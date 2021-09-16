Обучившихся за рубежом имамов обяжут проходить аттестацию в Татарстане

«Это нужно для недопущения каких-то нетрадиционных течений» ислама — объясняют авторы законодательной инициативы

Фото: Олег Тихонов

Религиозные деятели, получившие образование за рубежом, должны проходить аттестацию в религиозных организациях Татарстана. Соответствующие поправки предлагают внести в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. «Это нужно для недопущения каких-то нетрадиционных течений, которые могут быть занесены в религиозную общину», — пояснил депутат Госсовета Татарстана, директор ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов. Тему обсуждали на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Также на встрече речь зашла о развитии исторических городов и поселений, создании условий для сохранения аутентичности памятников республики. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Создавать условия для сохранения аутентичности памятников»

Благодаря статусу исторического поселения можно сохранить не только отдельные памятники, но и всю историческую застройку в городах и районах республики. В Татарстане 13 исторических поселений, из них два — федерального значения (Елабуга и Чистополь). У остальных статус регионального значения (Билярск, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Свияжск, Тетюши).

— На этих территориях расположено более половины всех памятников истории в республике, находящихся на государственной охране. Соответственно, необходимо говорить о развитии исторических городов и поселений, создавать условия для сохранения аутентичности памятников и их исторического окружения, — заявил на заседании председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, в этом направлении много актуальных вопросов — сохранение и воссоздание памятников, повышение туристской и инвестиционной привлекательности, привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест. «Все это отнюдь не громкие лозунги, потому что на территории таких поселений располагаются уникальные объекты культурного и природного наследия. Их приспособление к современному использованию, вовлечение в хозяйственный оборот может дать сильный импульс для развития населенных пунктов», — отметил он.

«Необходимо говорить о развитии исторических городов и поселений, создавать условия для сохранения аутентичности памятников», — заявил Иван Гущин. Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане постоянно выявляют и ставят на охрану новые исторические объекты. Так, например, в Чистополе при реконструкции центральной площади археологи обнаружили каменную мостовую XVIII века, в связи с чем проект изменили и наиболее сохранившиеся участки древней дороги сейчас доступны жителям и туристам. Земельный участок по результатам научных исследований комитета поставлен на государственную охрану как часть культурного слоя исторического центра Чистополя.

«Закон позволяет такие объекты реализовывать по начальной цене в 1 рубль»

Чистополь, по словам спикера, вообще тема отдельного разговора. Он стал первым городом в Татарстане, на территории которого реализуется программа Министерства культуры России с «Новым банком развития БРИКС». В нее вошли 19 объектов. А еще по 30 выявленным объектам культурного наследия в неудовлетворительном состоянии комитет по охране ОКН организовал историко-культурную экспертизу.



Кроме того, в этом году Чистополь наряду еще с пятью районами республики вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (для малых городов и исторических поселений). Как рассказал директор Чистопольского историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин, за счет полученных средств, планируется благоустроить берег реки и обустроить пристань. В результате в городе появится единая туристическая зона, в которую войдут центральный бульвар, Скарятинский сад и набережная.

Большая работа идет и с музеями города. Создана рабочая группа по музеефикации Чистополя. А исторический центр Чистополя на сегодня — самостоятельный объект культурного наследия, где разрешается только воссоздание утраченной средовой застройки. Тем не менее на сегодня именно в Чистополе наибольшее количество проблемных памятников. Для решения вопросов с аварийными ОКН власти планируют привлекать инвесторов.

В этом году Чистополь вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Фото: naslediekazan.ru

— Необходимо отметить, что федеральный закон позволяет такие объекты реализовывать по начальной цене в 1 рубль при условии приведения в соответствие с эскизным проектом реставрации и ремонтных работ в течение 7 лет, — рассказал Гущин. — Для реализации этой нормы со стороны государства требуется обязательная разработка проектных решений. Инициатива комитета о передаче объектов по льготной цене инвесторам в Чистополе была поддержана президентом Татарстана. В текущем году выделены финансовые средства в объеме 18 млн рублей на разработку проектной документации. В сентябре состоялись торги. Выбрана подрядная организация. Уже в начале следующего года 14 исторических зданий, расположенных вдоль туристического маршрута, могут найти нового собственника.

Налоговые льготы для собственников ОКН

В целом за последние 4 года объем капитальных вложений в благоустройство и создание комфортной среды в исторических поселениях составил около 3 млрд рублей.

Много внимания уделяется Билярску, расположенному в Алексеевском районе, который тоже победил во всероссийском конкурсе. Как рассказал руководитель исполнительного комитета Алексеевского района Олег Гайнуллин, в муниципалитете планируется создать культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага». Конкурсная заявка на реализацию проекта предполагает сумму в 56 млн рублей из бюджета России.

— За последние годы на федеральном и региональном уровнях была усовершенствована нормативно-правовая база, направленная на сохранение и развитие исторических поселений, внесены изменения в базовые федеральные законы, приняты ведомственные правовые акты, — сообщил Гущин.

В то же время в работе по сохранению объектов культурного наследия есть и свои «подводные» камни. Так, по словам докладчика, иногда статус ОКН из-за обременений сдерживает развитие территорий. Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова поинтересовалась, можно ли в таком случае предусмотреть налоговые льготы. Поскольку вопрос охраны памятников истории находится в совместном ведении федеральных и региональных органов власти, Иван Гущин такую возможность не исключил. В целом же законодательная база в части охраны исторических объектов уже нуждается в совершенствовании, считает глава комитета ОКН, в связи с этим предложил создать рабочую группу по мониторингу действующего законодательства.

Людмила Рыбакова поинтересовалась, можно ли в таком случае предусмотреть налоговые льготы. Фото: gossov.tatarstan.ru

Не допустить нетрадиционные течения

На заседании также рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Документ подготовили к первому чтению, однако не исключено, что на ближайшем заседании Госсовета РТ законопроект будет принят в целом.

— Основная суть поправки в том, чтобы люди, которые обучались на религиозных деятелей за рубежом, проходили сначала аттестацию в местных религиозных организациях. Это нужно для недопущения каких-то нетрадиционных течений, которые могут быть занесены в религиозную общину, — рассказал депутат Госсовета Татарстана, директор ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов.

Документ подготовили для того, чтобы привести республиканское законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект также устанавливает запрет для отдельных лиц быть руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, установленным для лиц данных категорий быть учредителями, участниками религиозных организаций.

Кроме того, федеральный закон хотят дополнить положением о праве духовных образовательных организаций реализовывать дополнительные профессиональные программы для священнослужителей и работников, составляющих религиозный персонал религиозных организаций, получивших духовное образование в зарубежных образовательных организациях. Аналогичные изменения вносятся и в республиканский закон.

Еще об одном законопроекте рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Фото: magarif-uku.ru

С необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным связана и разработка законопроектов о внесении изменений в Семейный кодекс Татарстана и республиканский закон об образовании. Ранее законодательно было утверждено право детей на первоочередное зачисление в школы и детские сады в случае, если эти образовательные учреждения уже посещают их братья и сестры. Теперь вводится уточнение, что данное право предоставляется несовершеннолетним детям независимо от того, являются ли они полнородными, проживают ли в одной семье и имеют ли общее место жительства.

Еще об одном законопроекте рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. В соответствии с федеральным законом от 6 октября 1999 года предлагается утвердить нормативы финансового обеспечения госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Татарстане на 2022 год.