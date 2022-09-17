Литература памяти и ее разновидности

Зачем люди пишут мемуары и ведут дневники, а также что интересного предлагает книжный рынок в этом жанре

Фото: Коновальцев Никита, Евгений Федоров

Американский литературовед Дж. Томас Коузер в своей книге «Мемуары: введение» утверждает, что читателей в мемуарной литературе привлекают не детали и стилистика, а «мудрость и процесс самопознания» главного героя, которым всегда является автор.

Мемуары как литературный жанр существуют давно. К одним из первых известных миру мемуаров относят «Комментарии к Галльским войнам» Юлия Цезаря. Но считается, что в том виде, как мы его себе представляем, этот вид прозы появился в XV веке. Тогда дипломат Филипп де Коммин фиксировал события, происходившие с ним и в его стране. Это стало важным историческим документом о Французском королевстве и Бургундском герцогстве. А дочь короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи принцесса Маргарита де Валуа, больше известная как «Королева Марго», стала первой женщиной, написавшей мемуары в тот период.

Мемуары были и продолжают оставаться довольно популярным жанром. Но в отличие от автобиографии они не дают исчерпывающий отчет о чьей-то жизни. Мемуары — это серия формирующих или заметных воспоминаний и событий, которые определенным образом повлияли на автора. Повествование в основном сосредоточено на его мыслях и чувствах, которые впоследствии были интегрированы в личный опыт и сформировали определенные взгляды мемуариста.

К примеру, американский писатель Генри Дэвид Торо опубликовал книгу «Уолден, или Жизнь в лесу» в 1854 году. В ней он описал, как вы уже поняли, свой опыт жизни в лесу Новой Англии. В 1937 году под псевдонимом Исак Динесен вышла в свет книга Карен Бликсен «Из Африки». Датская писательница и баронесса рассказала о времени, когда она управляла кофейной плантацией в Кении. «Праздник, который всегда с тобой» — это рассказ Эрнеста Хемингуэя о его пребывании в Париже в 1920-х годах в качестве американского экспатрианта. А «Путешествие с Чарли в поисках Америки» — это мемуары Джона Стейнбека об эпической поездке по стране вместе со своим пуделем. Все это стало классикой жанра.

В чем особенность мемуаров

Почти во всей мемуарной литературе автор, он же главный герой, проходит эмоциональную эволюцию. Это помогает читателям отождествлять себя с мемуаристом и его борьбой. К примеру, автор может рассказывать историю своего брака и его крушение, переживание потери близкого человека или историю похода со сложным маршрутом.

Для удержания внимания читателя в мемуарах, как и в художественной прозе, присутствуют препятствия. Они стоят на пути автора в получении желаемого или необходимого. В книге «Нация прозака» журналистка Элизабет Вурцель описывает свою борьбу с депрессией, а также сложности жизни молодой женщины в Америке 1990-х. В этом случае препятствиями выступают психические заболевания, которые осложняются стрессом от поступления в колледж, от первой работы и межличностных отношений. В результате Вурцель не столько побеждает депрессию, сколько учится с ней жить и укрощает ее с помощью лекарств.

В мемуарах, в отличие от автофикшн-литературы, повествование всегда ведется от первого лица. Это делает историю личной, а опыт субъективным. Хотя достичь объективности в этом жанре практически невозможно, поскольку излагаемые события проходят фильтрацию через точку зрения автора. Американский писатель и эссеист Стив Алмонд однажды сказал: «Воспоминания — это радикально субъективные версии объективных событий».

Часто мемуары ограничены одной темой. У автора нет цели запечатлеть все критические моменты жизни. Он старается отметить только те, что имеют особое значение в контексте общей темы. К примеру, в 2019 году издательство «МИФ» выпустило книгу Энн Ламотт «Птица за птицей». Это одна из самых популярных книг о писательстве, которая основана больше на личном опыте Ламотт, нежели представляет из себя инструкцию по написанию книг.

Но главная характеристика любых мемуаров — это достоверность изложенной информации. Если автобиографии построены на документальных записях, то мемуары — это литературное представление памяти. Как и воспоминания, они могут быть неточными. Но при этом они должны быть верны памяти автора. Если же информация в мемуарах умышленно искажена, то тогда стоит их отнести к художественной прозе или автофикшн-литературе.

