«Тоже думал, что все будет хорошо, но не идет». «Ак Барс» на старте сезона не впечатляет

Почему казанцев так штормит?

Уже четвертая игра длинного 15-го сезона позади, а «Ак Барс» по-прежнему никак не поймет, во что он будет играть. Команду штормит в результатах, но куда более невразумительной выглядит сама игра «Ак Барса». О том, почему Казань так и не поняла, что за хоккей готов предлагать этот звездный «Ак Барс» и когда ожидать стабильной игры — в итогах матча «Ак Барса» с минским «Динамо» (2:3 ОТ) спортивной редакции «Реального времени».

«Что ты такое»? «Ак Барс»-2023 пока так и остается загадкой

Если бы какой-нибудь автор романов в жанре хоррор писал повесть об «Ак Барсе» нынешнего сезона, то охарактеризовал бы игру команды как «остающуюся под покровом тайны».

Что из себя представляет казанская команда образца 2022/2023 так пока понять не смог никто. Парней Олега Знарка бросает из крайности в крайность от игры к игре, а беззубое «сухое» поражение от «Динамо» (0:2) в Москве резко контрастирует с последующим разгромом действующего чемпиона ЦСКА (5:1) на его льду. Полная импотенция главных звезд атаки казанцев Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова на «ВТБ-Арене» сменялась матчем-праздником на «ЦСКА-Арене», в котором первый раздавал, а второй забивал.

А после этого сумасшедшего вояжа в столицу страны последовала довольно скромная победа над «Адмиралом», в которой было больше сумбура, чем четких и понятных созидательных действий. Да и сам Олег Знарок честно признавался, что с такой игрой ловить команде нечего. Сложно было охарактеризовать его настроение на послематчевой пресс-конференции, как положительное. В конечно итоге даже пообещал наказывать за ненужные удаления рублем.

— Трудно назвать это игрой. Столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду. Что мешало спокойно обыгрывать? Настрой, может быть, дисциплина, — заявил Знарок после той игры.

Фото: ak-bars.ru

В общем, к матчу с Минском ни болельщики, ни журналисты, ни, похоже, сами тренеры не знали, чего ожидать от команды, которая по ходу сезона продолжает искать содержание в своей игре.

Как оказалось, турбулентность сохранилась и в матче с минским «Динамо». Сегодня хоккеисты «Ак Барса» весь матч двигались будто из-под палки. Тяжело, без огня в глазах. Даже в сравнении с первым матчем сезона против московского «Динамо» у казанской команды эпизодически получались неплохие отрезки. Сегодня же мы увидели безысходность тоску и абсолютное бессилие в овертайме, когда Минск просто загнал хозяев льда в свою зону и додавил без особых проблем.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, почему у команды не было необходимых эмоций в овертайме Олег Знарок лишь ответил с ухмылкой вопросом «а вы думаете их надо дополнительно настраивать на овертайм»? На этом аргументация наставника «Ак Барса» закончилась.

Квартальнов, ты что ли?

Между тем наставник «Барсов» Олег Знарок продолжает искать сочетания, чем все больше начинает напоминать своего предшественника Дмитрия Кагарлицкого. Данил Тарасов оказался вне заявки, зато появился Кирилл Петров, который полностью восстановился. Сказать, что это сработало точно нельзя — слишком уж сырым выглядело звено Петрова, Бурмистрова и Панюкова. Так что уже вскоре на льду их заметить было практически невозможно.

Да и игра все больше смахивала на ту, которую казанские болельщики наблюдали как минимум последние два сезона при прежнем наставнике. Довольно «ватный» хоккей с большим количеством борьбы, пустых действий и катастрофически малого процента созидательных действий. Говорить о том, что Олег Знарок привил казанцам новый стиль, в котором мастеровитые хоккеисты творят на льду магию, нельзя от слова «совсем».

Три шанса давали гости хоккеистам «Ак Барса», удаляясь стабильно и набрав 6 минут штрафа только за первый период, однако казанцы ни разу не создали ничего сколько-нибудь опасного. Более того, всего пять бросков удалось нанести подопечным Знарка в створ ворот за первую двадцатиминутку. Учитывая 6 минут большинства — это выглядело как катастрофа. Зато динамовцы обстучали все щитки Тимура Билялова, даже играя в меньшинстве. Восемь бросков в створ только за первый период и 31 — за весь матч.

Да, Кирилл Семенов забросил во втором периоде после неплохой контратаки, но этот эпизод абсолютно не выливался из логики матча. Игра по-прежнему проходила под контролем минского «Динамо». Это Галиев отыграл спинорамой у синей линии, набросил на ворота, а Семенов оказался расторопнее всех на добивании.

Впрочем, минчане бодро поднажали и довольно быстро отыграли шайбу — на этот раз исправить косяки хоккеистов «Ак Барса», провалившихся в чужой зоне не смог и Билялов. Голкипер казанцев был, по сути, просто оставлен на растерзание.

Можно отметить лишь один короткий период, когда у хоккеистов «Ак Барса» действительно горели головы — после пропущенной второй шайбы в середине третьего периода, когда нужно было срочно отыгрываться. Почему нельзя было играть с таким же запалом весь матч — большой вопрос.

«Я тоже думал, что все будет хорошо. Но вот, не идет, — говорил на послематчевой пресс-конференции. И этим комментарием можно охарактеризовать все начало сезона для «Ак Барса».

В этой команде пока лишь два бойца: Билялов и Радулов

Та самая шайба-спасение, которую заковырял Александр Радулов — лучший показатель, у кого в команде сейчас есть действительно нужный уровень адреналина и кортизола на льду, а кто все еще в отпуске. Радулов доиграл, казалось бы, потерянный эпизод до конца, за что и был вознагражден.

У Александра 1+1 в этом матче и четыре балла в четырех играх в джерси «Ак Барса». Александр наколотил уже три шайбы и одно ассистентское очко, позволив отметиться Семенову.

Другой герой матча — Тимур Билялов тоже оказался одинок в своем правом деле.

У Тимура 28 отраженных бросков из 31 в створ ворот. При этом он несколько раз выручал в ситуациях, когда миначане довольно легко убегали с ним на рандеву. Один такой эпизод произошел перед решающей шайбой в овертайме, однако даже после этого спасения подоспевшие полевые просто решили посмотреть хоккей с первого ряда и наблюдали, как на пятаке замыкает Седрик Пакетт.

На двух героях игру не построишь, а в этом матче таковых у «Ак Барса» именно столько. По-хорошему, после этого матча команде стоило бы подойти к Тимуру и попросить у него прощения.