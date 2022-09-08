История снова в моде: прогулки с архитектором-реставратором по Казани стали новым трендом

Фото: ASG

В Казани вырос спрос на экскурсии с погружением в историческое прошлое улиц и спасенных зданий. Сохраненная для потомков местными бизнесменами красота покоряет жителей и гостей города — места на экскурсию по исторической части ул. Карла Маркса закончились за 15 минут от старта регистрации.



По маршруту истории

Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина провела участников экскурсии по улице Карла Маркса в рамках серии прогулок по центру Казани, инициатором которых выступает Институт развития города. Цель мероприятий — в просветительской функции, которая заключается в знакомстве жителей и гостей столицы с архитектурой и историей города.



В рамках экскурсии на этот раз гости посетили объекты Группы компаний ASG INVEST: дом Чекмарева — Каменева (Карла Маркса, 15), дом Урванцова (Карла Маркса, 11), комплекс «Адмиралтейская контора» (ул. Карла Маркса, 17), дом Банарцева (Карла Маркса, 18).

Все это — красота, воссозданная в рамках программы восстановления и реконструкции исторического центра города, инициированная президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и действующей с 2012 года. Программа проходила под лозунгом — «Возродим старую Казань». Наблюдать центр столицы в том облике, в котором он существовал в XVIII—XIX веках, стало возможно, благодаря бережному подходу к реставрации зданий группы компании ASG INVEST. Руководствуясь слоганом «Инвестиции во благо», компания воссоздала красоту зданий, придав им прежнее величие.

В рамках экскурсии гости посетили объекты Группы компаний ASG INVEST, в том числе комплекс «Адмиралтейская контора» (ул. Карла Маркса, 17). Фото: Максим Платонов

В рамках прогулки, казанцам и гостям столицы стали доступны и интерьеры особняков — участники посетили дом Банарцева, интерьеры которого восстановлены и наполнены меблировкой и декором первой половины XIX века. Архитектор многих восстановленных объектов на ул. Карла Маркса Альбина Хайруллина отметила:

— В процессе работ огромное внимание уделяется поиску исходного цвета здания, первозданной формы элементов и декора. Реставрация с ASG INVEST была настолько скрупулезной, что обращалось внимание даже на такие незначительные, на первый взгляд, вещи, как сохранение выбоин от пуль — это следы от артобстрела, которые остались на стенах дома по Большой Красной, 16. Они были получены во время Гражданской войны — это хоть и печальная, но тоже история здания, которая, наверняка, заинтересует туристов города, — рассказала архитектор на примере одного из исторических зданий. Также архитектор поведала другую познавательную историю (объект на Карла Маркса, 17) о подборе цвета штукатурки для декорирования стен в соответствии с первозданной основой. «Мы пытались отыскать, хотя бы кусочек первоначального цвета фасада, что представлялось практически невозможным, но в итоге все сложилось как нужно.

Как выяснил корреспондент издания, многие из гостей прибыли в Казань из других регионов специально на эту прогулку для более детального изучения культуры, истории и традиций города. Неравнодушных туристов в ходе прогулки интересовали даже мелкие нюансы: монограмма на ограждении балкона в виде буквы «А», цвет обоев и штукатурки в доме Банарцева, змей Зилант на фасаде здания адмиралтейской конторы.

Участники экскурсии посетили дом Банарцева, интерьеры которого восстановлены и наполнены меблировкой и декором первой половины XIX века. Фото: Максим Платонов

Чарующая архитектура

По итогам экскурсии участница Анна поделилась своими впечатлениями: «Я восхищена тем, как сейчас выглядят дома, которые еще на моей памяти, 15 лет назад, были просто развалинами».

Видеть свой город красивым и исторически наполненным смыслом хочет и семилетняя участница экскурсии Алина. Несмотря на свой юный возраст, девочка понимает важность реставрации и с большим интересом следит за ходом рассуждений экскурсовода — архитектора. При работе по приданию зданиям исторического вида группа компании ASG INVEST руководствуется именно социальной миссией бизнеса, и слова ребенка, как ничто лучше отражают, что эта деятельность не напрасна, она несет в себе большой смысл, развивает общество, сохраняет Казань для будущих поколений, создавая возможность погружения в историю.

