Родители школьников Казани жалуются на сбои в оплате питания

Начало учебного года в ряде школ Казани омрачилось вынужденной «голодовкой» части учеников. Как сообщили «Реальному времени» родители, дети не смогли купить обед в школьных столовых — оплата электронной «Образовательной картой» не проходила по кассе, а другая форма оплаты в школьных столовых не допускается. Как сообщили в исполкоме города, технические сбои в работе карт могут быть связаны с неполадками в работе интернет-провайдера. Подробности инцидента, который произошел, пока казанские чиновники отчитывались, что 78% казанских школьных столовых начали работать в ресторанном формате, а также мнения экспертов о возможных причинах проблемы — в нашем материале.

«Вопрос решили, но карта не читается»



Мама ученицы одной из гимназий в Вахитовском районе Казани Нурия С. рассказала «Реальному времени», как ее дочь не смогла расплатиться за обед в школе:

— 2 сентября дочка написала мне в мессенджер, чтобы я пополнила школьную карту — дескать, в столовой сказали, что денег на ней нет, и она осталась голодная. Я вначале перевела ей 500 рублей, а потом стала разбираться и обнаружила, что на карте до этого уже была почти тысяча, значит, причина не в отсутствии денег, — рассказала родительница «Реальному времени». — Позвонила классному руководителю, и вопрос с питанием на следующий день как-то решили. Но карта до сих пор не читается ни у дочки, ни у большинства ее одноклассников. Классный руководитель говорит, что произошел сбой в программном обеспечении Департамента продовольствия и социального питания и что это случилось не только в нашей гимназии.

Фото: realnoevremya.ru

Нурия попросила не называть школу и фамилию ребенка, «поскольку дочке еще учиться и ЕГЭ сдавать, мало ли что». И добавила, что никак не может понять, почему в гимназии так вяло отреагировали на то, что карты в школьной столовой не читаются:



— По логике, заведующая столовой, видя, что у многих ребят ни с того ни с сего «нет денег на карточке», должна была сообщить директору школы, а тот — разобраться в причинах и оперативно организовать питание так, чтобы никто не остался голодным. Ведь в школе купить еду кроме как по школьной карточке нельзя, а сами дети, особенно те, что помладше, могут и не догадаться, что надо родителям срочно сказать о проблеме — просто ходят голодными и все… Да и откуда они знают, что это сбой — слова «нет денег на карточке» они принимают на веру. Родители тоже. Они карточку пополняют и считают, что на другой день все будет нормально, а все повторяется.

В школе купить еду кроме как по школьной карточке нельзя. Фото: kzn.ru

Трудности перевода

Примерно такую же историю про внезапно «отказавшие» школьные карточки рассказали нашему изданию родители учеников и других казанских школ. При этом уточнили, что «Образовательные карты» перестали читаться в столовых не у всех — у некоторых учеников они работали.

Директор одной из гимназий в беседе с «Реальным временем» подтвердила наличие проблемы и на условиях анонимности «вынесла сор из избы» — рассказала о другой причине «отказа» карт у некоторых школьников:

— Проблем с оплатой обедов у тех, кто и раньше учился в нашей школе, нет. Однако есть сложности с картами у тех детей, которые перевелись к нам в этом году из других школ. Их данные еще не перенесли в нашу базу, поэтому оплата не проходит. Но мы эту проблему решаем, дети голодными не ходят, — заверила руководитель учебного заведения.

«Обращений не поступало»

В исполкоме Казани в ответ на запрос «Реального времени» о сбоях при использовании школьных электронных карт сообщили:

— По информации Департамента питания города Казани технические сбои в работе «Образовательной карты» могут быть связаны с неполадками в работе интернет-провайдера. В новом учебном году сотрудники «Обркарты» не уведомляли Департамент питания о наличии каких-либо технических сбоев в работе карты.

Там заверили, что от родителей учеников не поступало обращений на горячую линию Департамента питания, связанных с проблемами при оплате обеда «Образовательной картой»:

— По состоянию на 6 сентября 2022 года на неполадки в работе «Образовательной карты» обращений от школ не зафиксировано.

От родителей учеников не поступало обращений на горячую линию Департамента питания, связанных с проблемами при оплате обеда «Образовательной картой». Фото: Максим Платонов

Почему нельзя оставить «наличку»



Рассказывая нашему изданию о проблемах с «Образовательной картой», родители подняли еще один вопрос.

