День в истории: реальное училище и КХТИ в Казани, свет без огня в Петербурге и самый крупный теракт — в США

Какими событиями обозначена дата 11 сентября?

Фото: Реальное училище. 1930-е годы / pastvu.com

11 сентября в календаре отмечено множеством профессиональных и праздничных дней. В России это День танкиста, День создания граненого стакана и День трезвости. В мире отмечают праздник ласкового обращения и День журавля, также сегодня День памяти жертв фашизма. В США, Канаде, Эстонии и Филиппинах отмечают День дедушек и бабушек, День семьи — в Казахстане, в Аргентине — День учителя. А Новый год 11 сентября празднуют в Эфиопии и египетские копты. В этот день в Казани открылось первое реальное училище, и было создано оргбюро Союза советских композиторов республики. Еще 11 сентября Ермак отправился покорять Сибирь, в Санкт-Петербурге был открыт Александрийский театр. В Чили в этот день бы совершен государственный переворот, а в США был совершен крупнейший за историю террористический акт. На свет 11 сентября появились певец Иосиф Кобзон, химик-органик Александр Арбузов, глава ВЧК Феликс Дзержинский, автор «Вождя краснокожих» О’Генри, советский кинорежиссер Александр Довженко, летчик-космонавт Герман Титов. Умерли в этот день русский живописец Константин Коровин, глава СССР Никита Хрущев, президент Чили Сальвадор Альенде и актер Владислав Стржельчик. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Реальное училище, КХТИ и Союз композиторов

11 сентября 1833 года в Казанском университете впервые среди других европейских вузов стали изучать монгольский язык. Для этого по решению ректора Николая Лобачевского была создана кафедра, а в группу студентов, пожелавших изучать его, вошли на тот момент всего четыре студента. Основы сложного языка им преподавал адъюнкт, который позднее стал профессором, Осип Ковалевский. Через два года в университете действовали три востоковедческие кафедры: арабского и персидского, турецко-татарского и монгольского языков. Число студентов, обучавшихся на них, было небольшим — согласно университетскому уставу, можно было содержать лишь 14 казеннокоштных студентов. В год на содержание каждого выдавалось 2 тыс. рублей серебром, а по окончании обучения они должны были 6 лет отслужить по распределению.

Основы сложного языка преподавал адъюнкт, который позднее стал профессором, Осип Ковалевский. Фото: wikipedia.org

11 сентября (по новому стилю) 1875 года в Казани было открыто первое реальное училище. Для него на левой стороне Булака специально построили, как писал профессор Николай Загоскин, «роскошное обширное здание, снабженное всеми необходимыми учебными пособиями» по проекту архитектора Христофора Пашковского. Затраты на его создание превысили 110 тысяч рублей. В училище действовали четыре низших образовательных класса, основное коммерческое отделение, где можно было продолжить обучение в пятом и шестом классах, плюс дополнительный седьмой. Здесь готовили будущих работников для торговых и промышленных предприятий. В разные годы в училище обучались государственный и общественный деятель Вячеслав Скрябин (затем Молотов) и революционер Мулланур Вахитов. Сегодня здание бывшего реального училища входит в состав КФУ.

11 сентября 1918 года Казань охватил «красный террор» — начались массовые расправы над сторонниками белочехов, от которых накануне был освобожден город. Управлял военно-полевым трибуналом Мартин Лацис при реввоенсовете 5-й Красной армии, которую в Свияжске сформировал Лев Троцкий. Первой жертвой красноармейцев стал заколотый штыками юный офицер лейб-гвардии конного полка Михаил Догель — сын профессора международного права Казанского университета Михаила Догеля. Следующими — 11 иноков Зилантова монастыря, расстрелянные у стен обители. Кровавая расправа над духовенством была учинена и в Свияжске, где были убиты более 30 священнослужителей. По решению ревтрибунала в Свияжске устроили и первую в истории Красной армии децимацию. Был расстрелян каждый 10-ый красноармеец — это 27 солдат, командир и комиссар Петроградского рабочего полка. Из пулемета по ним стрелял и будущий писатель Всеволод Вишневский. К моменту ликвидации КОМУЧа к середине октября фронтовой ЧК расстрелял 66 человек, уездный ЧК Казанской губернии — почти 150 человек, в том числе 109 крестьян. В целом в Казани за два месяца 1918 года в ходе красного террора были убиты более 1000 человек.