Как сказал исследователь Казани В.В. Егерев — застройка на улицах Карла Маркса, Миславского, Большой Красной — это «жемчужина города». Давайте познакомимся поближе с историей зданий на улице Карла Маркса и окунемся в мир архитектуры.

Дом Урванцова (Карла Маркса, 11)

Главный дом городской усадьбы Урванцовых — объект культурного наследия, памятник архитектуры регионального значения, который относится к XVIII веку в стиле русского барокко. Архитектор — В.И. Кафтырев. Сначала строение принадлежало Льву Николаевичу Урванцеву, потом оно стало главным домом городской усадьбы. В советский период дом отдали под коммунальные квартиры. Позднее, его расселили, так как он стал не пригоден для жизни. В 2012 году здание было передано группе компаний ASG. План реставрации состоял из двух этапов. К июлю 2013 года были восстановлены фасад и кровля здания, смонтирована подсветка фасада, облагорожена территория.

Главный дом городской усадьбы Урванцовых — объект культурного наследия, памятник архитектуры регионального значения. Фото: ASG

Дом Чекмарева — Каменева (Карла Маркса, 15)

Дом Чекмарева — Каменева — объект культурного наследия XVIII века федерального значения, который находится вблизи ансамбля Казанского кремля. Дом интересен тем, что это одно из сохранившихся каменных жилых строений позднего барокко в Казани.

— Ценность этого объекта заключается в том, что оно относится к XVIII веку, использовалось как городская усадьба, а позже в нем находилась Первая Казанская Императорская гимназия. Одно из самых старых зданий, которое сохранилось в Казани. И одна из дошедших до нашего времени жемчужин губернского архитектора В.И. Кафтырева, автора регулярного плана Казани, «высочайше конфирмованного» Екатериной II в 1768 г. Официально здание датируется 1775 годом. Здание входило в комплекс из двух зданий на углу улиц Воздвиженской и Поперечно-Покровской. История этих зданий неразрывно связана с историей, располагавшейся на противоположной стороне улицы Первой Казанской Императорской гимназии (Карла Маркса, 10). На протяжении двух с половиной столетий здание неоднократно меняло свой облик, расширялось, менялись границы домовладения и сами владельцы, — рассказывает архитектор Ольга Гринина.

В 1995 году объект был включен в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. В начале 2000-х годов здание пришло в аварийное состояние, по главному фасаду пошли трещины. В 2012 году памятник передали группе компаний ASG. В 2021 году были завершены работы по реставрации объекта и был получен акт приемки выполненных работ от органа охраны.

Дом Чекмарева — Каменева интересен тем, что это одно из сохранившихся каменных жилых строений позднего барокко в Казани. Фото: Максим Платонов

«Адмиралтейская контора» (ул. Карла Маркса, 17)

Главное здание комплекса «Адмиралтейская контора» — объект культурного наследия в историческом центре Казани, памятник архитектуры федерального значения конца XVIII века. Архитектор — В.И. Кафтырев. Начиная с 1836 года комплекс «Адмиралтейская контора» занимали медицинские учреждения — Здание военных кантонистов, Приказ общественного призрения, Земская больница, Первая Казанская рабочая больница, Больница №7, Городской кардиологический центр. Несмотря на сложную судьбу большинство объектов, некогда формировавших единый комплекс, сохранились. Это не только здания XIX века, но и конца XVIII века.

В 2012 году комплекс был передан группе компаний ASG. С учетом количественных и качественных характеристик архитектурного ансамбля лучшими специалистами был разработан эскизный проект реставрации. Перед архитекторами стояла сложнейшая задача подготовки проекта ансамбля в одной концепции. Для разработки использовалась научно-проектная документация ФГБУ «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», материалы которой основывались на ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». С поставленной задачей успешно справились. Проект прошел историко-архитектурную экспертизу и получил согласование у государственного органа охраны.

