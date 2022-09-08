В Казани при поддержке компании СИБУР стартовал турнир «Стальная воля»

Второй этап всероссийского футбольного турнира среди людей с инвалидностью и ОВЗ стартовал 7 сентября в Казани. Торжественная церемония открытия состоялась на площадке спорткомплекса «Олимп». В ней приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Как сообщается на официальном интернет-портале Российского футбольного союза, участниками казанского этапа состязаний станут более 400 спортсменов, представляющих 20 регионов страны.

— Поддержка спорта — одно из важных направлений развития регионов присутствия СИБУРа, которое реализуется как в рамках программы социальных инвестиций нашей компании «Формула хороших дел», так и через сотрудничество с крупнейшими спортивными организациями. Одним из ключевых партнеров в этом направлении является Российский футбольный союз, — подчеркнул на церемонии открытия Айрат Сафин. И добавил: — Для нас, в СИБУРе, инклюзивность заключается не только в целях и задачах ESG-стратегии. Для нас это еще и возможность рассказать о главном — о том, что нужно быть ближе друг к другу, слушать, понимать, помогать.

— Для нас большая честь провести второй этап этого турнира с таким сильным названием — «Стальная воля». Благодарю РФС и компанию СИБУР за то, что такая инициатива существует. Сейчас я обращаюсь к участникам соревнований. Ребята, сегодня живете полноценной спортивной жизнью. Хочу отдельно вам поклониться, что вы есть, спасибо, что вы это делаете! — отметил в своем выступлении Владимир Леонов.

Слова выступивших ранее поддержал и дополнил Алексей Смертин:

— Приятно, что турнир «Стальная воля» становится традицией. Футбол — это не только спорт, это социальный феномен. Мы благодарны Казани за то, что она принимает нас, благодарны компании СИБУР за поддержку второго этапа наших соревнований. Уверен, что он получится эмоциональным и интересным.

После торжественной части состоялся дружеский матч сборных «Казаньоргсинтеза» и РФС.

Отмечается, что соревнования по нескольким дисциплинам пройдут с 8 по 10 сентября на четырех спортивных площадках города: в спортивных комплексах «Олимп», «Триумф», «Ярдем», а также в футбольном легкоатлетическом манеже. В рамках второго этапа «Стальной воли» также пройдет круглый стол, организованный РФС и СИБУРом, в рамках которого будут обсуждаться вопросы вовлечения людей всех категорий инвалидности, разных возрастов и пола в футбол, их дальнейшего саморазвития, образования, а также карьерные возможности и перспективы. Кроме того, при поддержке СИБУРа на соревнованиях также организован раздельный сбор отходов — собранные пластиковые бутылки отправятся на переработку и получат вторую жизнь.

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