Читатели верят, что мемуарист скажет правду. И если автор нарушает это доверие, то подобное в лучшем случае приводит к скандалу, а в худшем — к разрушению карьеры. В 2003 году романист Джеймс Фрей опубликовал мемуары «Миллион мелких осколков» об опыте реабилитации в клинике для наркозависимых. А потом появились доказательства, что писатель выдумал ключевые события истории. Эта ложь подорвала то, что, по мнению читателей, является авторской ответственностью за правдивое изложение истории. Под удар попало и издательство, в чьи обязанности входит проверять достоверность публикуемой информации.

Чем мемуары отличаются от дневников

Многие люди ведут дневники, но относительно немногие их публикуют. Они могут быть в письменном виде или в формате видео, но всегда упорядочены по дате. В основном в дневниках фиксируют события прошедшего дня или определенного периода. Традиционно их ведут в блокнотах, но с появлением интернета и блогов этот жанр перекочевал в социальные сети.

Личный дневник включает в себя опыт, мысли и чувства человека, исключая комментарии к текущим событиям за пределами прямого опыта пишущего. Хотя дневник может содержать информацию для мемуаров и автобиографии, он, как правило, пишется без намерения дальнейшей публикации.

К тому же в дневниках у читателей есть возможность отслеживать реакции автора в моменте, когда события только что произошли. В то время как в мемуарах писатель не столько реагирует, сколько обозначает свою позицию в отношении произошедших и проанализированных событий.

В любом случае чтение мемуаров и дневников — занятие невероятно увлекательное. Оно дает возможность посмотреть на мир глазами другого человека и увидеть события через призму его убеждений.

Что читать из мемуаров и дневников

Джейн Биркин. «Дневник обезьянки (1957—1982)» и Post-scriptum (1982—2013), «Синдбад»

Джейн Биркин — это англо-французская актриса и певица. Она родилась в Лондоне, но с 1960-х годов практически все время проживает в Париже. Она известна творческим и личным союзом с певцом, актером и режиссером Сержем Генсбуром. Ее первый дневник охватывает период от обучения в школе-интернате и до расставания с Генсбуром. Второй дневник заканчивается в 2013 году, когда умерла ее старшая дочь Кейт Барри. Особенность этих дневников в том, что они представляют из себя гибрид с мемуарами. В некоторых моментах Биркин вставляет комментарии, которые объясняют дневниковые записи и дают оценку произошедшим событиям.

Эрнст Юнгер. «Сады и дороги», Ad Marginem

Эрнст Юнгер — немецкий писатель и мыслитель. Он один из главных теоретиков консервативной революции. Его дневники «Сады и дороги» — это первая часть из шеститомника «Излучение», в котором Юнгер описывает события времен Второй мировой войны. Первая книга рассказывает о продвижении немецких войск во Францию. Впервые она была опубликована в 1942 году, после чего сразу же попала в список запрещенных книг в Германии.

Дебби Харри. «Сердце из стекла», «МИФ»

В 2006 году группа Blondie официально вошла в Зал славы рок-н-ролла. В своих мемуарах солистка легендарной группы откровенно рассказывает о головокружительном успехе, героиновой зависимости, смертельно опасной болезни ее партнера, банкротстве, распаде группы, сольной карьере и о воссоединении Blondie. На протяжении всей книги присутствует музыка. Но кроме истории становления Харри как самостоятельной певицы, «Сердце из стекла» — это еще невероятно красивая книга с огромным количеством легендарных фотографий.

Дебора Фельдман. «Исход», «Альпина Паблишер»

Это продолжение истории Деборы Фельдман, которая вышла под названием «Неортодоксальная». По ней Netflix снял одноименный сериал. В первой части своих мемуаров писательница рассказывает о жизни в хасидской общине в Бруклине, о сомнениях в выбранном пути и разрыве отношений с общиной. В книге «Исход» Фельдман описывает поиск себя и жизненного пути в Берлине, куда в свое время переехала ее мать, когда смогла сбежать от хасидов.

Наталья Русова. «Книги, годы, жизнь», «НЛО»

Наталья Русова — профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета. Она поставила перед собой задачу написать автобиографию советского интеллектуала и показать ее через рамки читательской биографии. Русова рассказывает о книгах, которые читала, анализируя их с филологической и исторической точек зрения. Здесь литература тесно переплетается не только с событиями из личной и профессиональной жизни писательницы, но и погружена в политический и культурный контекст.