Стоит отметить, что сегодня в Казани это один из самых больших сохранившихся исторических ансамблей, которые находятся в центре «жемчужины города». Цель, которую ставит перед собой ASG, — это реставрация и восстановление объекта с учетом исторических особенностей, сохраняя уникальность и узнаваемый почерк архитектора В.И. Кафтырева, комплекс получит вторую жизнь в XXI веке с точки зрения современного использования.

— Ждем скорейшего завершения работ, — высказались участники экскурсии.

Комплекс «Адмиралтейская контора» — один из самых больших сохранившихся исторических ансамблей в центре города. Фото: Максим Платонов

Дом Банарцева (Карла Маркса, 18)

Дом Банарцева относится к XVIII веку, находится в охранной зоне Казанского кремля. В 2012 году здание было передано группе компаний ASG. Компанией были восстановлены интерьеры особняка в исторических стилях, наполнены мебелью и предметами декора на основе корпоративной коллекции. Специалистами был восстановлен не только исторический фасад, но и интерьеры с меблировкой и декором первой половины XIX века — от ампира до неоренессанса. В настоящее время дом Банарцева выполняет функции Дома приемов Группы компаний ASG. И этот «собирательный образ» дворянских особняков Казани неизменно вызывает восхищение гостей: мэра Парижа Анн Идальго, владельца усадьбы Середниково потомка поэта и полного тезки Михаила Лермонтова.

Компанией были восстановлены интерьеры особняка в исторических стилях. Фото: Максим Платонов

Казань — Москва

Как выяснилось, некоторые участники экскурсии уже знакомы с деятельностью ASG и знают, что компания занимается реставрацией усадеб не только в Казани, но и в Москве, а также в Подмосковье.

— Проводятся ли подобные экскурсии в восстановленных усадьбах Аигиных в Талицах и «Гусевой Полосе» в Сколково? — поинтересовалась участница экскурсии.

Усадьбы в Москве и Подмосковье также принимают гостей. Начало экскурсиям по этим историческим комплексам было положено в 2013 году, когда в Москве и Подмосковье был дан старт инвестиционным проектам по сохранению ОКН и привлечению к этому инвесторов. Группе компаний ASG invest были переданы усадьба В.И. Аигина в селе Талицы Пушкинского района и усадьба «Гусева Полоса» в Сколково.

Усадьба В.И. Аигина была полностью восстановлена менее, чем через 2 года. А в 2015 году стартовали работы на территории Сколково — в ансамбле усадьбы «Гусева Полоса». В марте 2021 года было завершено восстановление усадьбы «Гусева Полоса», а в феврале 2022 года состоялась приемка с участием Департамента культурного наследия города Москвы, были выданы акты приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. И сегодня обе усадьбы принимают гостей, ими интересуются режиссеры для съемок фильмов.

К примеру, в конце августа усадьбу Аигиных в Талицах и усадьбу «Гусева Полоса» в Сколково посетила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, которая на своей странице в соцсетях написала: «Очень впечатлил масштаб реставрационных работ… особенно если посмотреть, в каком состоянии усадьбы достались новому владельцу. Мебель и картины из большого собрания антиквариата компании подобраны в обе усадьбы так, что кажется, что ты в музее, только тут все можно трогать: вся эта прекрасная мебель расставлена в номера, в гостиные, большие залы для использования».

Несбывшаяся мечта — последствия трагедии

Последствиями событий 2015 года стало вынужденное прекращение работы компании по многим масштабным проектам, в том числе по проекту «Усадьбы Подмосковья». Компания столкнулась с многолетним необоснованным уголовным преследованием, которое откинуло ее на несколько лет назад.

Об этом не раз заявлял и основатель группы компаний Алексей Семин в интервью журналистам. Рассказывал о незаконных методах борьбы против ASG — закрытии офисов, торговых центров, «выселении» сотрудников в течение 24 часов, аресте счетов. По его словам, компания пережила страшный удар, а ее сотрудники совершили настоящий гражданский подвиг. Что касается ущерба, нанесенного ASG в результате этого незаконного преследования, по оценке Семина он исчисляется «многими миллиардами».



