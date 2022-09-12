Нефтяная Олимпиада: в Альметьевске прошли соревнования молодых профессионалов

Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников группы «Татнефть» прошел в 52-й раз

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Традиционно в День нефтяника проходит конкурс профессионального мастерства среди молодых работников группы «Татнефть» — в этом году уже в 52-й раз. За право называться лучшими боролись представители 21 специальности. Рустам Минниханов, открывая соревнования, назвал конкурс самым лучшим в стране, а генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов — одной из важнейших традиций нефтяного края.

Счет на секунды

Первыми, сразу после церемонии открытия, начали соревноваться в мастерстве бригады ПРС (подземного ремонта скважин). Переживали и болели за участников даже те, кто их не знает лично. Все команды демонстрировали высокую скорость, счет шел на секунды: монтаж гидравлического ключа ГКШ, отворот СУСГ и подъем полированного штока, укладка его на приемные мостки. При том, что задания выполнялись неимоверно быстро, должна была полностью соблюдаться и техника безопасности.

Следующие соревнования — у добытчиков. Практический конкурс разделился на два этапа: первый — замена прокладки фланцевого соединения и сразу же замена пробоотборника, второй — замена сальника СУСГ, а потом — манометра. Перед стартом члены жюри тщательно проверили экипировку и инструменты участников — они должны не высекать искры и соответствовать требованиям промышленной безопасности. Да и на площадке после выступления должен остаться идеальный порядок — это тоже обязательный элемент состязаний.

«Юра, давай! Поднажми!» — слышалось со всех сторон площадки, болельщики поддерживали Юрия Астафьева из НГДУ «Альметьевнефть». На выполнение всех заданий у него ушло чуть более 30 секунд. Юрий участвует в конкурсе в седьмой раз, и победа для него не первая.

Пять вахт из пяти бригад

Еще до официального открытия Нефтяной олимпиады начали соревноваться буровые вахты — участвовали команды «Татбурнефти», «Гольфстрима» и Управления по бурению и ремонту скважин — всего пять вахт из пяти бригад. Участники должны были профессионально и быстро продемонстрировать выполнение стандартных операций: наворот долота, спуск в скважину трех свечей, наворот квадрата, спуск до определенной отметки, а затем вся процедура в обратном порядке. На выполнение каждой вахте отводилось 20 минут.

Жюри в обязательном порядке отслеживает соблюдение правил промышленной безопасности и правильную эксплуатацию оборудования. Прежде чем попасть на практический этап конкурса, бригады сдали экзамен по технике безопасности, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Эти баллы входят в итоговую оценку выступлений. Победителем становится вахта, показавшая лучший результат по теории, быстрее всех выполнившая практическое задание и заработавшая наименьшее количество штрафных очков.

Знают свое дело на отлично

На конкурсе операторов по ППД соревновались девять звеньев, в каждом по два человека. Задание состязания — заменить штуцер и обратный клапан.

Сначала надо одновременно закрыть штуцерную и секущую задвижки, стравить остаточное давление, извлечь штуцер из задвижки, заменить на другой и закрыть спускное отверстие — и все это проделывается на такой скорости, что за руками конкурсантов трудно уследить.

«Это наши основные рабочие операции, но все равно соревноваться сложно. Основная задача — не допустить ошибок», — рассказал оператор ППД из «Джалильнефти» Ильшат Хуснутдинов. Его команда уложилась в 1 минуту 22 секунды.

В конкурсе среди бригад КРС командам из четырех человек предстояло провести монтаж и демонтаж спайдера с промежуточным спускоподъемом трех НКТ и проверкой успешности посадки пакера. Лучший результат показала бригада подразделения «УБРС» общества «Татнефть-Актив» под руководством мастера Ирека Сафина.

«У нас подобрался очень опытный состав, ребята были сильно замотивированы — знали, что проиграть нельзя, ведь за плечами столько стараний, труда и тренировок. Большую роль сыграл правильный психологический настрой», — рассказал он.

Успех — работа команды

На соревнованиях смен подготовки нефти демонстрируют не только волю к победе и концентрацию внимания, но и недюжинную силу. Все это в полной мере проявили ребята из «Лениногорскнефти» Раиль Салаватов и Александр Николаев. Практическое задание они выполнили вторыми, но отличные теоретические знания позволили им стать лучшими.

«Долгих восемь лет я шел к этому успеху, — признается Раиль. — За это время поменял трех напарников, пять раз пробивался на практическую часть конкурса, но победил именно с Александром, с которым и начинал».

«Я очень рад, что удалось выиграть, ведь это так престижно. Безусловно, нам помогли удача и правильная подготовка, а также тактика, которой мы придерживались. Но рассказывать не будем — это наш секрет», — добавил Александр.

Только вперед!