Дженнифер Уорф. Серия книг «Вызовите акушерку», «Лайвбук»

Дженнифер Уорф работала акушеркой в Лондоне с начала 1950-х и до 1970-х годов. Серия ее мемуаров — это честное отражение состояния системы здравоохранения в Великобритании и ее изменений за эти годы. Одновременно Уорф поднимает проблемы женщин, связанные с запретом на контрацепцию и абортами в то время. Она рассказывает не столько свою историю, сколько ее связь с историями других женщин. Счастливых и несчастных, с кучей детей или бесплодными из-за нелегальных абортов, живущих в трущобах или получивших квартиры в новых многоэтажках.

Диана Вриланд. «D.V. Диана Вриланд», «МИФ»

Диана Вриланд — модный редактор журнала Harper’s Bazaar и главный редактор американского Vogue. Ее мемуары — это ироничные рассказы не только о жизни глянцевой журналистики, но и размышления об окружающих ее явлениях и событиях. Читатель перемещается из английских дворцов в ночные клубы Парижа, а затем в высшее общество Нью-Йорка 1930-х годов. Все это фон, на котором сверкает звезда Вриланд. А рядом с ней ее друзья: Коко Шанель, герцог и герцогиня Виндзорские, Кларк Гейбл, Джек Николсон и другие знаменитости.

Ивлин Во. «Когда шагалось нам легко», «КоЛибри»

Ивлин Во — писатель-романист, которого считают одним из тончайших стилистов в английской прозе XX века. Его книга «Когда шагалось нам легко» — это классические мемуары о путешествиях. Вместе с писателем читатель посещает Средиземноморье и Ближний Восток, Абиссинию, Бразилию и британскую Гвиану. Мемуары вышли после Второй мировой войны, но в них собраны рассказы из его странствий по миру еще в довоенный период. «Когда шагалось нам легко» описывает время, когда путешествия были само собой разумеющимися, а потом мир изменился до неузнаваемости.

Мршавко Штапич. «Плейлист волонтера», Inspiria

В этой книге автор описывает свой опыт участия в поисковом отряде. Каждая глава носит название определенной песни, которая ассоциируется с конкретным событием из жизни Штапича. И хотя в книге поднимаются серьезные темы и перед читателем предстают порой жуткие истории, читается она легко. Добавьте сюда отличное чувство юмора автора, иногда черного, а также острый сарказм. В результате оторваться от чтения практически невозможно.

Ольга Громова. «Сахарный ребенок», «КомпасГид»

«Сахарный ребенок» — это теплая, нежная и одновременно грустная книга. Громова написала ее со слов Стеллы Нудольской. Ее детство пришлось на конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века. Отца Стеллы отправили в трудовой лагерь в Магадане, а девочку и ее мать как членов семьи врага народа сослали в Киргизию. Но несмотря на все тяготы и сложную судьбу, книга пропитана добротой и оптимизмом. Кстати, это детское произведение, но отлично подойдет и для чтения взрослым.

Айрис Апфель. «Икона по воле случая», «Альпина Паблишер»

Айрис Апфель сейчас 101 год, а на момент написания книги было 98 лет. Она называет себя «самым старым подростком в мире». А мир считает ее иконой стиля. Хотя сама она никогда не претендовала на столь громкое звание. Ее книга такая же яркая, как и сама Айрис. «Икона по воле случая» — это размышления Апфель о моде и стиле, нарядах и аксессуарах, о жизни, любви и людях.

Гленнон Дойл. «Неукротимая», «Лайвбук»

История Гленнон Дойл — это история о смелой женщине, которая однажды поняла, что ее детям не нужна замученная и несчастная мать. Она решила показать на собственном примере, как важно жить полной жизнью, быть честной с собой и слушать внутренний голос. В этом и заключается ее секрет счастья. Дойл решилась уйти от нелюбимого мужа и полностью перестроить свою жизнь. После чего она научилась принимать свое тело и уважать собственные эмоции, позволила себе быть свободной и мечтать. Это все в результате привело ее к гармонии с собой, миром и окружающими людьми.

Вера Флоренская. «Моя жизнь», «НЛО»

Вера Флоренская — внучка священника. Она родилась в начале XX века в 1900 году и застала практически все события столетия. «Моя жизнь» — это мемуары, которые рассказывают о революции и Первой мировой войне, об арестах, лагере и ссылке, о довоенных годах и о Второй мировой войне, о реабилитации и годах «застоя». Исторические события тесно переплетаются с личными: детство, учеба, брак с Леонидом Гинцбургом, его последующий арест и скитания по лагерям. Это уникальный документ, который рассказывает о большой исторической эпохе через призму жизни внучки священника.



Екатерина Петрова, иллюстрации Никиты Коновальцева и Евгения Федорова