Петроград, начало сентября 1918 г. Фото: wikipedia.org

11 сентября 1931 года в Казанском государственном университете было создано химическое отделение физико-математического факультета. В этом же году после его объединения химфаком политехнического института был создан Казанский химико-технологический институт — сегодня КНИТУ-КХТИ. Реорганизации способствовало постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза ССР». Документ предписывал «расширить сеть высших индустриально-технических и сельскохозяйственных учебных заведений с резко выраженной специализацией». Главной специализацией КХТИ стала химическая технология, а программа обучения выстраивались в соответствии с потребностями советского химпрома. До января 1935 года КХТИ носил имя Александра Бутлерова, в память о выпускнике низшего механического училища Казанского промышленного училища Сергея Кирова, стал носить его имя. Казанский химико-технологический институт и его подразделения стали настоящей кузницей кадров для предприятий химической промышленности СССР. Из стен вуза вышли ученые-химики Владимир Курбатов, Петр Кирпичников, Сагид Рафиков, Асхат Ибрагимов и многие другие выдающиеся химики, физики, энергетики и общественные деятели.

11 сентября 1939 года был создан Союз композиторов Татарстана. Он стал первым композиторским объединением в национальных республиках СССР — в его состав вошли 10 человек, а председателем Союза был избран Назиб Жиганов. В первые годы работы Союз композиторов занимался прослушивание новых сочинений, обсуждал программы концертов, оказывал поддержку молодым композиторам. В последующие годы Союз композиторов Татарстана возглавляли Мирсаид Яруллин и Рашид Калимуллин. Сегодня в состав композиторской организации республики входят 60 человек — 40 композиторов и 20 музыковедов.

Фото: Максим Платонов

11 сентября 2021 года «Реальное время сообщило о том, что отстающие от федеральных зарплаты татарстанских учителей и воспитателей пересчитают по-новому. С инициативой сделать перерасчет в адрес правительства республики вышел профсоюз работников образования РТ. Повышение зарплаты, по мнению профсоюза, поможет учебным заведениям устранить дефицит кадров. На тот момент в Казани насчитывалось более 1,5 тысячи вакансий, в Набережных Челнах — 840. Глава профсоюза педработников Юрий Прохоров предложил поднять планку до 40 тысяч рублей в месяц при средней нагрузке в 24 часа в неделю.

Ермак в Сибири, электричество на улицах Петербурга и стакан как символ советской эпохи

11 сентября 1581 года 840 казаков под началом атамана Ермака начали поход с целью покорить Сибирское ханство. Снарядили казаков на покорение сибирских земель уральские купцы Строгановы. Казацкий отряд вышел из Чусовой на Серебряную реку, затем вниз по реке Тагил, оттуда сплавились до Туры, а затем в Тобол. Одержав ряд побед над войсками Сибирского ханства в сентябре 1582 г. отряд Ермака на мысе Подчуваш разбил главные силы Кучума, а затем казаки вошли в столицу Кучумова ханства Кашлык. Спустя несколько лет, в августе 1585 г., хан Кучум неожиданно напал на дружину Ермака и уничтожил ее. Раненый атаман, спасаясь от преследования, пытался переплыть приток Иртыша реку Вагай, но тяжелая кольчуга утянула его на дно. Следом из Кашлыка отступили остатки казацкого войска. Считается, что поход Ермака положил начало присоединению Сибири к России.

В. И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Фото: wikipedia.org

11 сентября 1812 года русский купец и первопроходец Иван Кусков основал в 80 километрах от Сан-Франциско в Калифорнии первое русское и европейское поселение — Форт-Росс. Здесь располагались пастбища, лес и протекала река. Ей дали название Славянка, а затем американцы назвали ее Русской. Вместе с Кусковым на это место прибыли почти 100 русских поселенцев и 80 алеутов. Формально земля находилась в юрисдикции испанцев, но все же принадлежала местным племенам индейцев. Территорию форта купец купил у них за три одеяла и мотыги, столько же пар штанов, два топора и несколько ниток бус. В течение почти трех десятков лет Росс был штабом Российско-Американской компании, которая вела промысел пушного зверя и торговлю на территории Америки. Изначально на территории Форта были возведены деревянная крепость и первое в Калифорнии церковно-православное здание часовни Пресвятой Троицы. Через 20 лет русские колонисты продвинулись на юг, создав три новых поселения, но деятельность хозяйств форта была убыточной, и в 1839 году Российско-Американская компания решила продать его. Спустя два года владельцем крепости Росс стал американский предприниматель Джон Саттер, отдавший за нее почти 43 тысячи рублей серебром. После него у форта было несколько владельцев, пока в 1906 году он не был перепродан штату Калифорния. Сегодня Форт Росс входит в состав национального заповедника штата и является объектом исторической ценности.

11 сентября 1873 года на Одесской улице Петербурга зажглись первые в мире электрические фонари. Они пришли на смену керосиновым лампам. Первые опытные электрические фонари состояли из угольных ламп накаливания системы Александра Лодыгина. Как писали тогда современники и свидетели исторического события, «собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим огнем с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы». Обычно пустынная Одесская улица привлекала к себе сотни горожан, желавших своими глазами увидеть чудесное изобретение. Электрическое освещение улиц вызвало большой интерес у европейцев. Вслед за Россией фонари с лампами накаливания, названные «русским светом», пришли в страны Европы и Америку. В 1996 году на улице Одесской Санкт-Петербурга был создан Музей фонарей.

