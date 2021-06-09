В Казани вчистую оправдан топ-менеджер ASG по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал»

Уголовное преследование гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина оказалось незаконным. Сегодня Верховный суд РТ полностью отменил его обвинительный приговор и постановил — оправдать Хайруллина за отсутствием состава преступления, повлекшего пожар и жертвы в ТЦ «Адмирал», сообщает из суда журналист «Реального времени».



Приговор в отношении трех руководителей ООО «Заря» Верховный суд РТ оставил в силе.

Мотивировочная часть решения апелляционной инстанции на заседании не оглашалась. Напомним, жалобы четырех из двенадцати осужденных по «адмиральскому» делу Верховный суд рассматривал повторно. Приговор и апелляционное определение по ним в марте 2020-го в части наказания отменили в кассации. Речь о гендиректоре УК «АС Менеджмент» Роберте Хайруллине (был осужден к 9,5 года колонии общего режима) и трех руководителях фирмы-арендатора здания ООО «Заря» — Гусейне Гахраманове (13 лет), Гюльгусейне Наджафове (9,5 года) и Николае Каекине (7 лет строгого режима).

В своем определении Шестой кассационный суд общей юрисдикции указал — доводы в защиту этой четверки осужденных не получили объективной проверки в апелляционной инстанции в части наказания по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору группой лиц).

В заседании осужденные руководители «Зари» участвовали из СИЗО Казани по видео-конференц-связи. Успевший добиться значительного сокращения срока и выйти на свободу условно-досрочно Хайруллин направил в суд письменное заявление с просьбой рассмотреть жалобы в его отсутствие. Его адвокат Рамиль Ахметгалиев поддержал эту позицию, остальные участники процесса, включая семерых потерпевших, не возражали. Тут стоит отметить — на заседание суда пришли лишь те предприниматели-погорельцы, которые поддерживают позицию осужденных, а не обвинения. Причем больше всего их было на первом заседании апелляционной инстанции. На последнее пришла лишь одна и обвинила в трагедии не осужденных, а приехавших без воды пожарных и силовиков, не обеспечивших оцепление.

Акцент в своей жалобе защита Хайруллина делала на решении Кировского райсуда 2013 года по административному иску прокуратуры об устранении нарушений пожарной безопасности в ТЦ «Адмирал». В том деле ЗАО «УК «АС Менеджмент» — арендодателя здания — не привлекали даже в качестве третьего лица, поскольку во всех договорах было четко прописано — именно на ООО «Заря» как арендаторе лежат обязанности по созданию безопасных условий на объекте и получению всех необходимых для работы разрешений.

Однако Кировский райсуд Казани при вынесении приговора этим пунктам договора никакой оценки не дал. Как и отсутствию телефонных звонков между «состоявшими в преступном сговоре» Хайруллиным и руководителями «Зари».

В свою очередь адвокат Гахраманова Марат Хусаинов настоял на оглашении в суде данных МЧС о хронологии пожара, из которой следовало — эвакуация посетителей горящего ТЦ была закончена еще до первого обрушения здания в 13 часов 39 минут 11 марта 2015 года, но ввиду безуспешных попыток охраны объекта «предотвратить проникновение работников внутрь» были «запрошены силы ОМОНа для устранения агрессивных действий арендаторов, препятствующих проведению аварийно-спасательных работ».

«С момента обнаружения пожара до момента третьего обрушения, в результате которого под завалами оказались люди, прошло больше часа», — подчеркнул защитник, отметив, что данный факт мог бы подтвердить отсутствие причинно-следственной связи между бездействием его клиента и гибелью людей либо послужить смягчающим обстоятельством, но суд его проигнорировал.

Главным козырем защиты Наджафова вновь стал его родной азербайджанский язык и отказ судов и следствия в предоставлении ему переводчика. Ну а осужденный Каекин настаивал лишь на исключении из приговора ссылки на рецидив и строгий режим отбывания наказания.

Прокурор Михаил Пронин просил признать приговор законным и обоснованным.

Все детали сложного судебного процесса — в сюжете «Реального времени».