Дискотека 90-х: жалостливое диско от «Айфары»

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 18-я

В татарской эстраде не так много настоящих групп, то есть коллективов с музыкантами и певцами. Тем более — появившихся не в городе, а в сельском клубе. Одна из них — отмечающая в этом году 30-летие «Айфара» из Высокогорского района.

Куркачинские ребята

«Айфара» появилась в старом клубе Куркачей, что в 21 километре от райцентра. Село основано еще во времена Казанского ханства и на слуху благодаря неподалеку расположенному аэродрому. Говорят, что записи они распространяли еще советскими методами — отнесли пленку в ближайший ларек.

Согласно легенде, «Айфара» — это имена участников. Поэт Айдар Мингазов, написавший к нынешнему времени более 300 песен. Клавишник Фанис Муртазин. И гитарист Рашит Максутов. Группа появилась в 1992-м.



На видео следующего года можно увидеть двух вокалистов — Айдара Гимадиева и Айрата Даутова. Даутов, который учился в Арском педучилище, а потом на факультете татарского языка и литературы КГУ, был преподавателем, также подрабатывал ведущим. Его не стало 3 августа 2000 года.

После чего в команде появился новый человек, сейчас группа больше ассоциируется с вокалистом Алмазом Шарифуллиным, который начинал в группе гитаристом, а в интервью называет себя не «певцом», а «исполнителем». В Сети можно встретить даже упоминание об ООО «Айфара» с Шарифуллиным в статусе гендиректора (сейчас компания ликвидирована). Инструментальный состав также менялся (к примеру, на гитаре много лет играл один из известных татарских аранжировщиков, участник проекта «Эссе» Алмаз Мухаметзянов). В группе участвовал как певец и конферансье телеведущий ТНВ Ильдар Кыямов. Была и вокалиста Эльмира Латыпова. Певица Римма Никитина в интервью газете «Шәһри Казан» вспоминала, что начинала работать с группой как администратор. У них на студии записывала первые песни Сюмбель Билалова.



Звук, соответственно, также варьировался с течением времени, не отходя, впрочем, о танцевальной направленности. В Сети я встречал утверждение, что группа обозначала свой стиль как «диско-поп». В любом случае эта музыка явно вдохновлена электропоп-, итало-диско-волной 80-х, начиная с «Ласкового мая» и «Миража» (с последним проектом «Айфара» спела на своем юбилее). Но с поправкой на техническое оснащение и татарский язык.

Белая береза

В начале 90-х была написана и самая известная песня «Айфары» «Ак каен». Слова к ней написал Айдар Мингазов, а музыку — Фирзар Муртазин. Поется в ней о былой любви.

«Когда души наполнила любовь, со словами «Пусть обновляется каждую весну», Мы посадили на холме, где вместе гуляли, стройную березу. Зимы пришли с ветрами, а я сгорал от любви. Под той березой ты сказала: «Я люблю другого». Белая береза, ты живи, не смотри на нас. Твое сердце чисто, не поддавайся осени. Белая береза, молодая березка, ты не умирай, ты живи, Твоя чистая любовь будет жить каждую весну». Характерно, что самая главная песня у дискотечной группы — щемящая баллада.

Сейчас «Айфара» выступает крайне редко, при этом на сцене уже играет молодежь, а основатели работают в студии, да и существует ли она? В Сети можно найти воспоминание, что в 2006 году на очередной большой концерт, который проходил в Камаловском театре, группа устроила на сцене соревнования мотоциклов. Правда, после уже пришлось перейти на другие площадки. Таким же выглядит присутствие этой группы в эстраде девяностых — когда на татарскость указывают только тексты, а аранжировки сделаны по лекалам дискотечных записей. Но что любопытно, теперь даже в спектаклях того самого театра можно увидеть мотоциклы...