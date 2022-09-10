Елизавета II — один из самых популярных объектов творческих спекуляций

Образ королевы Елизаветы II неоднократно появлялся в кино и литературе. В своих произведениях режиссеры и писатели пытались понять, кем она была на самом деле

Фото: Никита Коновальцев

Елизавета II — самая недоступная и загадочная знаменитость. Она словно звезда немого кино, которая стала популярной в TikTok-мире. Никто, кроме ее близкого окружения, не знал, какая она на самом деле. Так хотела сама королева Елизавета.

Ее эмоциональная закрытость и бесстрастные высказывания по поводу громких скандалов в королевской семье создали образ, который люди заполняли так, как им хотелось. В том числе режиссеры, сценаристы, писатели и биографы выбирали Елизавету в качестве главного персонажа в своих произведениях.

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, из которых последние 70 правила Соединенным Королевством Великобритании и странами Содружества. Все это время на фоне социально-экономических изменений и семейных скандалов она старалась быть приверженной ритуалам своей роли.

Коронация как первый кинематографический проект

Коронация Елизаветы состоялась 2 июня 1953 года, через год после того, как она взошла на престол. Ее коронация стала первым событием такого рода, которое почти полностью транслировалось по телевидению. Это был знак изменений, постоянно сопровождавших королеву во время ее правления. Изменений, которые стали сюжетами для голливудских фильмов и сериалов. А события внутри королевской семьи стали бесконечными поводами для обсуждения в социальных сетях.

Изменения произошли не только внутри семьи и во внешнем мире. Бесспорное уважение британцев к короне вытесняли гаммы эмоций: от верности и терпимости до открытой враждебности. В годы правления Елизаветы монархия, более чем когда-либо, была вынуждена оправдывать свое существование перед лицом общественности.

Однако королева оставалась отчужденной и сохраняла формальность в манере общения, тем самым поддерживая некую мистику вокруг монархической семьи.

Во время пандемии коронавируса Елизавета вместе со своим супругом Филиппом покинула Букингемский дворец в центре Лондона и отправилась на самоизоляцию в Виндзорский замок. Виндзор был выбран не случайно. Именно туда в 1939 году была отправлена Елизавета со своей младшей сестрой Маргарет, чтобы скрыться от немецких бомбардировок. Оттуда же она впервые вышла в радиоэфир в возрасте 14 лет с обращением к официальному Вашингтону и к британским детям, которые были эвакуированы в Северную Америку.

«Моя сестра Маргарет Роуз и я так сочувствуем вам. Мы по собственному опыту знаем, что значит быть вдали от тех, кого любишь больше всего».

В 2020 году она также пыталась приравнять свое положение к положению своих подданных. В обращении к нации королева предложила искать новые способы оставаться на связи друг с другом и позаботиться о безопасности своих близких. В этом же выступлении Елизавета сделала отсылку к тому радиообращению 1940 года и призвала британцев бороться с вирусом с тем же упорством бульдогов, что и во время Второй мировой войны.

Принц Филипп и жизнь после него

В 2017 году королева отпраздновала 70-ю годовщину брака с принцем Филиппом. Они познакомились в 1934 году в Дартмуте, где учился Филипп. А в июле 1939 года Елизавета в него влюбилась. Филипп обратил внимание на принцессу в период войны, тогда между ними завязалась оживленная переписка.

До самой смерти у Филиппа была необычная роль. Он ушел в тень и всегда стоял на два шага позади жены, выступая в качестве постоянной поддержки.

В начале их отношений Елизавета получала многочисленные сообщения о «проступках» Филиппа, которые удачно скрывались от общественности благодаря связям с медиамагнатами. Несмотря на это, супруги смогли сохранить прочные отношения. А в апреле прошлого года их второй сын, принц Эндрю, сказал, что смерть Филиппа «оставила огромную пустоту в жизни матери».

Многие исследователи королевской семьи предполагали, что Елизавета уйдет в тень после смерти мужа, как это сделала королева Виктория после кончины принца Альберта. Но Елизавета снова всех удивила, когда развлекала мировых лидеров на саммите в Корнуолле в июне 2021 года и принимала Билла Гейтса и других бизнесменов после конференции по изменению климата.

«Скандальная семейка»

А вот дети Елизаветы и Филиппа оказались менее устойчивыми к супружеским катастрофам. В 1992 году принцесса Анна после 19 лет брака развелась со своим мужем, капитаном Марком Филлипсом. В том же году принц Чарльз и его чрезвычайно популярная жена Диана решили расстаться. За ними последовали принц Эндрю и его супруга Сара Фергюсон. Правда, они до сих пор живут и путешествуют вместе. Обе пары официально оформили развод в 1996 году. В сочетании с другими потрясениями королева назвала 1992 год своим annus horribilis, что в переводе с латыни означает «ужасный год».

Но дальше стало еще хуже.

В 1997 году в Париже в автокатастрофе погибает принцесса Диана и начинается одна из самых мрачных глав в правлении королевы. В то время как общественность скорбела по «народной принцессе», Елизавета выглядела холодной и эмоционально отчужденной. Тогда казалось, что монархия того гляди рухнет. Но она выдержала.

Правда, XXI век принес новые проблемы. В 2019 году принц Эндрю был втянут в скандал из-за дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был признан виновным в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. В ноябре 2019 года принцу Эндрю пришлось уйти из общественной жизни. А затем он сам стал обвиняемым в сексуальном насилии. После чего Букингемский дворец отстранил его от официальной придворной жизни, фактически сделав изгоем.

В своем ежегодном рождественском обращении к нации королева описала 2019 год как «ухабистый».

