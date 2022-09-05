В Казани почти 80% школьных столовых начали работать в формате ресторана

Фото: мэрия Казани

В Казани в новом учебном году открылись 144 обновленных школьных ресторана, что составляет 78% от общего количества столовых, рассказал на «деловом понедельнике» руководитель исполкома города Рустем Гафаров.



Он отметил, задачу по «перезагрузке» школьного питания и качеству еды в школьных столовых власти подняли в 2019 году:

— Будем продолжать эту деятельность, пока не приведем в порядок все школьные столовые до единой. Правительство республики оказывает большую поддержку в решении вопросов модернизации школьных столовых. Серьезный вклад вносит и Департамент питания: сегодня все, что он зарабатывает, инвестирует в модернизацию школьного питания. С 2019 года вложено более 300 млн рублей.

В этом году на ремонт столовых в школах республиканское правительство выделило 297 млн рублей, департамент продовольствия и социального питания — 80 млн рублей, рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

Фото: мэрия Казани

В новом учебном году стоимость комплексов школьного меню останется на том же уровне, что и ранее. Для учеников младших классов с 1 сентября предусмотрено нововведение — в меню завтраков будет доступно на выбор два комплекса.



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Маргарита Головатенко