В тот непростой период были сорваны начатые проекты по реставрации ОКН, свернут проект возрождения подмосковных усадеб «Большое усадебное кольцо». Бизнесмен рассказал, как компания пытается вернуться к работе над историческими объектами в Казани, которые пришлось бросить на несколько лет. И говорить, что полностью оправились от потерь, пока не приходится — ASG в начале возрождения.

По словам Алексея Семина, компания пережила страшный удар, а ее сотрудники совершили настоящий гражданский подвиг. Фото: Int-ant/wikipedia.org

В виду всего этого, многие проекты были законсервированы. В то же время ряд проектов реставрации в Москве компании удалось успешно завершить.



В частности, усадьба Аигиных (усадебный комплекс, созданный во второй половине XIX по заказу владельцев села — купцов, лесопромышленников и благотворителей Аигиных), которая входит в список объектов культурного наследия регионального значения, восстановлена группой компании ASG по губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья». Объект достался компании в состоянии, требующем не только реставрации, но и комплекса срочных противоаварийных мероприятий. Масштаб реставрации усадьбы позволяет оценить вложенные средства — 250 млн рублей и объем проведенных работ по восстановлению фундамента, подвала, стен, кровли главного усадебного дома, флигеля и хозяйственных построек, большого каретника, благоустройства парка и инфраструктурных объектов.

Необходимые работы были проведены в кратчайшие сроки — усадьба в воссозданном виде была принята государственной комиссией (первоначально на работы отводили 7 лет, ASG выполнила обязательства досрочно — всего за 2 года). При реализации проекта соблюдались основные принципы — максимальное сохранение подлинности объекта при использовании реставрационных технологий. Результат реставрации высоко оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в усадьбу: «Я впечатлен: такой масштаб и такие деньги. Я считаю, что для Подмосковья это очень важно, потому что востребованность для туризма огромная». Сегодня в главном усадебном доме и флигеле воссозданы исторические интерьеры, наполненные аутентичной мебелью и декором на основе коллекций «Большого собрания изящных искусств». Усадьба сегодня эксплуатируется и уже принимает гостей, недавно там снимался короткометражный фильм «Прятки», в главной роли которого отметилась известная актриса Елена Захарова.

Необходимые работы были проведены в кратчайшие сроки — усадьба Аигиных была восстановлена всего за 2 года. Фото: vk.com/baltusova

— До этих съемок я не знала про эту усадьбу и когда увидела, была потрясена ее красотой, изысканностью. Она сделана с невероятно хорошим вкусом, — поделилась актриса своими впечатлениями от усадьбы, — И, конечно, когда я узнала, что все это реализовано практически с нуля, была потрясена масштабом. Изначально, мне показалось, что здания сохранились с тех времен, ведь там создается абсолютное ощущение безупречного вкуса присущего тому времени, искусно подобраны картины, сделан интерьер. Безусловно, ощущается дух истории, дух усадьбы, когда люди жили совсем иначе. И если говорить про энергетику дома… Да, мне кажется, что у этого дома очень хорошая энергетика, очень добрая, светлая, там очень комфортно… Восстановление усадьбы — большое дело, вот так вот просто вложить свои силы, время, средства в проект и не просто в проект, а в историю. Это большое дело и большой вклад в культуру страны!

Также завершено восстановление еще одной усадьбы — «Гусева Полоса» на территории инновационного центра «Сколково», которая обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Специалисты во время реставрации вернули исторический облик и фасадам, и интерьеру особняка. Работы прошли под контролем Мосгорнаследия. Объект введен в эксплуатацию, ведутся переговоры по его дальнейшему использованию.

В июне 2021 года группа компаний ASG была награждена специальным дипломом смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» за проект «Ансамбль усадьбы «Гусева Полоса», начало XX века» в номинации «Регенерация исторической застройки и объекты ландшафтной архитектуры» І Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие».