кампании в несколько раз вырос поток негативной информации о выборах в РФ в иностранных массмедиа. Особенно это было заметно со стороны коллективного Запада, обратил внимание он.



20.25 Начинают озвучиваться цифры по явке онлайн-избирателей:

Москва — 96,5%;



Ярославская область — 94,47%;

Мурманская область — 93,48%;



Курская область — 92,83%;

Ростовская область — 92,01%;



Нижегородская область — 91,76%;

Севастополь — 89,64%.

20.21 По данным ЦИК, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг набирает 94,69% голосов на выборах руководителя региона по итогам обработки 10,16% протоколов. На втором месте Чойгана Седен-оол — 1,45% голосов.

20.16 Вновь поднялся вопрос о нарушениях в ходе избирательной кампании. Большаков обратил внимание, что в соцсетях информации о нарушениях было много и надо смотреть, где это были фейки, а где реальные нарушения.

— Мы видели, что активность проявляла и оппозиция, в том числе связанная с несистемщиками. Думаю, вы помните и ролики, размноженные про партию «Яблоко», где один из ее руководителей говорил, что нужно дестабилизировать ситуацию на УИКах. Но на общее спокойствие кампании это не повлияло, — обратил внимание эксперт.



— Что касается социсследований, повторюсь, это не официальные данные, а социсследования, — напомнил Большаков. По его словам, было много фейков, связанных с ними:

— Публиковались данные партийных экзитполов и в первый, и во второй день выборов, и это нарушение, и определенная технология. А наше традиционное исследование — оно было проведено фондом «Общественное мнение — Татарстан». Социологи опросили свыше 9 тысяч человек с 17 по 19 сентября. Исследование репрезентативно. Около 65% людей были открыты к просьбам социологов и поделились информацией.

Большаков обратил внимание, все голосование прошло в Татарстане при достаточно высокой явке, как и ожидалось по предварительным опросам. Порядка 75% к концу августа утверждали, что придут и проголосуют за ту или иную политическую силу. ЕР, по данным экзит-полов. набирает порядка 79 — 79,1%. Мы прогнозируем, что около 3/4 голосов по итогам подсчета у нее будет.

По данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» во всех шести одномандатных округах побеждают кандидаты «Единой России». Согласно опросам, Азат Ягафаров (Альметьевский округ) получает около 60%, Марат Нуриев (Центральный) — 53%, Илья Вольфсон (Приволжский) — 53%, Ильдар Гильмутдинов (Московский) — 70%, Альфия Когогина (Набережночелнинский) — 60%, Олег Морозов (Нижнекамский) — до 70%.

— Так что высокое голосование за ЕР ожидалось. Мы видели, что где-то были факторы, когда СР начала разваливаться на уровне регионов. И думаю, это повлияет на ее общий результат, — заключил эксперт. До 10% голосов может получить КПРФ. Общероссийский показатель еще больше, поэтому думаем, КПРФ сохраняет за собой звание главной оппозиционной партии в стране, и это тоже не является неожиданностью, добавил Большаков. 3,4% набирает в республике ЛДПР. Кампания была неровная у нее, не могу сказать, что она была яркая в РТ, обратил внимание он.

— СР на местном уровне она порядка 3,1%. То, что эти партии в целом по стране пройдут, является вопросом. Надо смотреть общие данные. Но по РТ это так, продолжил эксперт. Среди малых партий достаточно значимый результат (1-2%, но это много) — «Новые люди», «Коммунисты России» и возможно «Партия пенсионеров». Еще раз скажу: данные носят прогнозный характер, мы, как и все, будем ждать официальных данных, подчеркнул Большаков.



20.13 Большаков продолжает аналитику завершившейся избирательной кампании:

— Традиционно люди голосуют даже в федеральных программах не только за общую политику, но и за благополучие республики, это и влияет на явку, — обратил внимание эксперт. — Если говорить о ходе трехдневного голосования — такая практика у нас в прошлом году уже была, и мы научились в РТ работать с таким голосованием. Это подтвердили и эти выборы.



— Отметил бы высокий уровень организации выборов, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, высокую активность 16 тысяч наблюдателей по республике. Очень многие наблюдатели были обучены на базе Общественной палаты РТ, но ими не ограничивалось: мы видели и представителей из других регионов, и из ОП РФ, и ряд иностранных представителей, что тоже важно с точки зрения легитимности наших выборов, — заявил Большаков.



Большаков особенно отметил беспрецедентную открытость ЦИК, его активность и быструю реакцию на жалобы, которые поступали с участков. Все оперативно рассматривалось и на общий ход выборов не повлияло.

20.11 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по-прежнему лидирует на губернаторских выборах. После обработки 60,42% бюллетеней он набрал 57,64% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

20.07 Первичную аналитику завершившейся избирательной кампании дает ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

— Высокая явка — это наша традиция. Пугали, что по России она будет 30—40%, но Татарстан уверенно шел впереди, и думаю, что эта активность будет в цифрах тоже отражена, заявил эксперт. — Большая активность была проявлена в первый день. Трехдневное голосование дает свои расклады. Второй день — поменьше, третий — опять высокая.

— Развлекательная активность привлекает молодежь. Я на своем участке сегодня увидел очередь к кабинкам, а раньше их не было, — обратил внимание Большаков.

— Была очень насыщенная мобилизующая программа в интернете. Своим традициям мы не изменяем, сегодня один из наших гостей, господин Виноградов, говорил, что у нас своя политическая культура. И с этим можно согласиться, — заключил политолог.

20.05 Необычного гостя на избирательном участке в Единый день голосования заметили в Ленинградской области — гуся Ганса. Его хозяин рассказал, что птица всегда знает, за кого надо голосовать.

20.00 ВСЁ!

Голосование в Татарстане и остальной Центральной России завершилось. Начался подсчет голосов.



Фото: Максим Платонов

19.56 После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. В ЦИК обратили внимание, что предстоящая ночь будет непростой. Там же напомнили, что все избиркомы должны работать под камерами.

19.55 Ровно через пять минут избирательные участки в Татарстане закроются.

19.52 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что онлайн-голосование очень актуально во время пандемии, так как граждане без рисков для здоровья смогли проголосовать из дома.

«Уверена, что география применения онлайн-голосования будет только расширяться, данный успешный опыт необходимо распространить и на другие регионы», — написала она в Instagram.



19.48 Не обошлись выборы и без происшествий. У нескольких членов избирательных комиссий возникли проблемы со здоровьем, сообщила Элла Памфилова.

— Сегодня уже третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие и, скажем, психологическое давление большое, — рассказала она.



19.44 Активно сегодня голосовали в Чистопольском районе РТ. Свой выбор сделали глава муниципалитета Дмитрий Иванов и руководитель исполкома Эдуард Хасанов, который пришел на избирательный участок вместе со своей семьей.

19.40 До закрытия избирательных участков в Татарстане осталось 20 минут.

19.38 Памфилова вновь высказалась о ситуации с нарушениями на выборах в Санкт-Петербурге. Она заявила, что все организаторы подобного безобразия должны быть наказаны.



19.31 Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов подарил Элле Памфиловой футболку с изображением енота. Его считают новым символом московский наблюдателей — в пятницу на одном из избирательных участков енота ловили 7 минут.

19.28 А на «Ак Барс Арене» гостей продолжают развлекать фокусами.

Иллюзионист Илья Ларионов бросает в зрительный зал игрушку, просит ее перекинуть несколько раз, а последнего поймавшего — выйти на сцену. Игрушку поймал ребенок, а для фокуса нужен взрослый человек. И вот выходит женщина Назира. Фокусник просит ее закрыть глаза и сказать, сколько раз он дотронулся до нее. Девушка показывает на пальцах: 2 раза, но оказалось, что он прикасался лишь к кукле, которую держал в руках. Затем он достает зажигалку и слегка опаляет куклу. У женщины на ладони появляется пепел.

В завершение программы Ларионов поразмышлял о жизни, держа в руках воздушный шарик и отрывая кусок за куском от него нитки.

— Наша жизнь — это встречи и расставания, победы и поражения. Все вместе они могут сплестись в очень интересный узор, — сказал иллюзионист.

И перед уходом Ларионов подарил маленькому мальчику шарик. «Вот тебе подарок от меня, — сказал он ребенку. — Пусти шарик в небо — и твоя заветная мечта обязательно сбудется».

