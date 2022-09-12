С заботой о четвероногих: предприятия СИБУРа в Казани помогли приюту для животных

Акция прошла в рамках всероссийского футбольного турнира среди людей с инвалидностью «Стальная воля»

Фото: Максим Платонов

В минувшее воскресенье волонтеры и партнеры программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и представители Российского футбольного союза (РФС) посетили приют для бездомных животных «Кот и пес», расположенный в Зеленодольском районе. Они привезли использованные для оформления турнирных матчей баннеры для утепления вольеров, миски и корм животным. Подробнее о благотворительной акции — в материале «Реального времени».

«Формула хороших дел» в действии

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» действует в ключевых городах присутствия компании и охватывает 7 приоритетных направлений социальной сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию, культуру и волонтерство. За время ее работы было реализовано более 1100 грантовых и волонтерских проектов.

С 7 по 11 сентября в Казани при поддержке СИБУРа прошел этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». На турнире был организован раздельный сбор пластика для его дальнейшей переработки, а чтобы дополнительно снизить экологический след мероприятия, оставшиеся после соревнований баннеры передали для повторного использования в приют для бездомных животных, где они пригодятся для утепления вольеров. С этой целью в минувшее воскресенье волонтеры и партнеры программы «Формула хороших дел» — сотрудники «ТГК-16» и «Казаньоргсинтеза» и представители РФС — приехали в село Айша Зеленодольского района, где расположен приют «Кот и пес».

В минувшее воскресенье волонтеры и партнеры программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и представители Российского футбольного союза (РФС) посетили приют для бездомных животных «Кот и пес»

— Мы на протяжении семи лет сотрудничаем с СИБУРом, являемся грантополучателями компании. Это холдинг, который своим действием показывает, что мелких проблем не бывает. При таком своем размахе сотрудники СИБУРа не упускают из вида мелкие проекты, которые вокруг, помогают, поддерживают. Это огромное дело. Сегодня мы приехали в приют. У меня смешанные чувства, с одной стороны — больно видеть такое количество брошенных животных, с другой — сотрудники, которые здесь о них заботятся, они прямо живут этим, это люди большой души, — рассказал руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «Параплан» города Дзержинска и партнер программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Михаил Четвертаков.

130 кг корма от сотрудников «ТГК-16» и «Казаньоргсинтеза»

Волонтеры привезли не только баннеры, но и миски, корм, крупы для животных. Это пожертвования сотрудников «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16». Всего приюту было передано 100 кг корма и 30 кг круп.

Волонтеры привезли не только баннеры, но и миски, корм, крупы для животных. Это пожертвования сотрудников «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16»

Ольга Балюкевич, дефектоскопист «Казаньоргсинтеза», сама держит дома животных и понимает, какая это ответственность.

— К сожалению, не все, кто решается завести дома животное, осознают это. Бросают питомца, не думая о том, что животное без них не выживет. Меня всегда волновал этот вопрос, поэтому решила принять участие в акции. Здесь убедилась, что они сытые, ухоженные, — поделилась она своими впечатлениями.

Начальник управления «Корпоративная культура и ЗОЖ» «ТГК-16» Лейсан Абрамова увидела приют для животных впервые.

— Я предполагала увидеть картинки, как в фильмах: красивые кафельные полы, сотрудники в палатах. Здесь, конечно, мне открылся совершенно другой мир. Очень много собак, все они разные. В основном, 99%, все добрые, хотят общаться, хотят, чтобы их погладили, ждут любви, поэтому, я думаю, что не в последний раз сюда приезжаю, — отметила она.

Всего на территории более полутора гектаров сейчас живут 520 собак и 85 кошек, имеются специальные зоны выгула животных

«Важно не то, что вы сюда привезли, а то, что вы отсюда увезете»

Основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев провел экскурсию для гостей приюта, познакомил с животными, рассказал о деятельности организации. Всего на территории более полутора гектаров сейчас живут 520 собак и 85 кошек, имеются специальные зоны выгула животных.

При этом приют постоянно обновляется и расширяется, они подают заявки на гранты, выигрывают, за счет чего возникает возможность возводить вольеры. Сейчас на территории на стадии строительства новый кошатник.

Содержание приюта не единственная деятельность фонда. Они занимаются отловом бездомных животных, много внимания уделяют воспитанию в детях ответственного отношения к животным.

— Мы проводим «Уроки добра», конкурсы, флешмобы, мастер-классы для детей. На сегодня сотрудничаем со ста двадцатью школами и детскими садами Казани и Зеленодольска. Это работа на будущее, мы формируем ответственное отношение, чтобы было меньше бездомных животных, — рассказал Альбер Галиев.

Основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев провел экскурсию для гостей приюта, познакомил с животными, рассказал о деятельности организации

По словам основателя приюта, их открытость преследует такие же цели. Приют может посетить любой желающий.

— Важно это все показывать. К нам приезжают организации и простые люди. В последнее время замечаю тенденцию, что интерес вырос, на нас уже не смотрят как на белых ворон, люди осознают, что помогать, быть добрым — это нормально, что не может не радовать, — отмечает он.

Сложно ответить, кто сегодня получил больше: приют или сами волонтеры. Общение с людьми, которые так преданно изо дня в день творят добро своими даже рутинными действиями; брошенные животные, которые смотрят на тебя глазами, полными любви, — все это не может не натолкнуть на размышления и переосмысление каких-то жизненных ценностей. Такое смятение в глазах гостей, наверное, прочитал и основатель приюта.

— Важно не то, что вы сюда привезли, а то, что вы отсюда увезете в своем сердце, — отметил Альберт Галиев, прощаясь с гостями приюта.

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