А в 2020 году сюрприз преподнес уже внук Елизаветы. Принц Гарри и его жена Меган Маркл ошарашили всю семьи, когда объявили о своих планах «отойти» от королевских обязанностей. Многие сравнили этот шаг с решением короля Эдуарда VIII, дяди Елизаветы, отречься от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. В результате Гарри и Меган отказались от всех королевских титулов и государственного финансирования, а также вернули в казну 3 млн долларов, которые были потрачены короной на ремонт Фрогмор-коттеджа.

Масло в огонь подлило двухчасовое интервью молодых супругов Опре Уинфри. Пара обвинила одного из членов семьи в расизме. Его имя они не назвали, но после интервью Уинфри сказала, что принц Гарри и Меган Маркл не имели в виду королеву и принца Филиппа. Меган также заявила, что чувствовала себя настолько одиноко и изолированно, что всерьез думала о самоубийстве.

Букингемский дворец ответил кратким сообщением, в котором говорилось, что королевская семья была «ошеломлена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Расовые вопросы вызывают беспокойство и будут рассмотрены семьей в частном порядке».

Меньше проблем, но не меньше шума вызвали фотографии членов королевской семьи, которые периодически всплывали в желтой прессе. В 1992 году после расставания с принцем Эндрю папарацци засняли Сару Фергюсон топлес и в обнимку с американским бизнесменом. А позже фотографии загорающей топлес Кейт Миддлтон появились во французском журнале. В 2012 году принц Гарри был сфотографирован голым на вечеринке в Лос-Анджелесе, а ранее его видели в форме нациста на костюмированной вечеринке.

В день смерти королевы Елизаветы II в одной из церквей на Манхэттене праздновали день рождения Девы Марии. Во время мессы священник сравнил королеву с Божией Матерью и сказал, что она была также «предана своему служению».

Что читать, чтобы понять Елизавету II

Мария Эртон «Елизавета II — королева Великобритании», «АСТ»

В этой биографии отражены основные моменты жизни Елизаветы. Читатель видит ее маленькой девочкой, невестой, верной женой, затем монархом, заботливой бабушкой, политиком и влиятельным лидером. За годы ее правления мир пережил много различных кризисов, как и сама британская монархия. Правление королевы Елизаветы — это не просто история мудрой женщины, это история эпохи.

Арина Полякова «Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II. Взгляд на современную британскую монархию», «Маска»

Эту книгу Арина Полякова написала после поездки в Великобританию на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Ее поразило отношение британцев к королевской семье. Они готовы жить с детьми в палатках у Букингемского дворца, лишь бы увидеть проезжающий мимо кортеж с членом королевской семьи. Полякова говорит, что Великобритания и монархия неотделимы. Это то, что объединяет нацию и дает ей ощущение принадлежности к одной семье, во главе которой Королева.

Ингрид Сьюард «Королева говорит», «Издательство Ольги Морозовой»

В этой книги две главные героини — королева Елизавета II и Великобритания. Они неотделимы друг от друга. То, как менялась страна в течение XX века, отражает и то, как изменялась ее королева. «Королева говорит» — это детальная биография с огромным количеством редких фотографий. Читатель знакомится с маленькой Лилибет, которая работала водителем санитарной машины во время Второй мировой войны, с принцессой, которая надела корону в 1953 году, и с королевой, которая каждое утро встает в восемь, читает The Times за завтраком и правит Великобританией.

Роберт Хардман «Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель», «АСТ»

Роберт Хардман больше 20 лет занимается изучением британской королевской семьи. Он же снял фильм «Монархия. Королевская семья за работой». В этой книге автор пытается заглянуть внутрь Букингемского дворца и рассказать, о самых громких турне королевы, о тонкостях королевского этикета, о драмах, интригах и экзотических эпизодах из жизни королевы, а также об отношениях Елизаветы II с премьер-министрами Великобритании, лидерами других стран и членами собственной семьи.

Дженнифер Робсон «Платье королевы», Inspiria

Это исторический роман, который рассказывает о женщинах, создавших самое известное свадебное платье XX века. В книге две сюжетные линии. Одна погружает читателя в атмосферу послевоенной Великобритании, когда нация узнает о готовящейся свадьбе принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Действие второй сюжетной линии разворачивается в Торонто в наше время, когда Хизер Маккензи среди вещей своей бабушки находит изысканную вышивку, так похожую на ту, что была на свадебном платье королевы Елизаветы.

С. Дж. Беннет «Виндзорский узел», Corpus

Это классический английский детектив. По сюжету после приема в Виндзорском дворце находят труп пианиста из России. Под подозрение попадают все гости — английские политики, мировые звезды и русские олигархи. Допрашивать их непросто, поэтому за дело берется хранительница традиций и ритуалов, сама королева Елизавета II. Читатель увидит здесь не только закрученный детективный сюжет, но и проникнет в тайны одного из самых известных семейств мира.

Сью Таунсенд «Мы с королевой», «Фантом Пресс»

Как разрушить монархию? Это точно знает Сью Таунсенд, которая переселила королевскую семью из Букингемского дворца в трущобный район. В их шатком домишке бегают тараканы, стены покрыты плесенью, а потолок покрыт сажей. Теперь семейству нужно узнать, как появляется суп, как зажечь газ и даже как завязать шнурки. Соседи встречают королеву в очереди в магазине, принца Чарльза видят часто с сокамерниками, а принцессу Анну в компании пузатого таксиста.

Стефан Кларк «Королева смеха», «РИПОЛ Классик»

Стефан Кларк — британский писатель, но пишет в основном о Франции. Хотя у него есть несколько книг, действие которых происходит в Великобритании. А книга «Королева смеха» вообще стоит особняком в его творчестве. Ведь в ней он исследует чувство юмора Елизаветы II, рассказывает байки и описывает самые забавные ситуации из жизни королевской семьи.

Екатерина Петрова, иллюстрации: Никита Коновальцев