День в истории: берегут озоновый слой и учат шариату

Чем примечательна дата 16 сентября?

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 16 сентября, в США впервые использовали большую печать правительства, исследователь Арктики Борис Вилькицкий прошел сквозным рейдом путь из Владивостока в Архангельск, в Москве основали Центральный театр кукол, в Монреале подписали протокол о защите озонового слоя Земли, а в Волгодонске произошел теракт. Родились: писатель Атилла Расих, «король блюза» Би Би Кинг, актер Питер Фальк. Умерли: хореограф Гай Тагиров, физик Габриель Даниель Фаренгейт, продюсер мультсериала «Том и Джерри» Фред Куимби. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открыли шариатский факультет



16 сентября (по новому стилю) 1916 года в Троицке родился писатель Атилла Расих. Его мать — Зайтуна Мавлюдова, была знакома с Фатихом Амирханом и Габдуллой Тукаем (последний испытывал к ней романтические чувства). Отец, Габделькадыр — сын религиозного деятеля Зайнуллы Расулева. Публиковаться Расих начал в 1930-е. Среди его произведений — романы «Мой друг Мансур», «Весенние голоса», «Когда расходятся пути», «Ямашев» и «Путь героев».

Ф. Яруллин, «Шурале». Постановка Г. Тагирова, 1945. В роли Таза — Гай Тагиров. Источник: antat.ru

16 сентября 1995 года скончался этнограф и хореограф Гай Тагиров. В Казань он приехал из станицы Анжерка Томского уезда Томской губернии учиться. Был артистом и балетмейстером театра оперы и балета, поставив 37 спектаклей, ставил номера Ансамбля песни и танца Татарской АССР, режиссировал одноактные балеты для художественной самодеятельности, преподавал в институте культуры. Автор книги «100 татарских фольклорных танцев».

16 сентября 1998 года в Галеевской мечети в Казани состоялось официальное открытие шариатского факультета Российского исламского университета. На тот момент вуз базировался в стенах мусульманского храма. В церемонии открытия приняли участие представители духовенства, городских властей, общественных организаций и научной интеллигенции. Первыми студентами факультета шариата стали 23 человека из Татарстана, соседних областей и республик.

Фото: Олег Тихонов

16 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что религиозные деятели, получившие образование за рубежом, должны проходить аттестацию в религиозных организациях Татарстана. Соответствующие поправки предлагают внести в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. «Это нужно для недопущения каких-то нетрадиционных течений, которые могут быть занесены в религиозную общину», — пояснил депутат Госсовета Татарстана, директор ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов.



Теракт в Волгодонске

16 сентября 1915 года впервые гидрографическая экспедиция Бориса Вилькицкого прошла сквозным рейдом путь из Владивостока в Архангельск. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» осуществляли переход в сложных гидрометеорологических и навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра, пока не смогли вырваться. Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который вышел из строя в первом же испытательном полете.

16 сентября 1931 года в Москве появился Государственный академический Центральный театр кукол. Его возглавил актер, режиссер и литератор Сергей Образцов, именем которого сегодня называется театр. Коллектив состоял из 12 человек, каждый год появлялись по две-три постановки, первая премьера — спектакль «Джим и Доллар» по пьесе Андрея Глобы. В 1940-м появился первый спектакль для взрослых — «Волшебная лампа Алладина».

16 сентября 1999 года произошел теракт в Волгодонске. Рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе утром сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Из завалов было извлечено 18 погибших (в том числе двое детей), один человек погиб в больнице, 89 человек госпитализировали. Всего взрывом было повреждено 39 домов, а также отделение милиции, две школы, детский сад, библиотека. Пострадавшими признали 1 045 человек.

Фото diplomacy.state.gov

Большая печать США

16 сентября 1782 года в США впервые использовали Большую печать правительства: генерал Джордж Вашингтон приложил ее к соглашению с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. У печати было две стороны: аверс с белоголовым орланом используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с пирамидой в качестве печати не применяется, но его изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

16 сентября 1987 года в Монреале был подписан протокол об озоноразрушающих веществах. Он вступил в силу 1 января 1989 года. После этого последовала первая встреча в Хельсинки в мае 1989 года. С тех пор протокол подвергался пересмотру семь раз, в последний раз — в 1999-м в Пекине. Если страны, подписавшие протокол, будут его придерживаться и в будущем, то можно надеяться на восстановление озонового слоя к 2050 году. 16 сентября объявлен Международным днем охраны озонового слоя.