— Бывает, карточка работает, а пополнить ее вовремя — проблема: терминал в школе, где ее можно пополнить без комиссии, зачастую не работает, а перевести деньги быстро могут не все, — говорит Нурия С. — Да и перевод денег с карты другого банка не бесплатный. Приходится платить проценты. У меня, бюджетницы, каждая копейка на счету, дочку ращу одна, и мне даже 8 рублей не хочется отдавать за перевод. Раз нельзя обеспечить бесплатный перевод денег на эту карту, то надо хотя бы оставить возможность детям купить еду за наличные, если на карте пусто.

В Департаменте питания пояснили, почему предпочтение при оплате отдается «Образовательной карте», но отметили, что наличные в школах должны принимать. Хотя в действительности это происходит не всегда, честно признались чиновники:

— Во-первых, родители могут в режиме онлайн контролировать — а поел ли их ребенок? — описали они преимущества оплаты картой. — Во-вторых, это более безопасно, причем во всех смыслах: например, антиковидном, а еще исключает вымогательство наличных денег у детей, скажем так, хулиганами. По отзывам родителей, их такая мера безопасности вполне устраивает. Впрочем, и наличные в школах тоже должны принимать. На практике же, как говорят сами дети и не очень скрывают учителя, кассиры не спешат принимать наличные. Им проще записать себе долг ребенка, чтобы он погасил его, когда на карточке появятся средства, чем принимать бумажные рубли. В любом случае, в обеде не отказывают.

Сбой — дело обычное, но проблема — в экономии?



— Ни одна система в мире, даже Google-документы, не обладает стопроцентной доступностью, — говорит эксперт «Реального времени» — эксперт в startup huddle в компании GO Digital Азамат Сиражитдинов. — В течение года ее степень доступности — 99,9 и 9 в периоде процента, то есть даже Google хотя бы на миллисекунды в течение года недоступен. Но доступность любой системы всегда можно повысить. Например, какой-нибудь небольшой российский банк может быть периодически недоступен — какие-то технические работы по 15 минут могут, например, проводиться. Так что сбой в работе программы для оплаты школьных обедов мог произойти, и это естественно, что такие системы сбоят.

— А можно ли в принципе исключить сбои? — поинтересовалось «Реальное время».



— Нет. Но можно на этот случай иметь альтернативный сценарий. Тут речь о подходе к построению архитектуры системы и о бюджете. Обычно, когда речь идет о государственном заказе, о тендере и о том, как вписаться в определенный бюджет, какие-то вещи могут просто не учитываться. Либо их могут не включить в техническое задание. А вообще можно запрограммировать дополнительные проверки, установить альтернативные кейсы — и решить проблему. Например, можно было бы предусмотреть, чтобы данные кэшировались, собирались на самом считывателе, это, кстати, реализовано в кассовых аппаратах, которые должен иметь каждый предприниматель. У них, если отсутствует интернет, операции копятся на самом аппарате, а при появлении интернета уходят в базу данных. Аналогичную систему можно было реализовать и в случае с оплатой школьного питания, скорее всего, это помогло бы решить проблему. Сумма на карточке резервировалась бы, а позже уходила на нужный счет.

— А решаема ли проблема с переведенными из других школ детьми, у которых карты не «перепривязали» к новым базам?

— Ее можно решить по аналогии с электронными медицинскими картами — они сейчас в большинстве регионов подключены к единой глобальной системе. Если вы приезжаете из своего в другой регион, информация переходит вслед за вами автоматически. И в школах эта проблема может быть решена путем взаимообмена через API.

«У детей должна быть четкая инструкция»

— Дети разные — есть тревожные, застенчивые, нерешительные. Не каждый ребенок и не всегда сам скажет классному руководителю или даже родителям о своей проблеме, — подвела черту над загадочной историей с внезапно переставшими работать «Образовательными картами» эксперт «Реального времени», кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. — Тем более что и родители разные, некоторые очень строго подходят к карманным расходам детей, либо в семье могут быть денежные сложности — в таком случае ребенок может бояться сказать, что на карточке нет денег. Но если у детей есть четкая инструкция, что делать в подобной ситуации, то вероятность, что ребенок подойдет к классному руководителю с вопросом, что делать, наверное, выше.

— А кто должен инструктировать — родители или школа?



— Поскольку эти карточки были введены централизованно и ими пользуются в школе, то школьные учителя должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок понимал, как этой картой воспользоваться и что нужно делать, если она заблокирована. Заинтересованность должна быть и со стороны родителей, тем более что на родительском собрании им наверняка должны были проговорить, что такое эти электронные карты, как детям ими следует пользоваться и к кому обращаться при возникновении сложностей.