На площадке конкурса работников нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса боролись пять команд из ЕНПУ, «Тольяттикаучука», «ТАНЕКО», УТНГП. В каждой команде — два работника. Задания конкурса состояли из трех модулей, включающих одну теоретическую и две практических части. Необходимо было перейти безопасно с рабочего насоса на резервный, не теряя расхода перекачиваемой жидкости, насос остановить, отсечь, заменить прокладку на фланцевом соединении, после этого насос заполнить и повторно запустить.

«Три года работаю, впервые участвую в конкурсе, — рассказал представитель «ТАНЕКО» Дмитрий Ныров. — Чтобы справиться со всеми заданиями без ошибок, нужно иметь определенные навыки — умение держать ключи в руках, быстро принимать решения и т.д. Для нашей профессии важны целеустремленность, готовность изучать новое оборудование, не стоять на месте и идти вперед!»

Работа на высоте

Электромонтеры по ремонту и монтажу воздушных линий соревнуются, находясь на высоте — им нужно взобраться на десятиметровую опору. Первым делом — безопасность выполнения работ, поэтому начинают с проверки отсутствия напряжения и наложения переносного заземления. Участники конкурса, в этом году это работники предприятий «Татнефть-Энергосбыт» и «ТаграС-ЭнергоСервис», помнят о том, что в реальных условиях безопасность работы — гарантия жизни.

Участники конкурса монтируют штыревые изоляторы и крепят провода рессорной вязкой на строго выверенном расстоянии друг от друга. Получается и довольно красиво, и надежно.

Ильнур Латыпов, работник Елховского электроцеха «Татнефть-Энергосбыт», в третий раз участвует в конкурсе, и в этом году продемонстрировал лучший результат.

«Работа для меня — все! Я и не предполагал, что стану электромонтером, но сейчас не представляю себя в иной сфере. Долго готовился к конкурсу, настроил себя как надо, поэтому все получилось как надо», — поделился Ильнур.

Электромонтеры соревнуются на десятиметровой высоте

Все по-настоящему

На конкурсе операторов АЗС строят макет заправки в фирменных цветах Компании, привозят настоящее оборудование и свежую выпечку. От операторов требуется за пять минут принять заказ клиента, налить топливо, приготовить кофе и треугольники, все это правильно упаковать и пожелать автолюбителю хорошего дня. В процессе настоящей работы такая скорость не всегда требуется. Но, как признаются участники, на заправках порой бывают ситуации, когда нужно действовать очень быстро, чтобы все без исключения гости уезжали не только с хорошим топливом, но и хорошим настроением.

Если операторы АЗС всегда на виду, то работа слесарей почти незаметна, но именно они обеспечивают корректное и безопасное функционирование сложного оборудования.

В соревнованиях за 10 минут им предстояло заменить раздаточный кран и разрывную муфту ТРК (именно ту, которая не позволяет вывести из строя колонку, если клиент случайно забудет пистолет в баке).

Дебют соревнований

Впервые выступили на конкурсе профмастерства коневоды. В финал, преодолев теоретическую часть соревнований, прошли пять участников. Им предстояло провести седловку лошади. После подготовительного этапа коневод устанавливает на спину животного вальтрап — специальное покрывало, которое защищает от потертостей и повреждений. Затем участник кладет собранное седло и регулирует подпруг, и наконец, одевает уздечку и застегивает ремень.

Перед зрителями выступали и лучшие воспитанники конных школ Компании, которые преодолели несколько конкурных маршрутов.

Реанимация в режиме онлайн

В финал конкурса среди медработников среднего звена вышли пять участниц. Они должны были провести экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, надеть и снять противочумной костюм, а также выполнить сердечно-легочную реанимацию на роботе-тренажере. На экране зрители могли отслеживать частоту сердечных сокращений, пульс, электрокардиограмму, которые изменялись от действий медсестер.

Лучшей стала Марина Асилгараева, медсестра-анестезист медсанчасти «Татнефти» из Альметьевска.

«Я очень рада своей победе. Мы каждый день упорно готовились, старались. Радует, что мои знания и навыки были так высоко оценены экспертами», — призналась победительница.

В финале конкурса для медработников нужно было выполнить сердечно-легочную реанимацию на манекене

Вкусные победы

Профессиональные повара вновь выступили на главной площадке Нефтяной олимпиады. Они выполнили домашнее задание, украсив арбузы и тыквы, а в основной части конкурса повара должны были продемонстрировать и скорость, и фантазию. Перед ними открывали «черные ящики» с неизвестным заранее набором продуктов. Из них за 50 минут нужно было приготовить блюда с тремя разными соусами.

Соревнования закончились, но праздничное настроение осталось у всех участников — доказать и себе, и коллегам, что стоишь на высоком уровне профессионального мастерства, всегда приятно. И ни у кого нет сомнений, что и следующие Нефтяные олимпиады станут такими же яркими и объединяющими всех сотрудников отрасли.