19.24 Тем временем Алексей Куртов продолжает. Он оценил систему блогеров-наблюдателей.

— Сейчас блогер — это способ технологического донесения информации. Для блогера искажать и публиковать заказную информацию — это невыгодно. Блогер — это не прокламация, а способ донесения информации. На мой взгляд, эти люди открывают инфопоток и дают людям разобраться, дают возможность пожить в политической повестке.

19.22 На выборах зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России, сообщила Элла Памфилова. Недействительными на 17.30 (по мск) признаны 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах.

19.18 На связь с Единым информационным центром Татарстана вышел политолог Алексей Куртов. Он сообщил, что традиционно Татарстан голосует активно.

— Тем более что там всегда ценят депутатов, которые представляют регион по партийной линии, — заявил он.



— Татарстан — регион, который много зарабатывает и традиционно много отдает. А в таких территориальных образованиях, откуда выкачиваются деньги, всегда возникает вопрос: почему не к нам это идет? Так что достаток в регионе не является достаточным условием для того, чтобы в нем было все как по нотам. Всегда надо думать и понимать, как с людьми действовать. В Татарстане это умеют: удивительное сочетание госвласти, муниципального управления.



Люди, которые нацелены на взаимодействие, на гармонизацию процесса, спокойно и внятно относятся к происходящему, и поэтому, думаю, открытость и честность в республике на нормальном уровне, — добавил эксперт.

19.16 А в Казани все еще продолжается насыщенная развлекательная программа. У «Ак Барс Арены», где сегодня проходит концерт, гости могут подкрепиться.

Есть здесь узбекский плов с говядиной. По оценке корреспондента «Реального времени», он очень вкусный. Здесь шашлыки с телятиной, свининой и с курицей. Рядом продаются беляши и лепешки.

19.14 Максимальная явка в Татарстане на данный момент зарегистрирована в Ютазинском районе — 94,72%. Минимальная — в Московском районе Казани — 56,24%. До конца голосования остается 46 минут.

19.12 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает лидировать. После обработки половины протоколов он получает 57,81% голосов избирателей, сообщили в ЦИК.

19.10 По данным ГАС «Выборы», на 18.00 19 сентября в Татарстане проголосовало 74,9% от общего числа избирателей.

19.07 Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что дистанционное электронное голосование получит широкое распространение и будет доступно россиянам за рубежом.

— Я полагаю, у них на следующих выборах будет такая возможность дистанционно [проголосовать], даже независимо от того, откроется консульство или нет, или где бы они ни находились, в любой точке Соединенных Штатов [Америки] или в любой другой точке мира, — заявила Памфилова.

19.03 А казанцев тем временем на «Ак Барс Арене» развлекают Микки-Маус и Миньон. Там же продолжается концерт.

В шатре под названием «Театр» посетителей ждало выступление фокусника Ильи Ларионова. Он просит посетителей выбрать денежную купюру из кармана, а затем спрашивает, кто согласен дать ему эту купюру. Одна девушка соглашается и отдает 500 рублей. Он берет их, держит в руках — и 500 рублей превращаются в 10. Он отдает их девушке. Затем, сказав несколько слов, возвращается к ней, снова берет 10 рублей — и отдает тысячу.

«Не бойтесь отдавать. То, что вы отдаете, обязательно к вам вернется в еще большем объеме», — сказал в завершение своего номера фокусник



18.58 Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона отреагировала на информацию об атаках на избирательную систему России из Штатов. У Москвы запрошена дополнительная информация.

18.51 В российской армии проголосовало 99,8% военного электората.

18.47 По данным ЦИК, явка избирателей на выборы по России на 18.00 составила 45,15%.



18.45 А некоторые представители власти сегодня используют возможность проголосовать в домашних условиях.



Вынужденно к такому способу сегодня прибегнул губернатор Смоленской области Алексей Островский. Посетить избирательный участок он не смог из-за травмированной ноги.

18.41 Тем временем глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что скрыть нарушения на выборах невозможно.

«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным», — уверяет она.



Выборы-2021: онлайн-трансляция «Реального времени». Часть 1.