Фото: bitoflife.ru

11 сентября 1943 года на заводе в Гусь-Хрустальном выпустили символ советской эпохи — первый в СССР граненый стакан. Он сразу же вошел в обиход, став всенародным — появился в домохозяйствах, заведениях общепита, заводских и прочих столовых, в автоматах с газировками. Он был невероятно прочным — устойчив к падению, его сложно было разбить — свою роль играла добавка из окиси свинца. Считается, что автором дизайна стакана с 16-ю гранями стала известная архитектор Вера Мухина. Однако его предшественник появился еще в XVIII веке — почти такой же создал стекловар Ефим Смолин. Довольный его изобретением Петр I обеспечил этой посудой все корабли русского флота — во время качки стакан Смолина мог упасть на стол, но не скатывался на пол и не разбивался. Позже стакан с 12-ю гранями запечатлел на своем полотне «Утренний натюрморт» художник Кузьма Петров-Водкин. Кроме 16-гранника объемом в 200 мл в СССР выпускали стаканы и с 12, и с 20 гранями, но самым популярным был вариант Мухиной. Сегодня граненые стаканы с 16 гранями в России уже не производят — ему на смену пришло нескучное многообразие посуды.

Диктатура Пиночета и самый крупный теракт в истории человечества

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот. В результате правительство «Народного единства» было свергнуто, а государство перешло в руки Аугусто Пиночета. Чилийский президент Сальвадор Альенде перед тем, как мятежные войска ворвались в президентский дворец, покончил с собой. Избранный за три года до трагедии, Альенде хотел создать в стране социалистическое государство — на тот момент в Чили уже были национализированы частные банки, часть промышленных предприятий перешла в госсектор, установлены дипломатические отношения со странами коммунистического строя. Однако в обществе резко критиковалась политика властей, росло число случаев терроризма и вооруженных конфликтов между левыми и правыми группировками. В итоге 11 сентября корабли ВМФ Чили, участвовавшие в совместных с ВМФ США учениях «Унидес», обстреляли город Вальпараисо, захватили город, его радиостанции, телецентр и ряд стратегических объектов, под началом генерала Аугусто Пиночета создана военная хунта. Мятежники штурмом взяли президентский дворец, Альенде отказался сложить с себя полномочия, подчиниться хунте и застрелился. С приходом к власти Пиночета в стране начался диктаторский режим: он запретил все оппозиционные партии, профсоюзы, проведение забастовок, отменил выборы властей и упразднил органы местного самоуправления. За время его правления до 1990 года жертвами политических репрессий стали более 3 тысяч человек, около 1,2 тысячи пропали без вести, пыткам подверглись почти 28 тысяч человек, еще несколько десятков тысяч чилийцев попали в тюрьмы, около миллиона человек бежали из страны. Вместо стадиона «Чили» и Национального стадиона в Сантьяго были созданы концлагеря. Чилийский диктатор умер в 2006 году в возрасте 91 года. В день его смерти в по стране прошли многочисленные демонстрации, организованные как противниками Пиночета, так и его сторонниками.

Генерал Аугусто Пиночет. Фото: wikipedia.org

11 сентября 2001 года в историю человечества вписано как день, когда был совершен самый крупный террористический акт. В этот день четыре авиалайнера, летевших в Калифорнию из разных аэропортов США, захватили 19 террористов-смертников. По официальной версии, ими были боевики из террористической организации «Аль-Каида»*. Два самолета они направили на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, целью двух других лайнеров должны были стать Пентагон и, возможно, Белый дом или Капитолий. Первый Boeing 767, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, в 8.46 врезался в Северную башню ВТЦ между 93 и 99 этажами. На его борту находились 81 пассажир и 11 членов экипажа. Через 17 минут второй самолет, следовавший из Бостона с 56 пассажирами на борту, врезался в Южную башню торгового центра между 77 и 85 этажами. Примерно через полчаса последовала новая атака — третий борт, вылетевший из Вашингтона, террористы направили на здание Пентагона. В самолете находились 58 пассажиров. Четвертому самолету не удалось достигнуть цели — борт с 37 пассажирами, летевших из Ньюарка в Сан-Франциско, упал на поле около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. В итоге были полностью разрушены три башни ВТЦ, несколько соседних строений и часть здания Пентагона. Жертвами самого масштабного теракта в мировой истории стали 2 977 человек — не только американские граждане, но еще 92 государств. По оценке, озвученной в 2006 году президентом США Джорджем Бушем-младшим, ущерб, нанесенный терактами 11 сентября, составил 500 млрд долларов.

* запрещенная в РФ террористическая организация.