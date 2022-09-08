Новый театральный сезон: мухаджиры, роботы, ежики

Казанские театры обновляют репертуар через инсценировки, лаборатории и приглашенных режиссеров

Фото: Айдар Заббаров на репетиции спектакля «Көл» в Камаловском / kamalteatr.ru

Казанские театры открывают сезон. В обзоре грядущих премьер — приглашенные режиссеры, спектакль с участием робота, небольшой, но уверенный процент присутствия местных авторов.

Камаловский

9 сентября начнется 117-й сезон у театра имени Камала. А в октябре планируется первая новинка по комедии «Академия смеха» японского драматурга Коки Митани «Пепел», о встрече автора и цензора, которых играют Эмиль Талипов и Алмаз Бурганов.

Далее — «Муть. Мухаджиры», по романам Махмута Галяу, часть спектакля была показана еще в мае. История рубежа веков, голода, первой всеобщей переписи, переселенцев в Турцию — давняя мечта главного режиссера театра Фарида Бикчантаева, инсценировки по прозе делали Ильтазар Мухаматгалиев и Ильгиз Зайниев. Кстати, еще до казанской премьеры ее увидят в сентябре в Александринском театре в Петербурге.

Еще одна переработка, опять же в большом зале, и вновь от Айдара Заббарова, который сам взялся за драматургический вариант, — это «Рәшә» («Марево») по повести Амирхана Еники, главные герои которого — торговец Зуфар и певица филармонии Рашида. И наконец, два с лишним года ждавшая своего часа экспериментальная пьеса «Татар trip» о голоде в Поволжье 1920-х годов, которую Булат Минкин написал в рамках лаборатории «Новая татарская пьеса».

В Тинчуринском сыграет робот

Тинчуринский

Тинчуринский театр продолжает сотрудничество с венгерским режиссером Сардаром Тагировским. Татарин, уехавший к отцу в Европу в шесть лет, рассказал о своей юности на улице Хади Такташа в спектакле «Ядэч! Исемдэ!». Теперь же он работает с вольным переводом Карло Гоцци «Турандот». Премьера пройдет уже 15 сентября — в день рождения Карима Тинчурина.

Главный режиссер Туфан Имамутдинов ставит два спектакля. Первый — результат лаборатории «Соф(т) татарча», для которого нужно было написать синопсис и три сцены спектакля с участием робота Апуша, работающего в музее Тукая. Темы лаборатории — отношение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями. Победил, обойдя пять заявок, режиссер и фотограф Рамис Назмиев (активно сотрудничающий на этой почве с Тинчуринским). Кстати, директор музея Гузель Тухватова уже беспокоится, что робот, покинув родные стены, может сломаться. Также Имамутдинов возьмется за свою давнюю мечту — дастан «Идегәй».

«Приключения Гены Стратофонтова». Фото: ТЮЗ

ТЮЗы

Кариевский театр тоже принимает гостей. Успешно поставивший здесь «Озын-озак балачак» по Мустаю Кариму уфимец Ильсур Казакбаев ставит «Ромео и Джульетту». Выпускник КТУ и Щукинского, режиссер Буинского театра Тимур Кулов возьмется за «Рөстәм маҗаралары» по Аделю Кутую.

Русский ТЮЗ открыл сезон еще в августе, в рамках «Аксенов-феста», показав спектакль «Приключения Гены Стратофонтова» (инсценировку делал Тимур Галеев). Показали уже и спектакль-променад «Пешеходы» (Павел Густов и Алексей Зильбер отправились на прогулку по Казани). Среди других планов — «Шварц, человек, тень» по пьесе Маргариты Кадацкой в режиссуре Дмитрия Егорова; «Книга силы», которую по сказкам Тукая ставит Диана Сафарова; «Ежики — маленькие мечтатели» (автор и режиссер — Анна Зиннатуллина). Рассказы Шукшина перенесет на сцену Лилия Ахметзянова. Главный режиссер Радион Букаев берется за хрестоматию — в его графике «Руслан и Людмила» и «Гроза» Островского.

Качаловский и оперный

В театре Качалова идет работа над тремя новыми спектаклями. К концу года планируется премьера по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса», его сюжет вертится вокруг секрета вечного нестарения. Также репетируется, при участии молодых актеров, принятых в этом году в труппу, текст Василия Шкваркина «Чужой ребенок», хит 1930-х годов, с тех пор не сходящий со сцены многих театров: история актрисы, которая репетировала роль беременной, а весь дачный поселок решил, что она действительно ждет ребенка. Сам же Александр Славутский начал работу над «Гамлетом».

Планы оперного театра пока до конца ясны. Известно, к примеру, что 6 и 7 ноября на фестивале современного балета #StagePlatforma пройдёт премьера психологического балета «Демоны Миллигана» по мотивам книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» на музыку Эльмира Низамова. А в рамках Шаляпинского фестиваля пройдёт лаборатория «Школа оперной критики» и будет создан литературно-музыкальный спектакль по мотивам литературных сочинений Шаляпина.

Владимир Варнава. Фото akhe.ru

MOÑ

Театральная площадка MOÑ готовит несколько постановок, две из которых должны быть показаны уже в этом году. Как сообщила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова, среди режиссеров, которые в этом сезоне будут работать с ними, — Роман Феодори (на площадке идет его «Единственный берег»), хореограф, дважды лауреат «Золотой Маски» Владимир Варнава и, возможно, художественный руководитель петербургского театра KUKFO («Кукольный формат»), также лауреат Анна Викторова. Нурбек Батулла же поставит спектакль про своего отца — писателя Рабита Батуллу. Кроме того, MOÑ планирует провести профессиональную лабораторию по развитию формата театра горожан, которую она продвигала последнее время, привлекая к постановкам учителей и носителей татарской идентичности. В этом году у площадки не будет кураторов, так что им может стать любой, кто пришлет заявку через сайт monkazan.ru со своими предложениями.